全家消暑提案！買2送2水蜜桃霜淇淋，再推日本全家搶翻涼感衣。

編輯 鄭雅之 表示，全家水蜜桃霜淇淋強勢回歸並祭出買2送2限時好康，這款超商冰品絕對是今夏消暑首選。

全家水蜜桃霜淇淋買二送二！每個月都在期待的全家霜淇淋新口味，今年夏天重磅推出夢幻指數爆表的梨山水蜜桃霜淇淋，更在線上祭出超好康的買2送2超殺優惠，要用粉嫩的旬果滋味融化大家的少女心。除了讓人無法抗拒的爆汁系霜淇淋之外，全家更同步準備了酸甜解渴的特大杯新鮮果飲，以及從日本爆紅直送的機能涼感衣，從吃的、喝的到穿的一手包辦，打造今年夏天最完美的清涼生活提案。

▲梨山水蜜桃霜淇淋提供單口味與雙口味選擇，入口散發爆汁清甜，搭配水蜜桃專屬紙杯，是今夏必朝聖的超商打卡冰品。





梨山水蜜桃霜淇淋夢幻開賣

這次最引人注目的絕對是期間限定的梨山水蜜桃霜淇淋，全家特別攜手台中市東勢區農會，選用高海拔環境細心栽種的水蜜桃果汁。當細緻的旬果香氣與綿密的乳香完美融合，入口就能感受到就像現摘水蜜桃般的爆汁清甜。APP隨買跨店取更限時推出會員日買2送2的活動，絕對是今年夏天一定要囤貨打卡的夢幻冰品。

▲全家霜淇淋夢幻推出梨山水蜜桃風味，完美融合旬果香氣與綿密乳香，限時祭出買2送2優惠，是夏天必吃的超商熱銷冰品。





果系飲品清爽消暑新選擇

除了霜淇淋之外，想要隨時隨地補充水分，特大杯的清爽果飲就是最佳選擇。全家這次推出甘蔗檸檬與海鹽荔枝兩款消暑風味，甘蔗檸檬將在地甘蔗的清甜與檸檬的微酸完美結合，海鹽荔枝則用淡淡的鹹味帶出荔枝的甜蜜香氣。每一口都能瞬間趕走身上的悶熱暑氣，是日常通勤與假日出遊的解渴神隊友。

▲甘蔗檸檬與海鹽荔枝飲，完美融合在地旬果香氣，喝一口瞬間帶走悶熱暑氣，是盛夏解渴的超商推薦飲品。





日本全家涼感衣抗高溫必備

面對台灣高溫潮濕的氣候，全家這次特別引引進日本全家引發話題的服飾品牌，推出專屬的機能涼感衣。這款衣服具備極佳的著用舒適度，輕薄透氣的材質能夠有效降低體感溫度，讓人在炎熱的天氣裡依然保持整天乾爽。簡約耐看的設計不管是直接單穿或是當作內搭都非常適合，是便利商店就能入手的時尚單品。

▲全家引進日本話題服飾品牌，全新上市機能涼感衣，具備輕薄透氣的舒適度，是便利商店就能入手的抗暑時尚單品。





全家夏季消暑新品

Famiice 梨山水蜜桃霜淇淋

販售價格：每支49元，可選擇單口味「梨山水蜜桃」或雙口味「梨山水蜜桃搭配莊園牛奶」。

專屬優惠：7月1日至7月3日於全家APP隨買跨店取推出會員日買2送2限時優惠，7月5日至7月7日再推出新品快閃5支188元。此外，即日起至9月4日於實體店舖購買任一霜淇淋，即可加價10元獲得一個專屬防沾手脆皮杯墊。





販售價格：每支49元，可選擇單口味「梨山水蜜桃」或雙口味「梨山水蜜桃搭配莊園牛奶」。 專屬優惠：7月1日至7月3日於全家APP隨買跨店取推出會員日買2送2限時優惠，7月5日至7月7日再推出新品快閃5支188元。此外，即日起至9月4日於實體店舖購買任一霜淇淋，即可加價10元獲得一個專屬防沾手脆皮杯墊。 FamiCollection 甘蔗檸檬

販售價格：每瓶40元。





販售價格：每瓶40元。 FamiCollection 海鹽荔枝飲

販售價格：每瓶40元。





販售價格：每瓶40元。 Convenience Wear Tech排汗防曬涼感衣

販售價格：每件450元，共有黑、灰兩色，尺寸提供M、L、XL。





消暑飲料少不了！

推薦閱讀：大稻埕必喝台灣茶！品 PIN THÉ SAVOR新開店大洗版，台灣茶牛軋糖 手刷金萱必買。

推薦閱讀：卡士達泡芙變手搖杯！迷客夏攜手beard papa's，香草夾心拿鐵 卡士達奶酪必喝。

推薦閱讀：小小兵手搖杯！Mr.WISH聯名小小兵3：大怪獸，桃喜烏龍冰沙 聯名3大周邊一次看。