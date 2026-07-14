全聯獨家Zespri中信兄弟聯名盒開賣！送限量岳政華Passion Sisters拼圖閃卡。

台灣人普遍水果攝取不足，Zespri特別攜手中信兄弟推出全聯獨家聯名盒，鼓勵早餐加1顆奇異果補足營養。資深編輯李維唐表示，這次跨界合作完美將健康飲食與人氣球星、啦啦隊收藏卡結合，成功掀起球迷的早晨健康新風潮。

台灣人的早餐選擇多元，無論是蛋餅或是三明治，都能開啟充滿朝氣的一天。然而根據國民健康署的國民營養健康調查報告指出，台灣人營養攝取普遍不足，更有高達八成以上的民眾水果吃不夠。為了打破這個飲食盲點，知名水果品牌Zespri特別在2026年盛夏攜手中職人氣球隊中信兄弟，共同發起一場健康飲食運動，呼籲大家只要在每天的早餐中加上1顆奇異果，就能輕鬆補足缺乏的關鍵營養。

▲常規款拼圖卡拼合後可完整呈現四位人氣成員並肩應援的精彩畫面。圖／Zespri提供；窩客島整理

▲隨盒附贈的營養應援拼圖卡將小卡收藏熱潮與趣味拼圖玩法結合。圖／Zespri提供；窩客島整理

中信兄弟與Passion Sisters維持活力的早餐密碼

中信兄弟球員在球場上展現的強悍火力，與Passion Sisters啦啦隊員滿滿的元氣，都是源自於長期的均衡營養管理。對頂尖運動員來說，健康的身體是場上發揮的重要資本，為了打造穩定狀態，他們選擇從每天的第一餐開始建立健康防線。



Zespri陽光金圓頭奇異果富含20多種天然營養成分，包含了高濃度的維生素C、膳食纖維以及獨特的奇異酵素，同時更具備低GI的特性。無論早餐習慣吃什麼，順手加上1顆奇異果，就能化繁為簡地將均衡營養轉化為日常習慣。

▲拼圖卡集結了球星岳東華與岳政華以及啦啦隊成員小迪與衣宸。圖／Zespri提供；窩客島整理



全聯獨家販售中信兄弟聯名五入盒掀搶購潮

這場健康運動也化作實體驚喜走入生活，期間限定的「Zespri × 中信兄弟聯名包裝 陽光金圓頭五入盒」，從7月10日起在全台全聯與大全聯門市獨家限定販售。這次聯名更首度附贈「Zespri 營養應援拼圖卡」，將小卡收藏熱潮與拼圖玩法完美結合。



首波拼圖卡集結了中信兄弟的黃金外野兄弟檔岳東華與岳政華，以及啦啦隊人氣成員小迪與衣宸。岳家兄弟在球場上並肩作戰的默契，恰好呼應了經典的營養應援隊長「KIWI 兄弟」，象徵只要有完美的搭配，就能成為最強組合。拼圖卡分為常規款與珍藏閃耀款兩種版本，珍藏閃耀款身穿經典黃色球衣搭配炫彩效果，大幅提升了收藏價值。

▲珍藏閃耀款拼圖卡讓成員身穿經典黃色球衣搭配炫彩花紋特殊效果。圖／Zespri提供；窩客島整理

臺中洲際棒球場奇異果日豐富周邊大方送

除了超市貨架上的驚喜，Zespri更將這股熱血延伸到球場，備受矚目的三場「Zespri 奇異果日」主題活動，將陸續於7月22日、8月5日與9月9日在臺中洲際棒球場盛大登場。現場將限定放映「岳家兄弟合作影片」，並規劃現場球迷投票機制，由全場觀眾親手決定想解鎖的劇情走向。主辦單位更舉辦大螢幕互動的「Zespri 舞力 Battle」對決，讓幸運球迷有機會與Passion Sisters展開舞力激戰，勝出者就能將可愛的KIWI兄弟手偶或娃娃帶回家。人氣明星「KIWI 兄弟」也會親臨現場帶來精彩演出，透過任務挑戰與打卡互動，將早餐加1顆的均衡概念傳遞給每位觀眾。



在7月10日至7月23日期間，消費者只要在全聯單筆購買Zespri全品項滿121元，並完成發票登錄，更有機會抽中陽光金圓頭造型棒球或全套珍藏閃耀款拼圖卡，邀請全台球迷一起營養裝滿、火力全滿。

▲Zespri特別攜手中信兄弟推出期間限定聯名包裝陽光金圓頭五入盒。圖／Zespri提供；窩客島整理







Zespri × 中信兄弟營養應援聯名活動

活動時間

全聯獨家聯名五入盒販售：2026年7月10日起，數量有限，售完為止。

全聯滿額登錄發票抽獎：2026年7月10日至2026年7月23日。

臺中洲際棒球場奇異果日：2026年7月22日、2026年8月5日、2026年9月9日。

活動內容

聯名隨盒贈禮：凡購買「Zespri × 中信兄弟聯名包裝 陽光金圓頭五入盒」乙盒，隨盒附贈「Zespri 營養應援拼圖卡」乙張，共有常規款與珍藏閃耀款兩種版本。

滿額抽獎優惠：於活動期間在全聯單筆購買Zespri全品項滿121元，並完成發票登錄，即可抽Zespri陽光金圓頭造型棒球，或「Zespri 營養應援拼圖卡」珍藏閃耀款全套乙套。

球場限定活動：臺中洲際棒球場奇異果日現場將播放「岳家兄弟合作影片」，並開放球迷投票決定接下來的劇情走向。

球場互動加碼：舉辦大螢幕互動的「Zespri 舞力 Battle」對決，幸運球迷有機會與Passion Sisters展開舞力激戰，勝出者可獲得KIWI兄弟手偶與娃娃。

周邊好禮大方送：明星吉祥物「KIWI 兄弟」將親臨現場帶來演出，透過任務挑戰、打卡互動、火力問答等多元內容，參與球迷有機會將限量的Zespri奇異果造型棒球與周邊好禮帶回家。

販售通路：全台全聯福利中心、大全聯門市限定販售。

活動地點：臺中洲際棒球場（台中市北屯區崇德路三段835號）。

官方售票網站：中信育樂售票網 https://tix.ctbcsports.com/BROTHERS/UTK0101

除了全聯獨家的水果好康，全台還有哪些高人氣的網美打卡早餐店，讓我們一起看下去

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