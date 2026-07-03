爸媽手刀搶！高雄承億酒店暑假超狂優惠大公開，住經典和式房送鯊魚寶寶特展門票、再拿2570元豪氣折抵券。

暑假國旅熱潮引爆一站式度假商機。資深編輯李維唐表示，現代家庭旅遊更傾向免排行程的定點放鬆。高雄承億酒店今夏精準推出橫跨親子、美食與派對的超強優惠提案，不僅極具價格競爭力，更能滿足全家大小的享樂需求。
暑假想要帶全家大小出遊，卻又痛恨塞車與大包小包的奔波勞碌嗎。根據交通部觀光署的觀察，親子體驗與一站式度假產品，早就成為國旅家庭客的最愛 。今年夏天，高雄市中心的承億酒店直接把飯店變成城市裡的度假村 ，貼心規劃出橫跨住房、頂級美食、親子手作與高空派對的超強夏日提案 ，讓大人小孩從踏進飯店的那刻起，就能一路從白天精彩玩到夜晚 。
爸媽必搶住房專案限時下殺送BabyShark特展門票與孩童早餐
家裡有熱愛鯊魚寶寶的小朋友嗎。承億酒店自7月1日至9月6日，限時推出守護海洋大冒險BABY SHARK聯名限定住房專案 。雙人入住經典和式房每晚只要6799元起 ，除了能享用貳陸日全食早餐 ，飯店還大方加贈12歲以下孩童的免費早餐 。
更棒的是，這個專案直接隨房附贈雙人成人票與一張孩童票 ，帶您免費暢遊在駁二藝術特區P2倉庫展出的《Baby Shark 守護海洋大冒險》特展 。展覽現場規劃了互動闖關、海洋彩繪創作、鯊魚嚕嚕車迷宮及大型主題氣墊等四大互動體驗 ，讓孩子們在超過百億次觀看的經典神曲陪伴下盡情放電 ，同時還能認識海洋保育 ，絕對是今年夏天高CP值的神級組合 。
盛夏童樂計畫超豪氣直接送2570元館內消費折抵券
如果您想在飯店裡放慢步調，享受純粹的度假美學，那就絕對不能錯過盛夏童樂計畫住房專案 。承億酒店這次大方送出總價值高達2570元的專屬優惠Coupon ，直接幫您串聯起館內最具代表性的餐飲與生活選物品牌 。
這張超值優惠券的內容包含TAi香麵包兌換券、承風書店精選童書折抵、TAi CAFÉ飲品，還有飛裊柒茶、兩鍋、BAR KAO泰式餐酒館、賀鴨郎以及Papillon等多項館內名店的專屬優惠 。無論是帶孩子挑一本好書 ，還是全家人一起品嚐頂級美饌 ，都能用最劃算的價格一網打盡 。
期間限定小小麵包師創意DIY換上專屬廚師服拿證書
深受親子家庭喜愛的小小麵包師創意DIY體驗，這個暑假也在每週五、週六、週日的下午期間限定登場 。參加活動的小朋友們可以換上超萌的專屬廚師服與廚師帽 ，在專業烘焙師的帶領下 ，親手揉製麵團、塑形並烘烤出人生第一份手作麵包 。
作品不僅可以帶回家與家人分享 ，孩子還能獲頒一張專屬姓名證書 ，留下滿滿的成就感 。因為每梯次嚴格限額8名 ，建議3至12歲孩童參加 ，房客加購優惠價只要600元 ，非住客也只要800元 ，名額有限記得提早預約 。
貳陸日全食Buffet限時大降價平日晚餐每人只要999元起
大人們的福利也沒有少 。館內超人氣的Buffet餐廳貳陸日全食 ，自7月1日至9月30日推出盛夏食光平日晚餐限定優惠 。主廚團隊這次祭出每人999元起的驚喜開吃價 ，直接讓您無限量品嚐日本特選生蠔、現切爐烤肉品、豐盛海鮮盛宴 ，現場還有精緻的每日桌邊甜點秀 。在充實的行程結束後 ，用這場超值的澎湃饗宴為假期畫下完美句點 ，簡直太幸福 。
高空無邊際泳池化身波多黎各狂歡夜早鳥票500元搶先開賣
當夜幕低垂 ，承億酒店24樓的高空無邊際泳池將迎來最具話題性的潮流活動 。7月11日當天 ，國際派對品牌BEYOND攜手承億酒店 ，將加勒比海熱情的波多黎各派對文化搬進高雄市中心 ，結合Live DJ演出、雷鬼動與Dembow音樂節奏、落日天際線與特色調酒 ，打造屬於盛夏夜晚的城市狂歡 。這場潮流派對的早鳥票只要500元 ，一般票為600元 ，最終階段票券為700元 ，每張門票都包含一杯指定飲品 ，還能免費參與官方After Party ，絕對是今夏南台灣最不容錯過的娛樂盛事 。
承億酒店總經理洪若宸表示 ，今年暑假承億酒店希望打造的不只是住宿 ，而是一段讓家人共享的珍貴回憶 ，透過將親子展覽、手作體驗與多元美食結合 ，讓旅人踏進飯店就能享受最完美的假期 。今年夏天不必遠行 ，快來高雄承億酒店展開一場省心又超值的夏日假期 。
守護海洋大冒險｜BABY SHARK聯名限定住房專案
活動名稱：守護海洋大冒險｜BABY SHARK聯名限定住房專案
活動時間：2026年7月1日至9月6日
活動內容：雙人入住經典和式房每晚6799元起 ，內含貳陸日全食早餐，大方加贈12歲以下孩童免費早餐 。隨房附贈駁二藝術特區P2倉庫《Baby Shark 守護海洋大冒險》特展成人票兩張與孩童票一張 。
盛夏童樂計畫｜親子住房專案
活動名稱：盛夏童樂計畫｜親子住房專案
活動時間：即日起至2026年8月31日止（依主辦單位公告為準）
活動內容：入住即贈送總價值2570元的專屬優惠Coupon券 ，可折抵與兌換館內TAi香麵包、承風書店精選童書、TAi CAFÉ飲品，以及飛裊柒茶、兩鍋、BAR KAO泰式餐酒館、賀鴨郎、Papillon等多家名店消費 。
小小麵包師創意DIY體驗
活動名稱：小小麵包師創意DIY體驗
活動時間：暑假期間每週五、週六、週日下午時段
活動內容：孩童換上專屬廚師服與廚師帽，由專業烘焙師指導揉製、塑形並烘烤麵包，完成後可獲頒專屬姓名證書 。房客加購優惠價600元，外客體驗價800元，每梯次嚴格限額8名 。
貳陸日全食｜盛夏食光平日晚餐限定優惠
活動名稱：盛夏食光平日晚餐限定優惠
活動時間：2026年7月1日至9月30日，平日晚餐時段
活動內容：每人999元起的超值開吃價，無限量暢享日本特選生蠔、現切爐烤肉品、澎湃海鮮盛宴及精緻的每日桌邊甜點秀 。
BEYOND Latin Pool Party 波多黎各池畔派對
活動名稱：BEYOND Latin Pool Party 波多黎各池畔派對
活動時間：2026年7月11日，下午4點至晚上9點
活動內容：由國際派對品牌BEYOND攜手承億酒店，於24樓無邊際泳池舉辦微醺音樂派對 。早鳥票500元、一般票600元、最終票700元，每張門票均含指定飲品1杯與官方After Party免費入場資格 。
備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供
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