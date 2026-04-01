會考衝刺必備！Zespri聯名臺北孔廟送「滿分應援包」，早餐加一顆奇異果助考生得高分。

國中會考進入倒數，考生的體力與專注力成為應試關鍵。資深編輯李維唐指出，穩定考生身心狀態需從日常營養著手，Zespri透過「早餐加一顆奇異果」的行動，將高營養密度補給轉化為備考日常，不僅提升身體機能，更為關鍵時刻奠定致勝基礎。

隨著一年一度的國中會考進入倒數計時，全台考生正處於最高強度的備考階段。在分秒必爭的壓力下，許多學生面臨作息不規律與體力透支的挑戰，如何在關鍵時刻維持大腦的高效運轉與身體的穩定性，成了家長與考生最關心的課題。為了精準支援考生的身心需求，全球奇異果領導品牌Zespri首度與象徵學業守護的臺北孔廟跨界聯手，於4月25日起正式啟動為期2週的「滿分營養補給站」，將傳統祈福文化與現代營養科學完美結合，為全台考生應援。

▲Zespri自4月25日起於臺北孔廟展開為期兩週的快閃活動，將營養補給與傳統考運祈福結合 。 圖／Zespri提供；窩客島整理



關鍵營養決定專注力，別讓隱性飢餓拖累你的應試表現

在備考衝刺期，多數考生將全副心力投注於課本與練習卷，卻往往忽略了「身體狀態」才是發揮實力的地基。根據2022年國健署的調查報告顯示，台灣民眾的水果攝取量普遍不足，比例竟高達8成以上。對於需要長時間用腦的考生而言，若早餐僅求快速吃飽而忽略營養均衡，容易導致身體進入低效運轉模式，影響記憶力與專注度。Zespri觀察到這項痛點，特別強調「腦袋裝知識，身體更要裝營養」的核心理念，呼籲考生與家長關注日常飲食的質量，而非僅僅是熱量的攝取。

▲品牌鼓勵考生實踐「早餐加一顆奇異果」的簡單行動，透過豐富的天然營養建立穩定的備考基礎 。 圖／Zespri提供；窩客島整理

腸道即是第2個大腦，早餐加一顆奇異果啟動全天活力

營養專家指出，腸道健康與情緒、專注力息息相關，因此腸道常被譽為人體的「第2個大腦」。Zespri提出的應援方案極其簡單且高效：只要在每天早餐加入1顆高營養密度的奇異果，即可攝取超過20種天然營養素。其中豐富的維生素C能維持考生所需的充沛活力，而膳食纖維與奇異酵素則能支撐腸道機能，減少因壓力引起的腸胃不適。這種低GI（升糖指數）的營養補給方式，能幫助血糖穩定，讓考生在長達數小時的測驗中，依然能保持冷靜與精準的判斷力，輕鬆實踐「營養裝滿分，考試得高分」的目標。

▲Zespri透過趣味的互動體驗，陪伴考生與家長在考前關鍵時刻穩定身心狀態，全力迎戰考場 。 圖／Zespri提供；窩客島整理



臺北孔廟聖賢領航，KIWI兄弟現身與考生共掛祈福卡

為了提供實質的心理支持，Zespri特別配合臺北孔廟「聖賢領航，步步登科」活動，在古色古香的孔廟園區內設置了互動式體驗區。4月25日啟動儀式當天，受歡迎的KIWI兄弟親臨現場，以充滿活力的姿態為考生加油打氣，吸引眾多民眾駐足。從4月26日起至5月3日（每週一除外）的每日下午1點至5點，現場設有「滿分許願牆」，考生與家長可以親手寫下祈福卡，透過參與有趣的互動遊戲，將對金榜題名的渴望轉化為具體的行動力量，讓備考之路不再孤軍奮戰。

▲參與者可透過現場遊戲獲得祈福卡，並將心願掛上許願牆，強化備考期間的狀態管理意識 。 圖／Zespri提供；窩客島整理

限時限量應援包大放送，多重好禮守護每個應考瞬間

本次活動最受矚目的莫過於限量推出的「滿分營養應援包」。凡是出示學生證明並完成現場IG限時動態挑戰的民眾，即可獲得這份精心設計的應援禮盒。內容物包含超萌的Zespri KIWI兄弟限量娃包，1支象徵「金榜題名」的原子筆，以及2顆象徵希望與能量的陽光金圓頭奇異果。透過這份結合營養補給與文化祝福的禮物，Zespri希望在最後一哩路上，陪伴考生維持身體與心理的最佳整備。若無法親自前往臺北孔廟的考生，也可參與Zespri官方臉書與IG的線上活動，同樣有機會獲得這份滿分應援，讓營養守護無所不在。

▲活動限量推出的「滿分營養應援包」，內含奇異果、限量娃包與原子筆，為考生提供實質與心理支持 。 圖／Zespri提供；窩客島整理



Zespri「滿分營養補給站」期間限定活動

活動時間：2026年4月26日至5月3日 ，每日13:00–17:00（每週一公休）

活動地點：臺北孔廟（臺北市大同區大龍街275號）

活動內容：

現場設有「滿分許願牆」互動遊戲，參與者可領取祈福卡掛上心願

KIWI兄弟於限定時段現身為考生加油打氣

凡出示學生證明並完成現場遊戲與Instagram限時動態發布，即可獲得限量「滿分營養應援包」

應援包內含KIWI兄弟限量娃包1個、金榜題名原子筆1支、陽光金圓頭奇異果2顆及祈福小卡乙張

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