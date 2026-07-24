大稻埕美食銅板價開吃！大稻埕銅板美食7選看煙火秀順吃，慈聖宮銅板小吃先衝。

大稻埕銅板美食7選推薦！看大稻埕煙火秀、吃大稻埕銅板美食，編輯鄭亦庭表示：大稻埕老字號小吃全要吃。
大稻埕銅板美食7選推薦！2026大稻埕夏日節即將在週末7/25登場，首日晚上煙火秀結合蜘蛛人無人機表演，長達20分鐘，絕對要跟親友、家人來朝聖，窩客島這次整理7大銅板價大稻埕美食名單，不管是人氣大稻埕魚丸湯、必比登大稻埕麵店，還是大稻埕慈聖宮前必吃銅板美食，通通都要吃過，讓你來大稻埕看夕陽、煙火秀前先吃一頓大稻埕銅板美食。
大稻埕銅板美食推薦：佳興魚丸店、賣麵炎仔營業超過60年的大稻埕老字號「佳興魚丸店」，招牌包肉餡的福州魚丸、燕丸口感紮實，大稻埕老饕經典吃法必搭乾麵，也能買魚丸買回家自己煮，而80年老店「賣麵炎仔」更獲米其林必比登推介，一碗古早味湯麵只要20元銅板價，限量紅燒肉外皮酥脆、肉質多汁，每桌必點常常中午就賣光，2間大稻埕排隊老店來大稻埕必須吃過。
佳興魚丸店 位置資訊地址：臺北市大同區大有里延平北路二段210巷21號
電話：02-2553-6470
完整介紹由部落客「Bart Tsai」於窩客島分享：一甲子魚丸老味！大稻埕「佳興魚丸店」，綜合丸湯配乾麵最經典。
賣麵炎仔 位置資訊地址：臺北市大同區南芳里安西街106號
電話：02-2557-7087
完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：米其林推薦！大稻埕 80 年賣麵炎仔，晚來就吃不到的酥脆紅燒肉。
大稻埕慈聖宮銅板美食推薦：葉家肉粥、賴記雞卷、許仔豬腳麵線大稻埕銅板價美食必衝慈聖宮前美食一條街，各個都是在地老饕必吃的銅板價小吃，推薦「葉家肉粥」清甜肉粥加上紅燒肉、炸蚵仔，是老台北人必吃的台式早餐首選，另外也有連白鍾元也來吃過的「賴記雞卷」，腐皮包了滿滿的洋蔥、豬肉，搭配特製醃小黃瓜、甜辣醬，吃起來外酥內Q又不膩口，而「許仔豬腳麵線」一份豬腳湯約110元，富含膠質的豬腳肉每碗份量都很夠，沾上蒜蓉醬油超涮嘴，是許多老台北人、國內外觀光客必訪的愛店。
葉家肉粥 位置資訊地址：臺北市大同區延平里保安街49巷17號
電話：0916-836-699
完整介紹由部落客「愛蜜粒小婦」於窩客島分享：台北肉粥老店，大樹下吃台式早餐，廟前傳統美食葉家肉粥｜大稻埕小吃｜慈聖宮美食
賴記雞卷 位置資訊地址：臺北市大同區延平里保安街49巷17號
完整介紹由部落客「mika」於窩客島分享：台北大稻埕必吃美食！慈聖宮排隊名店賴記雞卷現包現炸，白鍾元也來吃過。
許仔豬腳麵線 位置資訊地址：臺北市大同區延平里保安街49巷17號
電話：0952-005-739
完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：【台北大橋頭小吃】許仔豬腳麵線，大稻埕慈聖宮美食推薦
大稻埕銅板小吃甜點推薦：永樂蔥油餅、大稻埕珍圓滿大稻埕永樂市場旁「永樂蔥油餅」以古法乾烙聞名，蔥油餅外酥內Q、不油膩，推薦加點蛋、撒上特製海苔粉與獨門辣椒醬，店內也有甜甜圈、雙胞胎等台式小吃，價格只要15至45元，而慈聖宮旁的「珍圓滿冰店」每碗60元的手作米苔目、細嫩豆花，給料超大方，爆量綿密綠豆蓋滿整碗冰，還能依個人口味調整甜度，吃玩慈聖宮銅板美食來吃冰消暑剛剛好。
永樂蔥油餅 位置資訊地址：臺北市大同區永樂里民樂街4號
電話：0987-603-868
完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：大稻埕排隊銅板美食！26年永樂蔥油餅乾烙不油膩，必吃誘人甜甜圈。
大稻埕珍圓滿 位置資訊地址：臺北市大同區延平里保安街49巷34號
電話：02-2550-3963
完整介紹由部落客「Bart Tsai」於窩客島分享：夏季限定開賣！大稻埕珍圓滿60元剉冰，爆量綠豆米苔目超消暑。
台北美食清單一次收
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