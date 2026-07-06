日月潭渡假限時優惠！力麗溫德姆線上旅展下殺36折，暑假平日完全不加價。

暑假向來是國人深度旅遊的旺季，如何避開人潮並在頂級旅宿中尋得一絲清涼，考驗著玩家的選品眼光 。資深編輯李維唐表示，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店此次破天荒祭出暑假平日不加價的策略，不僅打破市場常態，更精準鎖定精打細算的家庭客群，透過全方位的水陸體驗，成功為南投夏季觀光立下兼具深度與質感的全新標竿 。

當夏天的熱浪席捲城市，總讓人渴望躲進自然山林裡洗滌身心 。台灣第一大天然湖泊日月潭，在此時被翠綠群山與裊裊雲霧溫柔環抱 。隱身在伊達邵商圈核心的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，在7月1日至7月30日這段期間，悄悄推開了一扇親近山水的限時大門 。最讓人心動的是，這裡貼心地提供了暑假平日完全不加價的選擇，悄悄替旅人們化解了旺季出遊的荷包壓力 。試著想像在某個悠閒的午後，待在客房內專屬的美人湯泉池裡，一邊遠眺如仙境般的湖光山色，一邊享受不被打擾的私旅時光，這無疑是今年夏天給自己最奢侈也最劃算的溫柔犒賞 。

▲日月潭力麗溫德姆溫泉酒店自7月1日起推出限時30天的夏季線上旅展，主打一泊一食NT$7,999起，更祭出暑假平日完全不加價的超狂優惠。圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



網羅南投在地美食的舌尖饗宴

來到山林間的頂級溫泉飯店，美食自然是安頓身心靈的重頭戲 。這裡的一泊一食與一泊二食住宿券，算下來大約是定價下殺36折的超值優惠 。只要選擇升級一泊二食，晚餐就能在饗沐全日自助餐廳無限品嚐各國百匯，或是前往邵中餐廳享用精緻的中式套餐 。如果想要讓旅程擁有更多自由度，可以自由搭配的溫賺券就像是飯店內通往各個美食角落的通行證 。旅人能自由決定要在邵中餐廳品嚐套餐，或是換取雙人自助早餐、平日晚餐，甚至是月影酒吧的雙人下午茶 。若是與好友家人同行，集滿7張券還能換取由亞太十大名廚親自操刀的金獎名菜乾坤獅頭鵝宴，在舌尖上深度體驗屬於南投的飲食底蘊 。

▲強勢回歸的萬能溫賺券每張NT$1,200，提供7種玩法任旅人自由配，只要1張券就能輕鬆兌換饗沐全日自助餐廳平日晚餐一客。圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲邵中餐廳連續3年獲得亞太十大名廚金獎肯定，這次只要集滿4張溫賺券即可升級品嚐其招牌金獎名菜乾坤獅頭鵝宴。圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

親子樂園與水療溫泉的頂級放鬆

撇開繁雜的行程，飯店本身就像是一座讓人想靜靜待著的精緻渡假村 。留宿的旅人完全不需要費心規劃景點，館內的開放式泳池、兒童專屬戲水池、紓壓水療池、健身房以及溫泉三溫暖，都能隨心所欲地無限次使用 。帶著孩子出遊的家庭，也能在這裡找到歸屬感，當地規模極大的親子館設施與獨特的親子房型，給了孩子們盡情放電的安全空間 。每逢週六與週日下午，泳池畔還會傳來陣陣歡笑聲，專為12歲以下兒童設計的水上奪寶與密碼戰等趣味闖關活動，讓孩子們在遊戲中贏得爆米花與沁涼飲品，也讓平日忙碌的父母能真正放下照顧的疲憊，在一旁安靜享受專屬的渡假氛圍 。

▲凡持住宿券入住的旅人，皆可免費暢玩館內開放式消暑泳池與兒童水療池，完美獨享頂級名牌渡假村的愜意時光。圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

逐路船騎探尋邵族與日月潭秘境

想要進一步探索這片水域的旅人，可以選擇參與一場橫跨陸地與水域的深度旅程 。全新設計的逐路船騎探險，由專業教練與領騎導覽員全程帶領，花費3小時的時間帶領人們用截然不同的視角看見日月潭 。從飯店大廳出發，跨上單車沿著迷人的環湖步道騎行，從伊達邵碼頭一路漫遊至九蛙平台，沿途聆聽邵族的人文故事 。隨後在教練的協助下換上立槳裝備，順暢地滑入清澈的水域中，用最貼近水平面的獨特視角，感受平日不曾見過的寧靜湖面 。活動過程貼心地包含了全套專業裝備、水域責任險與全程活動攝影紀錄，替這趟夏日回憶留下了最珍貴的畫面 。

實體旅展結合深度觀光的永續旅遊

除了在網路上尋找超值優惠，7月17日至7月20日的台北夏季旅展期間，飯店也將在南投館與大家見面 。現場除了介紹各項住宿優惠，更串連了周邊的向山遊客中心、九族文化村與環湖步道等豐富的觀光資源 。長期以來，這裡一直默默耕耘著在地觀光的推廣，這次特別將活動核心命名為溫賺，巧妙融合了溫泉與賺到的雙關趣味，就是希望以飯店為深度旅遊的據點，帶領台灣與國際旅客真正走進南投，細細品味這片土地背後濃厚的人文與自然之美 。

▲溫賺券除了網羅美食，也能選擇兌換極致舒壓的SUISPA雙人大眾池泡湯體驗，在漫遊日月潭後溫柔消除全身的疲勞。圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供；窩客島編輯李維唐整理







日月潭力麗溫德姆溫泉酒店 2026夏季線上旅展

活動時間：2026年7月1日至2026年7月30日

活動內容

一泊一食住宿券：每張NT$7,999，含饗沐全日自助餐廳雙人早餐，相當於定價下殺36折 。

一泊二食住宿券：每張NT$9,900，含雙人早餐，晚餐可任選自助餐或中式套餐 。

暑假限定優惠：上述住宿券皆享「暑假平日完全不加價」

官方網站：www.wyndhamhotels.com

溫賺券自由配：每張NT1,200，可自由擇一兌換邵中餐廳套餐一客、SUISPA雙人大眾池泡湯、饗沐全日自助餐廳雙人自助早餐或平日晚餐一客（假日每客加價NT100）、月影酒吧雙人下午茶 。

團購好禮贈：購買5張住宿券贈1張溫賺券；購買10張住宿券贈1張住宿券與1張溫賺券 。

老饕升級禮：集滿7張溫賺券，可兌換邵中餐廳「乾坤獅頭鵝宴」四人份 。

館內免費設施：住宿期間免費使用泳池、兒童池、水療池、健身房、溫泉三溫暖及RURUZAZA親子設施 。

兒童專屬活動：週六與週日下午於3F泳池舉辦趣味闖關活動，12歲以下兒童有機會獲得免費爆米花及飲品 。

全新戶外體驗：推出「逐路船騎」3小時深度行程，含專業教練與領騎、單車環湖導覽（伊達邵碼頭至九蛙平台）、立槳SUP體驗、裝備、保險與攝影紀錄 。

實體旅展設攤：7月17日至7月20日台北夏季旅展，於「南投館」設攤現場互動 。





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

探索完日月潭的極致渡假魅力後，不妨將視線延伸，看看更多內行人才知道的台灣秘境旅遊

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