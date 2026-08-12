中元普渡這樣買最省！全聯、愛買、全家7大通路優惠，三麗鷗可愛鬼、巨大乖乖都有。

中元普渡採買大戰！7大超商、超市祭出話題零食箱和下殺優惠拼買氣。編輯 鄭雅之 表示：超商聯名零食組合超萌要先收！
一年一度的中元節即將到來，隨著鬼門開的時間越來越近，大家也開始準備中元普渡供品。這次全聯、全家與7-ELEVEN等品牌推出超狂優惠，不論是臨時買祭品或到附近超商補貨都能輕鬆搞定。現場不僅有超划算拜拜箱，還有毛孩專屬禮盒與限定周邊，想知道怎麼買最划算千萬別錯過。
樂天市場美學拜拜新風潮
習慣在網路上一鍵搞定的朋友，不能錯過樂天市場推出的中元購物季。許多品牌推出結合熱門IP的收納零食箱，像是快車肉乾零食箱限時77折只要499元，外箱還內建插香設計。平台上APP購物天天享10％點數回饋，週三美食日最高回饋高達19％，美食箱購滿999元再現折50元。樂天同時推出白沙屯媽祖拜拜箱公益認購價699元免運。
樂天市場 中元普渡優惠
- APP購物天天10％點數回饋，週三美食日最高19％回饋。
- 美食箱購滿999元現折50元。
- 快車肉乾豬事大吉零食箱特價499元。
- 白沙屯拜拜箱公益認購預購優惠價699元免運。
愛買量販品牌現折超有感
想一口氣補齊民生用品與拜拜零食，來愛買量販採購能省下不少預算。愛買這次攜手超過20個品牌推出加碼折抵，會員週末單筆滿2000元享9折。買卡迪那或可樂果滿299元現折20元，光泉常溫飲料滿199元折20元，折幅高達10％。雀巢成人奶粉滿888元折100元，罐頭與油品滿額同樣現折，讓大家輕鬆省荷包。
愛買量販 中元普渡優惠
- APP會員每週末單筆消費滿2000元享9折回饋。
- 購買可樂果、卡迪那等指定餅乾單筆滿299元現折20元。
- 光泉常溫飲料全品項滿199元現折20元。
全聯感恩月回饋超狂
全聯集團這次打造中元感恩月，集結實體門市與大全聯等四大管道推出限定折扣。全聯門市於指定10天使用全支付或PX Pay單筆滿1000元送800點，週末買日用品滿499元折50元，最高享19.7％回饋。大全聯卡友單筆滿2000元享9折，搭配信用卡最高回饋22％。現場更推出168元拜拜箱，備料祭拜超劃算。
全聯、大全聯 中元普渡優惠
- 指定日期使用全支付或PX Pay單筆滿1000元贈800限時福利點。
- 全店日用品指定週末單筆滿499元現折50元，最高享19.7％回饋。
- 大全聯指定日期福利卡友單筆滿2000元享9折，搭配信用卡最高回饋22％。
- 華元修蛋幾勒拜拜箱特價168元、湖池屋中元佳節福箱特價178元。
美廉社社區採買輕鬆便利
巷口的便利好鄰居美廉社推出超高CP值的拜拜組合，讓忙碌上班族不用花時間動腦挑選。獨家隨袋附贈提袋的平安套組只要399元，澎派套組也只要599元，直接下殺數百元。大宗採購單筆滿5000元享專屬特價。此外美廉社更與大甲鎮瀾宮合作預購代普豪華組，選愛心捐贈每組只要1200元，祈福又能順手做公益。
美廉社 中元普渡優惠
- 平安套組特價399元、澎派套組特價599元，均贈獨家限定提袋。
- 單筆大宗採購滿5000元享專屬優惠價。
- 鎮瀾宮代辦中元普渡豪華組宅配寄回每組1450元、愛心捐贈每組1200元。
萊爾富限量普渡袋實用升級
萊爾富全台門市換上中元節主題陳列，並推出超限量一萬袋的599元中元普渡袋。袋內精選12款熱銷民生商品與零食，外袋還升級為大容量防水購物袋。順利箱特價139元，卡滋爆米花造型收納組特價399元。針對補貨需求，金牌啤酒整箱只要665元，5D洗衣球更從499元大下殺至149元，一次補齊生活所需。
萊爾富 中元普渡優惠
- 2026中元普渡袋限量1萬袋，每袋599元（內含12款熱銷商品與防水購物袋）。
- 乖乖全都順利箱特價139元、乖乖事事順利袋特價99元。
- 卡滋零食收納組特價399元、百事小小兵馬克杯組特價269元。
7-11可愛IP周邊強勢登場
小七這次推出百事曬黑三麗鷗以及小小兵等多款聯名零食組合。只要在門市購買指定中元零食飲料任選6件，再加價199元就能把限量三麗鷗可愛鬼束口托特包帶回家。9月1日前購買指定零食任選2件享79折，持指定聯名卡升級3件享75折。現場還有百奇御神好籤筒與樂天小熊招牌燈組，絕對是零食控不可錯過的好去處。
7-ELEVEN 中元普渡優惠
- 8月5日起購買指定中元零食飲料6件，加價199元贈限量三麗鷗可愛鬼束口托特包。
- 指定零食任選2件享79折，持指定聯名卡升級3件享75折。
全家毛孩福箱超吸睛
全家便利商店連家裡的毛小孩都照顧到了。迪士尼肖像福箱每款399元，隨箱附贈股票禮品卡，最高可刮中3000元存股金，使用指定支付購買加贈15000 Fa點。寵物專屬西莎箱特價599元，貓咪店鋪箱799元隨箱贈可愛頭套。門市指定商品任選2件79折、3件77折，滿4件送保冷袋，滿額還能抽整單免費。
全家 中元普渡優惠
- 迪士尼肖像福箱（全家總動員箱、怪獸驚喜箱、TOY蔬多力箱）每款399元，隨箱附贈股票禮品卡。
- 使用全盈+PAY或My FamiPay購買肖像福箱每箱加贈15000 Fa點。
- 西莎澎湃箱599元（附贈潔牙骨與玩具球）、全家便利箱799元（附贈貓咪頭套）。
- 實體門市指定商品任選2件79折、3件77折，滿4件贈玩具總動員保冷袋。
中元普渡新品要買！
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