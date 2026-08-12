中元普渡這樣買最省！全聯、愛買、全家7大通路優惠，三麗鷗可愛鬼、巨大乖乖都有。

中元普渡採買大戰！7大超商、超市祭出話題零食箱和下殺優惠拼買氣。編輯 鄭雅之 表示：超商聯名零食組合超萌要先收！

一年一度的中元節即將到來，隨著鬼門開的時間越來越近，大家也開始準備中元普渡供品。這次全聯、全家與7-ELEVEN等品牌推出超狂優惠，不論是臨時買祭品或到附近超商補貨都能輕鬆搞定。現場不僅有超划算拜拜箱，還有毛孩專屬禮盒與限定周邊，想知道怎麼買最划算千萬別錯過。



▲大全聯中元節拜拜專區一站購足，提供金紙、香品、祈福禮盒與插香器等供品，針對鬼門開與普渡祭拜推出超值優惠。

▲全聯中元感恩月限時折扣，指定週末購買個人清潔與日用品，單筆滿499元現折50元，巴黎萊雅洗髮精與舒酸定牙膏囤貨首選。





樂天市場美學拜拜新風潮

習慣在網路上一鍵搞定的朋友，不能錯過樂天市場推出的中元購物季。許多品牌推出結合熱門IP的收納零食箱，像是快車肉乾零食箱限時77折只要499元，外箱還內建插香設計。平台上APP購物天天享10％點數回饋，週三美食日最高回饋高達19％，美食箱購滿999元再現折50元。樂天同時推出白沙屯媽祖拜拜箱公益認購價699元免運。





樂天市場 中元普渡優惠

APP購物天天10％點數回饋，週三美食日最高19％回饋。

美食箱購滿999元現折50元。

快車肉乾豬事大吉零食箱特價499元。

白沙屯拜拜箱公益認購預購優惠價699元免運。

▲樂天市場中元普渡購物節登場，集結快車肉乾等IP聯名零食箱與爆爆美食，限時下殺特價，APP下單享最高19%點數回饋。





愛買量販品牌現折超有感

想一口氣補齊民生用品與拜拜零食，來愛買量販採購能省下不少預算。愛買這次攜手超過20個品牌推出加碼折抵，會員週末單筆滿2000元享9折。買卡迪那或可樂果滿299元現折20元，光泉常溫飲料滿199元折20元，折幅高達10％。雀巢成人奶粉滿888元折100元，罐頭與油品滿額同樣現折，讓大家輕鬆省荷包。





愛買量販 中元普渡優惠

APP會員每週末單筆消費滿2000元享9折回饋。

購買可樂果、卡迪那等指定餅乾單筆滿299元現折20元。

光泉常溫飲料全品項滿199元現折20元。

▲愛買量販中元採購優惠，可樂果與卡迪那等熱門品牌休閒零食口味齊全，購買指定餅乾單筆滿299元現折20元。





全聯感恩月回饋超狂

全聯集團這次打造中元感恩月，集結實體門市與大全聯等四大管道推出限定折扣。全聯門市於指定10天使用全支付或PX Pay單筆滿1000元送800點，週末買日用品滿499元折50元，最高享19.7％回饋。大全聯卡友單筆滿2000元享9折，搭配信用卡最高回饋22％。現場更推出168元拜拜箱，備料祭拜超劃算。





全聯、大全聯 中元普渡優惠

指定日期使用全支付或PX Pay單筆滿1000元贈800限時福利點。

全店日用品指定週末單筆滿499元現折50元，最高享19.7％回饋。

大全聯指定日期福利卡友單筆滿2000元享9折，搭配信用卡最高回饋22％。

華元修蛋幾勒拜拜箱特價168元、湖池屋中元佳節福箱特價178元。

▲大全聯中元感恩月優惠檔期啟動，消費滿2000元享9折優惠，搭配指定信用卡最高享22%回饋，零食組合包與澎湃拜拜箱超划算。

▲全聯中元感恩月限時折扣，指定週末購買個人清潔與日用品，單筆滿499元現折50元，巴黎萊雅洗髮精與舒酸定牙膏囤貨首選。





美廉社社區採買輕鬆便利

巷口的便利好鄰居美廉社推出超高CP值的拜拜組合，讓忙碌上班族不用花時間動腦挑選。獨家隨袋附贈提袋的平安套組只要399元，澎派套組也只要599元，直接下殺數百元。大宗採購單筆滿5000元享專屬特價。此外美廉社更與大甲鎮瀾宮合作預購代普豪華組，選愛心捐贈每組只要1200元，祈福又能順手做公益。





美廉社 中元普渡優惠

平安套組特價399元、澎派套組特價599元，均贈獨家限定提袋。

單筆大宗採購滿5000元享專屬優惠價。

鎮瀾宮代辦中元普渡豪華組宅配寄回每組1450元、愛心捐贈每組1200元。

▲美廉社399元超值中元平安套組開賣，精選白米、罐頭、零食與茶飲等祭品，搭配專屬黃色提袋，社區快速補貨最划算。

▲美廉社推出中元節399元平安套組與599元澎派套組，包含熱銷餅乾泡麵飲料，隨箱附贈獨家專屬購物提袋，便利採買超省錢。





萊爾富限量普渡袋實用升級

萊爾富全台門市換上中元節主題陳列，並推出超限量一萬袋的599元中元普渡袋。袋內精選12款熱銷民生商品與零食，外袋還升級為大容量防水購物袋。順利箱特價139元，卡滋爆米花造型收納組特價399元。針對補貨需求，金牌啤酒整箱只要665元，5D洗衣球更從499元大下殺至149元，一次補齊生活所需。





萊爾富 中元普渡優惠

2026中元普渡袋限量1萬袋，每袋599元（內含12款熱銷商品與防水購物袋）。

乖乖全都順利箱特價139元、乖乖事事順利袋特價99元。

卡滋零食收納組特價399元、百事小小兵馬克杯組特價269元。

▲萊爾富推出限量中元普渡袋，每袋599元精選泡麵罐頭與餅乾茶飲等12款熱銷商品，隨袋附贈大容量防水購物袋，拜拜補貨超實用。

▲萊爾富門市打造中元節主題陳列專區，開賣限量599元時尚普渡袋與綠乖乖全都順利箱，超商便利採購拜拜供品與民生補貨首選。





7-11可愛IP周邊強勢登場

小七這次推出百事曬黑三麗鷗以及小小兵等多款聯名零食組合。只要在門市購買指定中元零食飲料任選6件，再加價199元就能把限量三麗鷗可愛鬼束口托特包帶回家。9月1日前購買指定零食任選2件享79折，持指定聯名卡升級3件享75折。現場還有百奇御神好籤筒與樂天小熊招牌燈組，絕對是零食控不可錯過的好去處。





7-ELEVEN 中元普渡優惠

8月5日起購買指定中元零食飲料6件，加價199元贈限量三麗鷗可愛鬼束口托特包。

指定零食任選2件享79折，持指定聯名卡升級3件享75折。

▲8月5日起於7-11購買指定中元零食飲料6件加價199元，即可獲得限量三麗鷗可愛鬼束口托特包乙個。

▲7-11中元普渡推出百事小小兵自在生活收納組合與乖乖我超好運袋，滿滿澎湃零食搭配可愛周邊是拜拜必備首選。





全家毛孩福箱超吸睛

全家便利商店連家裡的毛小孩都照顧到了。迪士尼肖像福箱每款399元，隨箱附贈股票禮品卡，最高可刮中3000元存股金，使用指定支付購買加贈15000 Fa點。寵物專屬西莎箱特價599元，貓咪店鋪箱799元隨箱贈可愛頭套。門市指定商品任選2件79折、3件77折，滿4件送保冷袋，滿額還能抽整單免費。





全家 中元普渡優惠

迪士尼肖像福箱（全家總動員箱、怪獸驚喜箱、TOY蔬多力箱）每款399元，隨箱附贈股票禮品卡。

使用全盈+PAY或My FamiPay購買肖像福箱每箱加贈15000 Fa點。

西莎澎湃箱599元（附贈潔牙骨與玩具球）、全家便利箱799元（附贈貓咪頭套）。

實體門市指定商品任選2件79折、3件77折，滿4件贈玩具總動員保冷袋。

▲貓狗專屬寵物福箱登場全家中元普渡，西莎澎湃箱與貓咪店舖箱隨箱贈送好禮。

▲迪士尼主題箱於全家中元普渡登場，隨箱附贈股票禮品卡與限定保冷袋等好禮。

中元普渡新品要買！

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