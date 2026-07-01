信義區樂高快閃店回歸！統一時代百貨 樂高夏日遊樂場，快閃闖關贈品一次看。

樂高®夏日遊樂場於2026/7/1-2026/7/19快閃統一時代百貨台北店，集結親子闖關、未來城展覽與限定滿額贈。編輯張人尹表示，暑假想找台北親子景點的粉絲別錯過這場樂高®體驗活動。

暑假必衝樂高快閃店！台灣樂高今年在統一時代百貨台北店2F夢廣場打造期間限定「樂高夏日遊樂場」，活動從7/1-7/19限定登場。這次活動結合創意拼砌、互動挑戰與大型未來城展覽，不只讓孩子盡情動手玩，也讓家長能一起參與。這次最吸睛的是由樂高專業認證大師與達人團隊耗時2個月、使用逾6萬顆顆粒打造的「樂高未來城」，以30年後的城市想像為主題，讓人要玩、要拍，還有限定好禮可以拿。

▲台灣樂高於統一時代百貨台北店打造「樂高夏日遊樂場」，7/1-7/19限定登場，集結闖關體驗、未來城展覽與限定好禮。（攝影：張人尹）

▲台灣樂高耗時2個月、使用逾6萬顆顆粒打造「樂高未來城」，以30年後的城市樣貌為主題，成為現場必拍亮點。（攝影：張人尹）

節奏能量站用音樂開啟玩樂模式

▲台灣樂高第一關「節奏能量站」結合黑膠唱片拼砌與音樂律動，大小朋友一起跟著「樂派對」嗨玩。（攝影：張人尹）

足能競技場射門挑戰再拼未來城市

▲台灣樂高「足能競技場」結合射門挑戰、拼砌任務與燈光互動，完成挑戰還能獲得鑰匙拼砌包。（攝影：張人尹）

闖關涼扇改裝車零錢包等限定好禮

▲台灣樂高推出多項期間限定好禮，包含樂高涼扇、30735改裝車、樂高三件式可摺疊收納組與樂高遊戲把手展示架等。（攝影：張人尹）



▲台灣樂高除了滿額贈，還能在統一時代百貨與Dream Plaza指定地點參加套色印章活動，集滿5處印章可獲得專屬彩色樂高明信片。（攝影：張人尹）

樂高夏日遊樂場 快閃活動

在這次「樂高夏日遊樂場」活動設置三個挑戰關卡，只要完成指定闖關，就有機會把限定「樂高涼扇」帶回家，總共3個角色隨機供應。在闖關關卡的第一站「節奏能量站」，大小朋友需要動手拼砌黑膠唱片，啟動專屬玩樂能量，再跟著樂高主題曲「樂派對」一起舞動節奏，一入場就能跟著嗨起來。第二個人氣關卡是「足能競技場」，粉絲先抽題目，再瞄準正確答案射門，成功後還能拿到鑰匙拼砌包，啟動燈光裝置，增添豐富互動玩法。在最後一關「創建未來城」，挑選喜歡的主題後，自由使用樂高顆粒拼出自己心中的30年後世界。可以蓋空中城市、也可以設計未來交通工具等，讓大小朋友伐罪想像力。其中，同步展出樂高大師打造的「樂高未來城」，也讓大小朋友能從專業創作中獲得更多靈感。除了互動體驗，台灣樂高這次也準備了不少期間限定贈品。即日起至2026/7/19，在「樂高夏日遊樂場」完成闖關可獲得「樂高涼扇」。活動快閃店單筆消費滿還有機會獲得「30735 改裝車、樂高三件式可摺疊收納組、樂高遊戲把手展示架」等好禮。另外，憑Dream Card App會員全館消費滿3,000元，還能獲得「樂高積木造型零錢包」。全國指定店舖同步推出盒組滿2,800元送「樂高毛巾」活動。不只快閃店，在統一時代百貨、Dream Plaza指定地點還能玩「套色印章」體驗活動，在5的地點集滿印章，蓋滿就能活得專屬的彩色樂高明信片，大小朋友通通要玩。

活動地點：統一時代百貨台北店 2F夢廣場

活動時間：2026/07/01(三)-2026/07/19(日) 平日13:00-20:00 /周末12:00-20:30



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