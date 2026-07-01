漢堡王優惠券！買一送一 百元雙堡小資族省錢吃，限時41天現省2804元。

編輯 鄭雅之 表示，漢堡王這次端出的限時抗通瘋神券誠意滿滿，不僅有多款明星商品買一送一，百元有找的雙漢堡組合更是今夏省錢必吃首選。

炎熱的7月分正是大嗑漢堡與冰涼飲料的完美季節！漢堡王這回化身省錢救星，貼心祭出超有感的「暑假限時抗通膨神券」，讓大家盡情填飽肚子之餘，還能輕鬆守住荷包。這張超狂神券不僅包含多款明星商品買一送一，整張券用下來竟然還能直接省下2804元，絕對是今年夏天小資族與學生黨必備的省錢小確幸。

▲漢堡王暑假優惠券端出滿滿的明星商品，超人氣雞塊、洋蔥圈與爆汁漢堡應有盡有。(攝影：鄭雅之) ▲漢堡王雞塊在這次限時好康中直接祭出買一送一優惠，自動放大成雙倍份量的金黃點心，絕對是小資族與學生不能錯過的省錢小確幸。(攝影：鄭雅之)





買一送一與銅板專區

對於荷包常乾癟的小資族來說，這次誠意滿滿的超殺銅板價專區簡直是天堂。高達7款熱門明星商品直接買一送一，在熱到融化的艷陽天裡，買兩杯清涼解渴的飲料居然只要38元，連大家最愛的雞塊、辣薯球和洋蔥圈也通通自動升級成雙倍份量。更讓人興奮的是，超低門檻的1+1自由配僅需49元起。如果想要品嚐經典的小華堡配薯條，驚喜價也只要89元，價格比平時單點漢堡還要便宜。這般高性價比的超狂點法實在太不科學，完全讓人天天報到都不心疼。

▲漢堡王「買一送一」專區誠意滿滿，高達7款熱門商品直接雙倍份量，連小資族最愛的「1+1自由配」也只要49元起，超狂的低價神點法讓人天天報到都不心疼。(攝影：鄭雅之)





雙堡組合與大胃王最愛

如果是食量驚人的無肉不歡者，或是喜歡找神隊友分食的漢堡控，這次的雙堡專區絕對會讓你尖叫。品牌特別推出4款漢堡任選2個只要99元的驚喜回饋，百元有找就能輕鬆大嗑雙漢堡。針對食量超大的老饕們，更有皇家華堡搭配國王大雞堡的重量級組合。只要229元的划算價格，就能同時品嚐到火烤牛肉的獨特香氣與超厚酥炸腿排的邪滅酥脆口感。另外還有為花生控量身打造的花生培根牛肉堡與脆雞堡，濃郁香甜的魔法滋味真的讓人難以抗拒。

▲漢堡王「暑假FUN開吃」優惠券正式登場，整張神券用下來竟然能直接省下2804元，從買一送一到銅板價點心通通有。

個人獨享與雙人分享

邊緣人獨自用餐也不用擔心，主打加量不加價的單人獨享餐只要109元起。套餐還搭配雙份附餐點心，算下來一餐最多能現省127元，甚至還貼心端出雙層肉量的小華堡滿足肉控胃口。兩個人一起吃更是劃算爆表，雙人分享餐199元起，除了包含澎湃的雙層小華堡與花生安格斯牛肉堡，更一口氣附上雞薯條、辣薯球和普通薯條等3份點心。豐富的飽足感讓大家揪親朋好友聚餐時，只要掏出優惠券，就能毫無顧忌地享受一場高CP值的美味盛宴。

▲小華堡帶來超級澎湃的飽足感，多汁火烤牛肉搭配清爽蔬菜，揪親朋好友聚餐時掏出優惠券就能毫無顧忌地享受美味一餐。(攝影：鄭雅之) ▲炎熱夏日最適合大嗑經典的漢堡王火烤牛肉堡搭配清涼解渴的冰涼飲料，超高性價比的百元有找好康專區讓人天天報到都不心疼。(攝影：鄭雅之)

漢堡王優惠券「暑假FUN開吃」活動資訊

活動時間：2026/7/1至2026/8/16（正餐販售時間至打烊前30分鐘，各店依實際狀況為準）。

活動門市：全台門市（機場店、兒童樂園店、科技廠店、南投服務區除外）。

優惠亮點：

7大熱門品項買一送一（包含飲料、雞塊、辣薯球、洋蔥圈等）。

1+1自由配 銅板價49元起。

兩堡任選自由配 4款漢堡任選2個99元。

單人獨享餐109元起（最高現省127元）、雙人分享餐199元起。



注意事項：實際供應以門市庫存為準，售完為止。台鋼漢堡王保有活動修改、變更、取消及規則解釋之權利。

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