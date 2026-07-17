基隆一日遊超Chill！搭雙層巴士吹冷氣吃點心，輕鬆踩點彩色屋、潮境公園再送海科館門票。

不用再辛苦開車或等公車，坐雙層巴士來趟超chill的基隆一日遊～編輯王瀅瀅表示這種好東西我怎麼現在才知道！

說到基隆你會怎麼玩？如果每次去都只想到廟口夜市，那真的要推薦你一個超棒的全新玩法！坐在寬敞舒適的雙層觀光巴士上，一抬頭就是藍天白雲，巴士沿著海岸線行駛，迎面而來的是溫柔海風與山海街景；一路上，繽紛的正濱漁港彩色屋、視野遼闊的潮境公園，還有最美臨海車站八斗子車站依序映入眼簾，用最chill的方式體驗基隆在地魅力。



▲坐上雙層巴士解鎖最Chill的視角，把正濱漁港彩色屋、潮境公園一次收進眼底。

搭巴士喝咖啡看海，超值山海套票再送你紀念品

以往去基隆玩，光是想到塞車、找車位，或是頂著大太陽等公車，腦袋就先累了一半。但搭上這台雙層巴士，只需要放鬆地窩在舒適座椅上吹冷氣就好。今年基隆市文化觀光局特別於7月1日至9月15日祭出「基隆雙巴樂翻天」夏季優惠活動，推出一般票（原價500元，活動期間250元）與山海套票（原價899元，活動期間600元）兩大方案，兩者均附車上茶點與咖啡；山海套票則是再加贈海洋科技博物館主題館濾掛咖啡與文創紀念品，堪稱懶人旅遊派的夏日福音。

▲在巴士裡喝咖啡、吃點心，山海套票再送你海科館門票跟紀念品。

8小時無限次隨意上下車，從蔚藍海岸玩到廟口夜市

雙層巴士的搭乘方式也極其隨性且自由。票券啟用後的8小時之內，都可以在沿線的任何一個停靠站不限次數地自由上下車。如果是第一次來，不防早上先搭到八斗子車站和潮境公園散步吹海風，接著搭車到正濱漁港彩色屋拍拍充滿異國感的美照。下午再前往沙灣歷史文化園區，坐在司令大院子裡感受百年歷史的幽靜，傍晚則可以搭到二信循環站，直接散步到基隆廟口，用滿滿的在地小吃為這一天畫下完美句點。

▲8小時內無限次上下車，行程安排超自由。

看到這裡是不是心癢癢，恨不得立刻出發？但是由於活動反應熱烈，目前7月1日到9月15日的優惠票券已全數售罄。不過若是想避開暑假人潮的朋友，也可直接預約9月16日以後的原票價班次，反而能享受更加悠閒、不擁擠的乘車體驗。現在先把這條路線收進口袋，下回週末就這樣玩基隆吧！

▲超紅的正濱漁港彩色屋也別忘記拍。

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