爸媽手刀搶！高雄承億酒店暑假超狂優惠大公開，住經典和式房送鯊魚寶寶特展門票、再拿2570元豪氣折抵券。

暑假國旅熱潮引爆一站式度假商機。資深編輯李維唐表示，現代家庭旅遊更傾向免排行程的定點放鬆。高雄承億酒店今夏精準推出橫跨親子、美食與派對的超強優惠提案，不僅極具價格競爭力，更能滿足全家大小的享樂需求。

暑假想要帶全家大小出遊，卻又痛恨塞車與大包小包的奔波勞碌嗎。根據交通部觀光署的觀察，親子體驗與一站式度假產品，早就成為國旅家庭客的最愛 。今年夏天，高雄市中心的承億酒店直接把飯店變成城市裡的度假村 ，貼心規劃出橫跨住房、頂級美食、親子手作與高空派對的超強夏日提案 ，讓大人小孩從踏進飯店的那刻起，就能一路從白天精彩玩到夜晚 。

▲承億酒店高空無邊際泳池坐擁港都絕美日落天際線景觀。圖／承億酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



爸媽必搶住房專案限時下殺送BabyShark特展門票與孩童早餐

家裡有熱愛鯊魚寶寶的小朋友嗎。承億酒店自7月1日至9月6日，限時推出守護海洋大冒險BABY SHARK聯名限定住房專案 。雙人入住經典和式房每晚只要6799元起 ，除了能享用貳陸日全食早餐 ，飯店還大方加贈12歲以下孩童的免費早餐 。



更棒的是，這個專案直接隨房附贈雙人成人票與一張孩童票 ，帶您免費暢遊在駁二藝術特區P2倉庫展出的《Baby Shark 守護海洋大冒險》特展 。展覽現場規劃了互動闖關、海洋彩繪創作、鯊魚嚕嚕車迷宮及大型主題氣墊等四大互動體驗 ，讓孩子們在超過百億次觀看的經典神曲陪伴下盡情放電 ，同時還能認識海洋保育 ，絕對是今年夏天高CP值的神級組合 。

▲寬敞舒適的經典和式房可遠眺港都景致最適合全家大小一同入住度假。圖／承億酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

盛夏童樂計畫超豪氣直接送2570元館內消費折抵券

如果您想在飯店裡放慢步調，享受純粹的度假美學，那就絕對不能錯過盛夏童樂計畫住房專案 。承億酒店這次大方送出總價值高達2570元的專屬優惠Coupon ，直接幫您串聯起館內最具代表性的餐飲與生活選物品牌 。



這張超值優惠券的內容包含TAi香麵包兌換券、承風書店精選童書折抵、TAi CAFÉ飲品，還有飛裊柒茶、兩鍋、BAR KAO泰式餐酒館、賀鴨郎以及Papillon等多項館內名店的專屬優惠 。無論是帶孩子挑一本好書 ，還是全家人一起品嚐頂級美饌 ，都能用最劃算的價格一網打盡 。

期間限定小小麵包師創意DIY換上專屬廚師服拿證書

深受親子家庭喜愛的小小麵包師創意DIY體驗，這個暑假也在每週五、週六、週日的下午期間限定登場 。參加活動的小朋友們可以換上超萌的專屬廚師服與廚師帽 ，在專業烘焙師的帶領下 ，親手揉製麵團、塑形並烘烤出人生第一份手作麵包 。



作品不僅可以帶回家與家人分享 ，孩子還能獲頒一張專屬姓名證書 ，留下滿滿的成就感 。因為每梯次嚴格限額8名 ，建議3至12歲孩童參加 ，房客加購優惠價只要600元 ，非住客也只要800元 ，名額有限記得提早預約 。

▲期間限定的小小麵包師體驗讓孩子們在歡樂中化身職人發揮創意。圖／承億酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



貳陸日全食Buffet限時大降價平日晚餐每人只要999元起

大人們的福利也沒有少 。館內超人氣的Buffet餐廳貳陸日全食 ，自7月1日至9月30日推出盛夏食光平日晚餐限定優惠 。主廚團隊這次祭出每人999元起的驚喜開吃價 ，直接讓您無限量品嚐日本特選生蠔、現切爐烤肉品、豐盛海鮮盛宴 ，現場還有精緻的每日桌邊甜點秀 。在充實的行程結束後 ，用這場超值的澎湃饗宴為假期畫下完美句點 ，簡直太幸福 。

▲貳陸日全食Buffet平日晚餐優惠端出香氣四溢的主廚現切爐烤肉品。圖／承億酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲貳陸日全食Buffet準備了澎湃豐盛的海鮮盛宴款待饕客挑剔的味蕾。圖／承億酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

高空無邊際泳池化身波多黎各狂歡夜早鳥票500元搶先開賣

當夜幕低垂 ，承億酒店24樓的高空無邊際泳池將迎來最具話題性的潮流活動 。7月11日當天 ，國際派對品牌BEYOND攜手承億酒店 ，將加勒比海熱情的波多黎各派對文化搬進高雄市中心 ，結合Live DJ演出、雷鬼動與Dembow音樂節奏、落日天際線與特色調酒 ，打造屬於盛夏夜晚的城市狂歡 。這場潮流派對的早鳥票只要500元 ，一般票為600元 ，最終階段票券為700元 ，每張門票都包含一杯指定飲品 ，還能免費參與官方After Party ，絕對是今夏南台灣最不容錯過的娛樂盛事 。



承億酒店總經理洪若宸表示 ，今年暑假承億酒店希望打造的不只是住宿 ，而是一段讓家人共享的珍貴回憶 ，透過將親子展覽、手作體驗與多元美食結合 ，讓旅人踏進飯店就能享受最完美的假期 。今年夏天不必遠行 ，快來高雄承億酒店展開一場省心又超值的夏日假期 。

▲國際派對品牌BEYOND攜手承億酒店於7月11日舉辦熱情微醺的池畔派對。圖／承億酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

守護海洋大冒險｜BABY SHARK聯名限定住房專案

活動名稱：守護海洋大冒險｜BABY SHARK聯名限定住房專案

活動時間：2026年7月1日至9月6日

活動內容：雙人入住經典和式房每晚6799元起 ，內含貳陸日全食早餐，大方加贈12歲以下孩童免費早餐 。隨房附贈駁二藝術特區P2倉庫《Baby Shark 守護海洋大冒險》特展成人票兩張與孩童票一張 。

盛夏童樂計畫｜親子住房專案

活動名稱：盛夏童樂計畫｜親子住房專案

活動時間：即日起至2026年8月31日止（依主辦單位公告為準）

活動內容：入住即贈送總價值2570元的專屬優惠Coupon券 ，可折抵與兌換館內TAi香麵包、承風書店精選童書、TAi CAFÉ飲品，以及飛裊柒茶、兩鍋、BAR KAO泰式餐酒館、賀鴨郎、Papillon等多家名店消費 。

小小麵包師創意DIY體驗

活動名稱：小小麵包師創意DIY體驗

活動時間：暑假期間每週五、週六、週日下午時段

活動內容：孩童換上專屬廚師服與廚師帽，由專業烘焙師指導揉製、塑形並烘烤麵包，完成後可獲頒專屬姓名證書 。房客加購優惠價600元，外客體驗價800元，每梯次嚴格限額8名 。

貳陸日全食｜盛夏食光平日晚餐限定優惠

活動名稱：盛夏食光平日晚餐限定優惠

活動時間：2026年7月1日至9月30日，平日晚餐時段

活動內容：每人999元起的超值開吃價，無限量暢享日本特選生蠔、現切爐烤肉品、澎湃海鮮盛宴及精緻的每日桌邊甜點秀 。

BEYOND Latin Pool Party 波多黎各池畔派對

活動名稱：BEYOND Latin Pool Party 波多黎各池畔派對

活動時間：2026年7月11日，下午4點至晚上9點

活動內容：由國際派對品牌BEYOND攜手承億酒店，於24樓無邊際泳池舉辦微醺音樂派對 。早鳥票500元、一般票600元、最終票700元，每張門票均含指定飲品1杯與官方After Party免費入場資格 。





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

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