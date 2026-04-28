捷運淡水站巷弄美食！老武吉 咖喱飯尬上麻婆豆腐，加飯10元、在地人推薦這間。

捷運淡水站巷弄美食「老武吉」咖喱飯尬上麻婆豆腐超特別！加飯只要10元、百元就能開吃，難怪在地人都推薦這間。

提到淡水美食，除了耳熟能詳的老街小吃，隱藏在捷運站後方博愛街的老武吉，可是在地人口中的神級地標。這家主打職人咖哩與川味麻婆豆腐的小店，憑藉著獨門的調味秘方與高 CP 值的價格，在競爭激烈的淡水商圈佔據一席之地。無論是尋求飽足感的學生族群，還是追求精緻口味的食客，老武吉都以其扎實的料理功夫，重新定義了淡水平價美食的高度。

▲淡水捷運站附近的隱藏美食「老武吉」日式裝潢散發溫馨氛圍（攝影：蕭芷琳）

▲捷運淡水站巷弄美食「老武吉」咖喱飯尬上麻婆豆腐超特別（攝影：蕭芷琳）

捷運淡水站巷弄美食「老武吉」咖喱飯尬上麻婆豆腐！

「老武吉」淡水總店座落於鬧中取靜的博愛街，店內裝潢延續了品牌一致的日式簡約風格，木質調的元素與明亮的採光，舒適且溫暖。餐廳最令老饕激賞的，莫過於「咖哩麻婆雙拼飯」。主打的日式匠心咖哩，選用多種香料長時間熬煮熟成，風味濃醇甘甜，帶有溫潤的厚度；而川味麻婆豆腐則以麻、辣、鮮、香著稱，兩者在盤中交織出極具層次感的味覺衝擊。

▲淡水美食推薦「老武吉」充滿日式職人的氛圍（攝影：蕭芷琳）

▲淡水美食推薦「老武吉」推薦菜單：咖哩麻婆雙拼（攝影：蕭芷琳）

擔心一份吃不飽也可以加飯，只要10元就能享有雙倍份量。在物價齊漲的年代，「老武吉」堅持用合理的價格提供高品質的職人料理，將簡單的咖哩與麻婆豆腐做到不簡單。如果各位剛好在捷運淡水站附近覓食，不妨將這家列入必訪清單。這份隱藏於巷弄間的極致美味，增添一段難忘的味蕾回憶。

▲淡水美食推薦「老武吉」的高 CP 值餐點，讓它成為淡水美食推薦清單中的常勝軍（攝影：蕭芷琳）

捷運淡水站巷弄美食 老武吉 淡水總店

地址：新北市淡水區博愛街9號

營業時間：11:00–14:00, 16:00–20:30；週三公休

＊只用現金、不提供訂位。

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