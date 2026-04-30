基隆最強小吃！五層豬腸湯 10元滷肉飯、超費工神級套腸工法，全台僅有這家。

基隆最強小吃「五層豬腸湯」全台僅有這家！10元滷肉飯超高CP值，超費工神級套腸工法，厚實Q彈必吃。

說到基隆美食，除了廟口夜市外，內行老饕絕對會推薦位在中山二路的「西六號碼頭麵店」。這間低調的小攤位以全台唯一的「五層豬腸湯」聞名，每一口都能吃到層層堆疊的厚實脆度，完全顛覆大眾對豬腸湯的既有想像。搭配店家佛心提供的 10 元滷肉飯，百元有找就能享受到極致的古早味饗宴，成為基隆在地人最愛的早午餐選擇。

▲基隆最強小吃「西六號碼頭麵店」環境樸實卻充滿濃濃基隆在地人情味（攝影：蕭芷琳）

▲全台唯一的「五層豬腸湯」就在基隆這間老店裡面（攝影：蕭芷琳）

基隆最強小吃「五層豬腸湯」全台僅有這家！

「西六號碼頭麵店」坐落於基隆港西側，鄰近碼頭的地理位置，讓它早期成為碼頭工人體力補給的能量來源。雖然店面無顯眼大招牌，且內用空間僅有幾張簡單的白鐵桌，但每到用餐時段總能見到大排長龍的盛況。店內靈魂角色莫過於這一碗「五層豬腸湯」。店家每天凌晨兩點便開始手工處理，將清洗乾淨的豬小腸一層一層反轉塞入，直到疊加至五層厚度。這種工法不僅極其費時，更考驗師傅的耐心。

▲基隆最強小吃「西六號碼頭麵店」坐落於基隆港西側，是不少在地人都推薦的老店（攝影：蕭芷琳）

▲基隆美食老店「西六號碼頭麵店」推薦菜單：五層豬腸湯（攝影：蕭芷琳）

基隆美食老店「西六號碼頭麵店」推薦菜單：五層豬腸湯

除了招牌湯品「五層豬腸湯」，這裡的副食同樣令人驚艷。滷肉飯分為半碗 10 元與一碗 20 元的超佛心價格，滷汁肥瘦比例均勻且帶有豐富膠質。而乾麵與各式黑白切也是店內的人氣熱門選項，淋上店家特製的甜辣醬與醬油膏，更是絕配。若大家有計畫前來朝聖，建議趁早出發，以免這份限量的美味提早售罄。下回來到雨都，別忘了繞進中山二路，親口體驗這層次感十足的神級豬腸湯。

▲基隆美食「五層豬腸湯」豬腸剖面清晰可見層層堆疊（攝影：蕭芷琳）

▲基隆美食「西六號碼頭麵店」品項售價相當平價，根本月底救星（攝影：蕭芷琳）

基隆美食 五層豬腸湯 西六號碼頭麵店

地址：基隆市中山區中山二路47號

營業時間：06:00–14:30；星期一公休

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