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7-11普渡零食必買！199元三麗鷗可愛鬼包先搶，15個中元普渡優惠。

中元普渡零食7-11超商零食
2026-07-26 16:00文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:小七普渡
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示，今年7-11中元祭主打萌系IP與超值組合，成為年輕人採買拜拜首選。

祭拜好兄弟不只零食要澎湃更要夠可愛，全台小七這次誠意滿滿，強勢推出「百事曬黑三麗鷗夏日假期組」與「百事小小兵自在生活收納組合」等厲害的IP零食。這次活動即日起至9月1日止，祭出多款專屬優惠與限定加購禮，絕對是採買囤貨首選。

▲8月5日起於7-11購買指定中元零食飲料6件加價199元，即可獲得限量三麗鷗可愛鬼束口托特包乙個。
▲8月5日起於7-11購買指定中元零食飲料6件加價199元，即可獲得限量三麗鷗可愛鬼束口托特包乙個。
▲百事曬黑三麗鷗夏日假期組內含多包美味零食，隨盒附贈曬黑三麗鷗袋子與地墊等超萌周邊。
▲百事曬黑三麗鷗夏日假期組內含多包美味零食，隨盒附贈曬黑三麗鷗袋子與地墊等超萌周邊。

超萌三麗鷗可愛鬼與小小兵限量開賣

想要蒐集可愛周邊的朋友絕對不能錯過這次活動，小七推出包含「百事曬黑三麗鷗夏日假期組」以及「百事小小兵自在生活收納組合」等多款聯名新品。另外自8月5日起購買指定中元零食飲料商品任選6件，只要加價199元就可以直接把限量「三麗鷗可愛鬼束口托特包」帶回家。

▲7-11中元普渡推出百事小小兵自在生活收納組合與乖乖我超好運袋，滿滿澎湃零食搭配可愛周邊是拜拜必備首選。
▲7-11中元普渡推出百事小小兵自在生活收納組合與乖乖我超好運袋，滿滿澎湃零食搭配可愛周邊是拜拜必備首選。

開運零食箱與澎湃大包裝必買

除了聯名收藏款之外，經典零食大集合更是補滿好運的關鍵，像是開運必備的「百奇御神好籤筒」與「華元大吉利超值組合包」都非常吸引人。「卡滋花生麻糬風味爆米花」和「樂天小熊餅招牌燈組」更是造型趣味十足，不論是澎湃拜拜或是放在家裡追劇當零嘴，都能滿足各種口味需求。

▲樂天小熊餅招牌燈組包含多款經典口味餅乾，超吸睛造型招牌燈更是中元祭拜與收藏必買熱門品項。
▲樂天小熊餅招牌燈組包含多款經典口味餅乾，超吸睛造型招牌燈更是中元祭拜與收藏必買熱門品項。

熱銷飲品組與折扣省錢秘訣

普渡拜拜自然少不了消暑飲料鎮場，小七這次備齊各種熱銷飲品，包括「依雲礦泉水200週年紀念組」附贈保冷袋，還有深受大家喜愛的「元氣海礦補給飲」與麥香系列奶茶紅茶等四入組合。在9月1日以前購買指定零食任選2件享79折，持指定聯名卡升級3件享75折非常划算。

▲7-11一站備齊各式中元普渡零食箱與飲料組合，從限定聯名周邊到開運澎湃大包裝應有盡有。
▲7-11一站備齊各式中元普渡零食箱與飲料組合，從限定聯名周邊到開運澎湃大包裝應有盡有。


7-11中元普渡零食優惠

  • 即日起至9月1日止購買指定零食任選2件享79折
  • 持uniopen聯名卡購買指定零食任選3件享75折
  • 8月5日起購買指定中元零食飲料商品任選6件加價199元可獲三麗鷗可愛鬼束口托特包乙個。

7-11普渡零食推薦

  • 百事曬黑三麗鷗夏日假期組售價399元
  • 百事小小兵自在生活收納組合售價269元
  • 可口奶滋原味隨手分享包特價49元
  • 蠟筆小新大片海苔香菜風味特價79元
  • 我超好運袋特價159元
  • 百奇御神好籤筒特價189元
  • 華元大吉利超值組合包特價55元
  • 卡滋花生麻糬風味爆米花售價129元
  • 卡迪那德州薯條寶咔咔綜合包特價99元
  • 樂天小熊餅招牌燈組特價169元
  • 依雲礦泉水200週年紀念組6入送保冷袋特價299元
  • 元氣海礦補給飲600ml四入組特價79元
  • 麥香錫蘭奶茶600ml四入組特價90元
  • 麥香阿薩姆紅茶600ml四入組特價80元

療癒小物當然全都要收下！

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