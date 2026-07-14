2026「動物園夜間開放」20週年首度解鎖企鵝館！白天卡位大貓熊餐廳，晚上直奔螢光派對。

夜間動物園居然迎來20週年了～～編輯王瀅瀅表示晚上的動物園逛起來真的特別迷人呢！

今年夏天最讓人激動的夜生活提案，絕對非臺北市立動物園莫屬了！沒想到這個陪伴無數人長大的「動物園夜間開放」活動，在2026年正式迎來了第20個年頭。為了這個里程碑，園方特別以「夜之動物園 光影之旅」為主題，從7月4日起一連九個週六夜晚延長營運至晚間九點。而今年最狂的亮點，就是首度解鎖了過去夜間止步的「溫帶動物區」與「企鵝館」，讓大家終於有機會一睹國王企鵝與黑腳企鵝褪去白日喧囂後的夜生活日常。除了夜遊展館，園區也同步進駐了潮流螢光藝術、超人氣IP大遊行與知性滿點的野保市集。另外，大貓熊館2樓全新改裝的「大貓熊主題餐廳」也是不容錯過的亮點，喜愛熊貓的你絕對要在白天搶先手刀卡位！

▲國王企鵝與黑腳企鵝首度加入夜間開放陣容，解鎖今夏最神祕的動物夜生活日常。





畫上色彩點亮黑夜！在祕境隧道開啟沉浸式螢光派對

為營造夜間氣氛，園區特別在7月24日前提供「動物夜行秘密」主題夜光出身體裝飾素材。遊客們可以在皮膚上點繪出斑斕的螢光圖案，在7月25日後則會接續換上「夜貓子」主題。更棒的是，園方在臺灣動物區黑熊樹洞、非洲動物區隧道、鳥園車站隧道等5大涵洞設置了紫外螢光燈，當你漫步走入這些神祕空間，身上的彩繪會瞬間綻放迷幻光芒，一秒變身奇幻無比的夜光派對。畫好彩繪後，也別忘了到這些指定紫外燈區拍照，並參與線上的人氣票選活動，有機會獲得限定小禮物。



▲身上的特殊彩繪一走進紫外燈涵洞立刻魔幻感滿滿，絕對是今夏拍照首選。





週週解鎖夜生活秘密！萬人空巷的夜間動物保母講古

下午4點30分開始，大門舞台將率先由「動物舞蹈帶動跳」熱力開場，緊接著4點45分則有最受大朋友小朋友歡迎的「跟著家鵝散步趣」與「動物行為學院」在兒童動物區接力登場。而夜幕低垂後的重頭戲，自然是晚上6點30分萬人空巷的「夜間動物保母講古（Keeper’s Talk）」，7月18日將由昆蟲館保育員帶領大家探索微小世界的奧秘，7月25日則由臺灣動物區的石虎展場接棒，8月底前週週都由不同的保育員輪番上陣，帶大家解鎖更多動物不為人知的夜生活秘密！



傍晚先看超萌家鵝搖擺散步，晚上再排隊聽聽最熱門的保母講古，直接被動物冷知識療癒一波。





搜刮20周年限量小物！來河馬浴場市集挖寶

下午4點至晚間8點也別忘了逛逛「河馬浴場市集」！園方今年特別邀集許多野生動物保育NGO及公私立社區夥伴進駐，帶來每週不同的知性攤位，每次來都有新發現。其中，動物園MiniZoo本次特推現場限定「20周年小燈箱吊飾（白光版）」、「夜光圓扇」與「夜光搖搖盒吊飾」，絕對是今年暑假最具收藏價值的質感周邊！



▲「河馬浴場市集」好逛到讓人選擇障礙，現場限定的20周年白光小燈箱吊飾必搶。





獨家VIP樹洞雅座！一邊享用午茶一邊近距離觀察大貓熊

如果想要安排一整天的行程，白天的時段不妨先到大貓熊館2樓的主題餐廳享受悠閒時光。這座於2023年全新改裝盛大開幕的餐廳，內部採用環景式玻璃窗與隧道式觀景設計，讓遊客在享用美味午餐或下午茶時，能從高處視角，在仿若樹洞的空間裡，安靜觀察大貓熊的生活日常。鄰近戶外的大面積落地窗更可以輕鬆觀察熱帶雨林區的樹冠生態，有機會看見臺灣藍鵲、五色鳥在樹叢間駐足活動的身影。在1樓拜訪完大貓熊後，上到2樓繼續享受放鬆的用餐氛圍，傍晚再接著參與精采的夜遊活動，就是最完美的夏日一日遊！更多活動詳情可上動物園官網查詢。



▲在專屬的仿樹洞空間裡吃甜點，大貓熊就在你眼前近距離翻滾。



▲還有觀看貓熊秘密通道。





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