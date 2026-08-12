2026暑假親子必玩水槍大戰！雄獅彩耀日3大活動開玩，玩水槍塗鴉、怪獸剉冰消暑吃。

暑假親子景點必玩！雄獅文具想像力製造所2026彩耀日玩水槍大戰、吃剉冰，編輯鄭亦庭表示：8/15起開始快帶小孩來玩。

2026暑假親子必玩！雄獅文具想像力製造所2026彩耀日將於8月15日至8月30日期間的每週六、日、一登場，今年活動規模再升級，特別解除水槍裝填限制，推出三大戶外主題活動，讓大小朋友一起來到雄獅文具想像力製造所園區玩水槍、塗鴉盡情放電，打造全台最強夏日混色色彩藝術派對。



▲2026暑假親子必玩！雄獅文具想像力製造所2026彩耀日三大主題活動盡情放電。



▲雄獅文具想像力製造所2026彩耀日8月15日至8月30日期間的每週六、日、一登場，玩水槍、塗鴉、吃怪獸剉冰。





2026彩耀日三大主題活動開玩

▲2026彩耀日三大主題展區！大家可透過繽紛色擊、流彩碰撞活動感受色彩魅力。





自製專屬潮流T-shirt

▲自製專屬潮流T-shirt！「就印 Me ! Tee 恤似顏繪」專業課程，可親手絹印專屬T-shirt。





超可愛怪獸剉冰消暑必吃

▲雄獅小食堂推出期間限定「彩耀怪獸剉冰」，多種口味任你選，讓大家玩完水槍後吃冰消暑。



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雄獅2026彩耀日特別規劃三大核心體驗活動，讓大小朋友能在戶外空間享受色彩魅力，首先是考驗敏捷度與走位技巧的「彩步迷陣」，要在陣地中靈巧穿梭，接著是互動性高的「繽紛色擊」，拿起顏料水槍瞄準目標，隨意染上街頭塗鴉，最後則是視覺超震撼「流彩碰撞」，針對6歲以下小孩，週末早上更貼心推出限額「迷你流彩碰撞」，讓小朋友也能在草地上安全放電。雄獅文具想像力製造也推出「就印 Me ! Tee 恤似顏繪」專業課程，大家使用「不可水洗」且具備永久保存價值的絹印顏料，在白色 T-shirt上親手繪製獨特上衣，戶外活動則全程採用雄獅獨家「可水洗特殊顏料」，對戰痕跡清洗後遇水就能消師，只留下手作似顏繪的圖樣，不用擔心洗不掉。除了玩顏料水槍、做專屬T-shirt，雄獅文具想像力製造也推出雄獅小食堂美食，夏季期間限定「彩耀怪獸剉冰」，小怪獸模樣的剉冰不僅好拍，也超消暑，讓大家夏天玩完顏料水槍等3大主題活動，來吃冰消暑，繼續暢玩雄獅文具想像力製造室內展館。

2026 彩耀日 COLOR BOOM!! 活動資訊

暑假親子必玩展覽、景點

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