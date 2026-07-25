台北文具控衝！日本人氣插畫家ob1toy台北快閃店，7大台灣限定燙金熊熊商品。

日本燙金復古熊熊要收！日本百年燙金品牌ROKKAKU聯手人氣插畫家ob1toy首次來台，編輯鄭亦庭表示：ob1toy台灣限定商品、人氣文具系列都要收。

日本超可愛熊熊燙金文具快閃台北！來自日本京都的百年燙金紙品品牌ROKKAKU，首度與日本人氣插畫家ob1toy合作，來台舉辦限定POP UP快閃店，即日起至8月2日於台北美好文具室登場，推出一系列台灣限定周邊商品外，ob1toy插畫文具小物、ROKKAKU系列商品，也能在這次快閃店中看到，8/8起也將在台南快閃，文具控絕對不能錯過。



▲文具控必衝台北快閃店！日本百年燙金品牌ROKKAKU攜手日本插畫家ob1toy，即日起至8/2來台舉辦限定台北快閃店。(攝影：鄭亦庭)



▲台北快閃店帶來各種ob1toy插畫文具小物、ROKKAKU系列商品，文具控必朝聖。(攝影：鄭亦庭)





日本百年燙金聯名ob1toy台灣限定商品必買

▲ROKKAKU X ob1toy台灣限定商品必收！明信片、貼紙、資料夾、壓克力立牌等商品帶有台灣熊、日本熊插圖。(攝影：鄭亦庭)





熱銷第一ob1toy文具浮雕鐵盒套組

▲台北快閃店人氣第一「TOURS 系列文具浮雕鐵盒套組」，內含5款ob1toy聯名系列燙金文具商品。(攝影：鄭亦庭)





日本百年燙金品牌ROKKAKU系列文具商品

▲ROKKAKU「日常をハレの日に」系列文具登場，燙金書籤、B6筆記本都加入唯美燙金細節。(攝影：鄭亦庭)



▲文具控必逛台北快閃店！現場也著一系列ROKKAKU X ob1toy燙金貼紙組、燙金線圈筆記本等文具商品。(攝影：鄭亦庭)





消費滿額送紀念票卡、簽名會

▲台北快閃店滿額送燙金票卡！單筆消費滿1500元，即可獲得燙金透明紀念票卡，憑卡可參加ob1toy老師簽名會。(攝影：鄭亦庭)



▲ob1toy鐵粉必收！台北快閃店現場限量販售帶有ob1toy老師親筆簽名的台灣限定藝術微噴畫作。(攝影：鄭亦庭)





日本人氣插畫家ob1toy以復古可愛、華麗燙金的插畫風格聞名，本次台灣活動主視覺由ob1toy老師親自繪製台灣熊、日本熊旅行插圖，也推出一系列台灣限定商品，從明信片、貼紙、資料夾、隨身收納盒到壓克力立牌，都有台灣熊的身影，只有台灣才買得到，現場更推出3款限量藝術微噴印刷，背面還附有ob1toy老師親筆簽名，目前只剩2種款式，鐵粉快把握這次機會帶回家。台北快閃店現場也有多款ROKKAKU與ob1toy合作的文具商品，包含郵票造型明信片、貼紙組、線圈筆記本等，其中最推薦必買人氣第一的「TOURS 系列文具浮雕鐵盒套組」，一次擁有半透明卡片、迷你信紙信封組、票根式memo卡、壓克力鑰匙圈、護照尺寸筆記本，以及精美浮雕鐵盒，這次合作文具商品都加上ROKKAKU燙金設計，比一般燙金更加精美，部分商品還能看到燙金中呈現出不同紋理，文具控絕對要收藏。這次台北快閃店除了ob1toy聯名系列，更帶來ROKKAKU文具商品「日常をハレの日に」系列，包含明信片、書籤、留言卡、B6筆記本與細長收納包等，都有著多款插畫樣式，讓人選擇障礙發作，每款也融入ROKKAKU標誌性的精美燙金紋路，在輕微變動下折射出唯美夢幻的光澤，超夢幻文具商品讓人想全都帶回家。在這次台北快閃店活動期間，單筆消費滿1500元，就能拿到「燙金透明紀念票卡」，每人每天限領2張，這次ROKKAKU X ob1toy台灣巡迴不只台北，8 月8日起將於台南登場，9月11日更將於松菸臺灣文畫季登場，同時舉辦 ob1toy老師簽名會，只要持有本次發放的滿額紀念票卡即可參加，喜愛 ob1toy插畫、燙金文具的粉絲們可別錯過。

ROKKAKU X ob1toy 台灣POP UP 快閃店台北 活動資訊

活動時間：即日起–8/2(日)

活動地點：美好文具室(台北市松山區民生東路四段100號)





ROKKAKU X ob1toy 台灣POP UP 快閃店 滿額贈活動資訊

單筆消費滿1500元，即可獲得燙金透明紀念票卡/燙金透卡。

單筆消費滿3,000元，贈送2張，每人每日最多領取2張。

※持有票卡即可參加ob1toy老師簽名會，數量有限，送完為止





ROKKAKU X ob1toy 台灣POP UP 快閃店 台灣限定商品系列

ROKKAKU × ob1toy 台灣POP UP台南快閃店 活動資訊

臺灣文畫季 活動資訊

ob1toy老師簽名會 參加資訊

明信片90元貼紙140元透明A4文件夾230元輕薄筆記本280元隨身收納盒390元壓克力立牌470元藝術微噴印刷5000元(共3款)，背面附有ob1toy老師親筆簽名活動時間：8/8(六)–9/6(日)活動地點：什物(臺南市中西區南寧街83巷32號)ob1toy老師簽名會時間：8/21(五)、8/22(六)13:00～發放整理券15:00－18:00活動時間：9/11(五)－9/13(日)活動地點：松山文創園區 A1、A2 倉庫(臺北市信義區光復南路133號)ob1toy老師簽名會時間：9/11(五)－9/13(日)13:00～發放整理券14:00－16:00參加方法：1、持有限定特典票卡 / 燙金透卡者方可參加簽名會。2、當日將發放簽名會整理券。注意事項：1、整理券發放完畢後將無法參加簽名會。2、請依整理券所載時間參加。3、不提供署名及合照服務。

超萌IP台北快閃店也要逛

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更多 ROKKAKU X ob1toy 台灣POP UP 台北快閃店 照片：

▲文具控必逛台北快閃店！現場也著一系列ROKKAKU X ob1toy貼紙組、文具商品。(攝影：鄭亦庭)



▲台北快閃店必買推薦！ROKKAKU「日常をハレの日に」系列文具登場，燙金書籤、B6筆記本都加入唯美燙金細節。(攝影：鄭亦庭)

