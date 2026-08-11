不用飛日本！nagano market台北常設店插旗中山站，nagano熊新品滿額送特典卡。

nagano market台北常設店開在中山站！超萌nagano熊新品周邊免飛日本開買，編輯鄭亦庭表示：滿額還送限定特典變換光柵小卡。

nagano market台北常設店開了！創作出超萌吉伊卡哇、nagano熊的日本超人氣插畫家nagano，這次終於在捷運中山站開設nagano market台北常設店，現場有超可愛巨型立體白熊造型打卡牆、nagano熊新品周邊、台灣限定彩色nagano熊玩偶吊飾等，位置就在台北中山站5號出口旁，鐵粉快來把nagano角色們帶回家。



▲nagano market TAIPEI 台北常設店位在捷運中山站5號出口旁，nagano熊新品周邊吸引大批粉絲排隊搶購。(攝影：鄭亦庭)



▲nagano market TAIPEI 台北常設店位在捷運中山站5號出口旁，nagano熊新品周邊鐵粉必收。(攝影：鄭亦庭)





nagano market台北常設店nagano熊新品周邊推薦

▲nagano market台北常設店開幕開賣戴腰包nagano熊吊飾娃娃、不想曬黑nagano熊等周邊新品。(攝影：鄭亦庭)





nagano market台北常設店周邊新品一次看

▲nagano market台北常設店推薦必買台灣限定三色nagano熊玩偶吊飾，一整排彩色熊超可愛。(攝影：鄭亦庭)





吉伊卡哇玩偶周邊也買得到

▲nagano market TAIPEI台北常設店集結吉伊卡哇、小八貓與兔兔玩偶，nagano角色們周邊一次收。(攝影：鄭亦庭)



▲nagano market台北常設店消費滿800元，就送「變換光柵小卡」限定特典，加購購物袋印有nagano熊插圖。(攝影：鄭亦庭)





nagano market TAIPEI 台北常設店

nagano market台北常設店開在中山站，一進入店內就能看到新推出的戴腰包 nagano熊吊飾娃娃、2 款nagano熊玩偶肩帶套、nagano熊軟綿綿大號吊飾，以及穿著外套、戴上墨鏡與遮陽帽的不想曬黑nagano熊等新周邊，配上熊熊造型展櫃超可愛，也推薦必買nagano熊軟綿綿抱抱毛絨玩偶，灰黑棕三色目前只剩黑色有現貨，鐵粉快衝中山站帶回家。nagano market台北常設店現場販售彩色nagano熊玩偶吊飾，其中3色還是台灣限定，鐵粉絕對要收，一旁巨型立體白熊打卡牆，讓粉絲們逛周邊邊打卡，新周邊還有不想曬黑nagano熊洗臉毛巾、肌肉nagano熊運動毛巾、束口袋，以及盲盒系列的小小食物玩偶吊飾、nagano熊臉髮圈盲盒，現場也能玩每抽390元的抽抽黑熊賞，即使是E賞nagano熊小臉徽章每一款都超可愛。除了nagano熊周邊新品，現場也有多款nagano角色周邊商品，包括各種造型的nagano熊玩偶吊飾、貼紙、資料夾等，這裡也有超人氣吉伊卡哇角色娃娃，各種造型的吉伊卡哇、小八貓、兔兔玩偶都超欠收，消費滿800元就送滿額限定特典「變換光柵小卡」，另外加購3元購物袋上還有超可愛的nagano插畫，讓粉絲們帶著滿滿的nagano熊回家。地點：台北市大同區南京西路51號(捷運中山站5號出口旁)營業時間：12:00-20:00

超萌IP台北快閃店也要衝

推薦閱讀：天線寶寶京站快閃店！超過100款天線寶寶周邊滿額送小物，5大天線寶寶打卡點必拍。



推薦閱讀：搶台灣獨家棒球Monchhichi！Monchhichi中山快閃店21款必買周邊攻略，喬巴聯名款 櫻花款全要。





更多 nagano market TAIPEI 台北常設店 照片：

▲nagano market台北常設店新品周邊推薦！2 款nagano熊玩偶肩帶套超可愛。(攝影：鄭亦庭)



▲nagano market台北常設店集結巨型立體白熊打卡牆、nagano熊玩偶吊飾、nagano熊周邊小物等。(攝影：鄭亦庭)

▲nagano market台北常設店打造巨型立體白熊打卡牆，讓粉絲們逛周邊邊打卡。(攝影：鄭亦庭)



▲nagano market台北常設店推薦必買！盲盒系列的小小食物玩偶吊飾、nagano熊臉髮圈盲盒。(攝影：鄭亦庭)



▲nagano market台北常設店推薦必買！盲盒系列的小小食物玩偶吊飾、nagano熊臉髮圈盲盒。(攝影：鄭亦庭)



▲nagano market TAIPEI 台北常設店位在捷運中山站5號出口旁，各種造型、表情nagano熊玩偶吊飾。(攝影：鄭亦庭)

