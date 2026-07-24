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大稻埕美食銅板價開吃！大稻埕銅板美食7選看煙火秀順吃，慈聖宮銅板小吃先衝。

大稻埕美食銅板美食台北美食大稻埕夏日節
2026-07-24 17:40文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:各個部落客
編輯 鄭亦庭

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大稻埕銅板美食7選推薦！看大稻埕煙火秀、吃大稻埕銅板美食，編輯鄭亦庭表示：大稻埕老字號小吃全要吃。

大稻埕銅板美食7選推薦！2026大稻埕夏日節即將在週末7/25登場，首日晚上煙火秀結合蜘蛛人無人機表演，長達20分鐘，絕對要跟親友、家人來朝聖，窩客島這次整理7大銅板價大稻埕美食名單，不管是人氣大稻埕魚丸湯、必比登大稻埕麵店，還是大稻埕慈聖宮前必吃銅板美食，通通都要吃過，讓你來大稻埕看夕陽、煙火秀前先吃一頓大稻埕銅板美食。

▲大稻埕銅板美食7選推薦！衝大稻埕蜘蛛人煙火秀前，先吃大稻埕必比登麵店、慈聖宮銅板美食。
▲大稻埕銅板美食7選推薦！衝大稻埕蜘蛛人煙火秀前，先吃大稻埕必比登麵店、慈聖宮銅板美食。
▲大稻埕銅板美食7選推薦！衝大稻埕蜘蛛人煙火秀前，先吃大稻埕必比登麵店、慈聖宮銅板美食。
▲大稻埕銅板美食7選推薦！衝大稻埕蜘蛛人煙火秀前，先吃大稻埕必比登麵店、慈聖宮銅板美食。

大稻埕銅板美食推薦：佳興魚丸店、賣麵炎仔

營業超過60年的大稻埕老字號「佳興魚丸店」，招牌包肉餡的福州魚丸、燕丸口感紮實，大稻埕老饕經典吃法必搭乾麵，也能買魚丸買回家自己煮，而80年老店「賣麵炎仔」更獲米其林必比登推介，一碗古早味湯麵只要20元銅板價，限量紅燒肉外皮酥脆、肉質多汁，每桌必點常常中午就賣光，2間大稻埕排隊老店來大稻埕必須吃過。

佳興魚丸店  位置資訊

地址：臺北市大同區大有里延平北路二段210巷21號
電話：02-2553-6470
完整介紹由部落客「Bart Tsai」於窩客島分享：一甲子魚丸老味！大稻埕「佳興魚丸店」，綜合丸湯配乾麵最經典。

賣麵炎仔  位置資訊

地址：臺北市大同區南芳里安西街106號
電話：02-2557-7087
完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：米其林推薦！大稻埕 80 年賣麵炎仔，晚來就吃不到的酥脆紅燒肉。
▲大稻埕銅板美食推薦！佳興魚丸店老饕必點福州魚丸，搭乾麵經典吃法。(攝影：部落客 Bart Tsai)
▲大稻埕銅板美食推薦！佳興魚丸店老饕必點福州魚丸，搭乾麵經典吃法。(攝影：部落客 Bart Tsai)
▲大稻埕銅板美食推薦！80年大稻埕老店「賣麵炎仔」一碗古早味湯麵只要20元銅板價。(攝影：部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享)
▲大稻埕銅板美食推薦！80年大稻埕老店「賣麵炎仔」一碗古早味湯麵只要20元銅板價，推薦配紅燒肉開吃。(攝影：部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享)

大稻埕慈聖宮銅板美食推薦：葉家肉粥、賴記雞卷、許仔豬腳麵線

大稻埕銅板價美食必衝慈聖宮前美食一條街，各個都是在地老饕必吃的銅板價小吃，推薦「葉家肉粥」清甜肉粥加上紅燒肉、炸蚵仔，是老台北人必吃的台式早餐首選，另外也有連白鍾元也來吃過的「賴記雞卷」，腐皮包了滿滿的洋蔥、豬肉，搭配特製醃小黃瓜、甜辣醬，吃起來外酥內Q又不膩口，而「許仔豬腳麵線」一份豬腳湯約110元，富含膠質的豬腳肉每碗份量都很夠，沾上蒜蓉醬油超涮嘴，是許多老台北人、國內外觀光客必訪的愛店。

葉家肉粥  位置資訊

地址：臺北市大同區延平里保安街49巷17號
電話：0916-836-699
完整介紹由部落客「愛蜜粒小婦」於窩客島分享：台北肉粥老店，大樹下吃台式早餐，廟前傳統美食葉家肉粥｜大稻埕小吃｜慈聖宮美食

賴記雞卷  位置資訊

地址：臺北市大同區延平里保安街49巷17號
完整介紹由部落客「mika」於窩客島分享：台北大稻埕必吃美食！慈聖宮排隊名店賴記雞卷現包現炸，白鍾元也來吃過。

許仔豬腳麵線  位置資訊

地址：臺北市大同區延平里保安街49巷17號
電話：0952-005-739
完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：【台北大橋頭小吃】許仔豬腳麵線，大稻埕慈聖宮美食推薦
▲大稻埕慈聖宮銅板美食推薦！賴記雞卷腐皮包了滿滿的洋蔥、豬肉，外酥內Q又不膩口。(攝影：部落客 mika)
▲大稻埕慈聖宮銅板美食推薦！賴記雞卷腐皮包了滿滿的洋蔥、豬肉，外酥內Q又不膩口。(攝影：部落客 mika)
▲大稻埕慈聖宮銅板美食推薦！許仔豬腳麵線富含膠質的豬腳肉每碗份量都很夠。(攝影：部落客 陳小可的吃喝玩樂)
▲大稻埕慈聖宮銅板美食推薦！許仔豬腳麵線富含膠質的豬腳肉每碗份量都很夠。(攝影：部落客 陳小可的吃喝玩樂)

大稻埕銅板小吃甜點推薦：永樂蔥油餅、大稻埕珍圓滿

大稻埕永樂市場旁「永樂蔥油餅」以古法乾烙聞名，蔥油餅外酥內Q、不油膩，推薦加點蛋、撒上特製海苔粉與獨門辣椒醬，店內也有甜甜圈、雙胞胎等台式小吃，價格只要15至45元，而慈聖宮旁的「珍圓滿冰店」每碗60元的手作米苔目、細嫩豆花，給料超大方，爆量綿密綠豆蓋滿整碗冰，還能依個人口味調整甜度，吃玩慈聖宮銅板美食來吃冰消暑剛剛好。

永樂蔥油餅  位置資訊

地址：臺北市大同區永樂里民樂街4號
電話：0987-603-868
完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：大稻埕排隊銅板美食！26年永樂蔥油餅乾烙不油膩，必吃誘人甜甜圈。

大稻埕珍圓滿  位置資訊

地址：臺北市大同區延平里保安街49巷34號
電話：02-2550-3963
完整介紹由部落客「Bart Tsai」於窩客島分享：夏季限定開賣！大稻埕珍圓滿60元剉冰，爆量綠豆米苔目超消暑。
▲大稻埕銅板小吃甜點推薦！永樂蔥油餅蔥油餅推薦加蛋，外酥內Q、不油膩。(攝影：部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享)
▲大稻埕銅板小吃甜點推薦！永樂蔥油餅蔥油餅推薦加蛋，外酥內Q、不油膩。(攝影：部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享)
▲大稻埕銅板小吃甜點推薦！大稻埕珍圓滿主打每碗60元的爆量手作米苔目、細嫩豆花。(攝影：部落客 Bart Tsai)
▲大稻埕銅板小吃甜點推薦！大稻埕珍圓滿主打每碗60元的爆量手作米苔目、細嫩豆花。(攝影：部落客 Bart Tsai)

台北美食清單一次收

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更多 台北大稻埕銅板美食 照片：

▲大稻埕銅板美食推薦！佳興魚丸店老饕必點福州魚丸，搭乾麵經典吃法。(攝影：部落客 Bart Tsai)
▲大稻埕銅板美食推薦！佳興魚丸店老饕必點福州魚丸，搭乾麵經典吃法。(攝影：部落客 Bart Tsai)
▲大稻埕銅板美食推薦！80年大稻埕老店「賣麵炎仔」一碗古早味湯麵只要20元銅板價。(攝影：部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享)
▲大稻埕銅板美食推薦！80年大稻埕老店「賣麵炎仔」一碗古早味湯麵只要20元銅板價。(攝影：部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享)
▲大稻埕慈聖宮銅板美食推薦！葉家肉粥推薦必點肉粥、紅燒肉。(攝影：部落客 愛蜜粒小婦)
▲大稻埕慈聖宮銅板美食推薦！葉家肉粥推薦必點肉粥、紅燒肉。(攝影：部落客 愛蜜粒小婦)

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相關商家

佳興魚丸店大稻埕總店

02-25536470
台北市大同區延平北路二段210巷21號
4

賣麵炎仔 金泉小吃店

02-2557-7087
台北市大同區安西街106號
4.2

葉家肉粥

0916-836699
台北市大同區保安街49巷17號
3.9

許仔豬腳麵線

02-2553-4364
台北市大同區保安街49巷17號
4.2

賴記雞卷

台北市大同區保安街49巷17號
4

永樂蔥油餅

台北市大同區民樂街4號
4.3

珍圓滿冰店

02-25503963
台北市大同區保安街49巷34號
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