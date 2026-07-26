Threads爆紅無咖啡因飲料！麥萃奶茶全聯、萬家福上架就搶空，線上輕鬆買。

無咖啡因飲料最新推薦！麥萃奶茶半夜想喝也不怕睡不著。編輯 鄭雅之 表示，真的跑了十間門市都買不到！

御茶園推出全新無咖啡因「麥萃奶茶」，主打零咖啡因與無奶精且不含茶葉，一在量販店上架便在Threads上引發廣泛討論與爆紅，更掀起一波搶購熱潮，窩客島編輯群跑了快時間不同通路門市，都只看到空空的櫃位。這款「麥萃奶茶」新品成功解決了許多奶茶控晚上想喝奶茶卻擔心失眠的煩惱，為大家帶來全新的飲品選擇。

▲御茶園麥萃奶茶嚴選日本六条大麥與紐西蘭乳源，成分零咖啡因且無負擔，孕婦小孩與夜貓族都能安心暢飲。(圖片來源：愛買)

▲御茶園麥萃系列推出寶特瓶限定款包裝，搭配櫻桃小丸子塗鴉極具吸引力，讓喜愛無咖啡因麥茶的粉絲搶著收藏。





無咖啡因麥萃奶茶爆紅

麥萃原本只有無糖麥茶、冰釀麥萃低熱量兩款純茶飲品，這次首度推出「麥萃奶茶」新品特地挑選日本進口的六条大麥當主角，運用直火慢焙的方式逼出自然深邃的麥香，再融合來自紐西蘭的優質濃郁乳源，呈現出極為順口圓潤的厚實奶香，甚至完全沒有傳統茶飲常見的乾澀感。雖然甜度和麥香奶茶有的比，但是深夜喝一瓶無咖啡因奶茶身心靈也是獲得大大的滿足。

▲御茶園全新推出無咖啡因麥萃奶茶利樂包，主打0咖啡因無奶精。（圖片來源：全聯）





全家大小安心享用

因為成分完全不含咖啡因也不加奶精，不管是懷孕中的媽媽、家裡的小朋友或是體質對咖啡因比較敏感的人都能放心暢飲。許多夜貓族更是大讚終於能在深夜開心喝奶茶，目前市面上只有鋁箔包規格，許多喝過的網友紛紛在網路上瘋狂留言敲碗，希望未來能推出大容量寶特瓶裝。

▲御茶園麥萃系列推出無咖啡因麥萃奶茶、冰釀麥萃與日式麥萃多款口味，全系列皆主打無咖啡因並在各大通路熱賣中。(圖片來源：愛買)





實體搶空不怕！線上同步發售

目前商品已經陸續在全聯與美廉社還有萬家福及愛買等各大實體賣場鋪貨販售，不過親自走訪各大門市會發現熱銷陳列架幾乎都被掃空。如果不想白跑一趟實體店面，現在萬家福跟愛買的官方線上購物網站也都能同步下單購買，讓想嘗鮮的民眾動動手指就能直接宅配送到家。目前各大通路300ml六入原價90元、特價59元，等於一瓶不到10元就能喝到，快趁優惠先買起來。

▲實體門市陳列架上的御茶園無咖啡因麥萃奶茶經常被搶購一空，買不到的民眾也可前往萬家福或愛買線上購物網站下單。





麥萃奶茶 售價

售價：300ml樂利包六入原價90元、特價59元

產品特色：0咖啡因、無奶精、無茶葉，採用日本進口六条大麥與紐西蘭乳源。





麥萃奶茶 販售通路

實體販售通路：全聯、美廉社、萬家福、愛買等門市（陸續上架中，依各門市實際庫存為準）。

線上購買管道：萬家福線上購物、愛買等線上購物網站。







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