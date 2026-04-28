2026居家生活首選！恆隆行代理AI品牌MOVA，8大清潔與寵物家電新品旗艦登場。

在AI技術全面融入日常的2026年，恆隆行正式取得MOVA獨家代理權，引進橫跨清潔與寵物領域的8大新品 。資深編輯李維唐指出，這場代理不僅是產品線的擴充，更是品牌對於精緻生活與智慧科技融合的深度體現，MOVA僅用兩年便在西歐市場創造破4.4億新台幣佳績，其產品在AI路徑規劃與人性化設計上已展現出足以撼動市場的領導動能 。

智在超前！開啟智慧生活新想像。隨著人工智慧技術以前所未有的速度滲透進日常，智慧家電已不再只是冷冰冰的機器，而是逐步轉化為理解居家需求的管家。長期深耕生活風格市場的恆隆行，於2026年正式宣布取得全球新興智慧家電品牌MOVA的台灣獨家代理權。這場強強聯手的合作，首波即引進橫跨「居家清潔」與「寵物家電」兩大核心領域的8款新品，包含具備分區清潔邏輯的掃拖機器人、極致平躺的洗地機，以及專為貓咪設計的五星級智慧貓砂機。恆隆行董事長陳政鴻強調，此次引進MOVA是為了實踐豐富生活無限想像的願景，結合在地服務優勢與前瞻科技，為台灣家庭定義更具質感的智慧生活新標準。

▲MOVA K30 Pro Mix 洗地機主打一機多用，整合吸、拖、洗功能，並配備多款吸塵刷頭，全方位解決居家各處髒污。圖／恆隆行提供；窩客島編輯李維唐整理



MOVA掃拖機器人定義清潔分區新趨勢

在追求效率的當代生活中，居家地板的清潔需求日益精細化。MOVA旗艦機種MOBIUS 60以「分區精細清潔」核心邏輯打破傳統限制。其創新的多功能分區拖布系統，能針對廚房重油污、木地板保養及日常客廳清潔，分別配置鎖溫拖布、雲絨拖布與超淨拖布，有效避免交叉污染。搭配高達30000Pa的強勁吸力與防纏繞雙滾刷，深層灰塵無所遁形。而S70 Ultra Roller系列則以「滾筒活水清潔」技術切入，HydroForce™深壓活水技術能一邊拖地一邊同步清潔拖布，加上僅有9cm的超薄機身，能輕鬆深入低矮家具底部。這類具備AI視覺辨識與dToF導航的清潔先鋒，正透過精確的路徑規劃，實現零死角的居家潔淨。

▲MOVA S70 Ultra Roller 極薄滾筒掃拖機器人，具備 9cm 超薄機身與 HydroForce™ 深壓活水技術，讓日常清潔更高效優雅。圖／恆隆行提供；窩客島編輯李維唐整理

輕量與平躺洗地機開啟居家除垢新折學

針對需要即時應對髒污的清潔情境，MOVA洗地機系列K30 Pro Mix與M50 Ultra展現了極致的「折」學思考。K30 Pro Mix主打吸、拖、洗一機多用，具備180°平躺設計與約14cm超薄機身，讓沙發下的髒污不再是清潔死角。而M50 Ultra則更進一步，創新可摺疊手把設計讓機身平躺時，手把可彎折90°，飼主無需彎腰即可完成低處清潔，搭配智慧雙向助力系統，讓清潔過程如同散步般輕鬆。這兩款洗地機均搭載電解水除菌技術，抑菌率達99.99%，並支援高溫自動清洗與熱風烘乾，大幅降低人工維護的頻率，為現代忙碌家庭帶來更衛生的生活環境。

▲MOVA M50 Ultra 洗地機具備 180° 平躺清潔功能，配合手把折疊設計，讓使用者無需彎腰即可深入家具底部清潔。圖／恆隆行提供；窩客島編輯李維唐整理



五星級喵星艙智慧貓砂機重塑養寵生活

對於現代貓奴而言，如何與毛孩共享潔淨空間是一大課題。MOVA LR10 Prime超淨智慧大容量貓砂機，以110L的業界最大內部活動空間，打造出尊榮的「喵星艙」。其獨家的智慧雙艙淨味技術，利用專屬淨味液分解異味，長效除臭達30天。11L的超大集便盆讓飼主最長可15天免手鏟。安全性方面，內建12重精密安全感測系統，確保貓咪進出時絕對安全不卡貓。此外，WF20 Pro寵物餵水器與NutriPal 10 Ultra智慧餵食器，透過AI數據追蹤毛孩飲食狀態，讓飼主即使不在家也能透過App遠端監控，結合恆隆行提供的2年全機保固，建構出安心且科學的智慧寵物生態系。

▲MOVA LR10 Prime 貓砂機擁有 110L 超大活動空間，獨家雙艙淨味技術能有效分解異味，為毛孩提供五星級如廁體驗。圖／恆隆行提供；窩客島編輯李維唐整理

母親節通路限時回饋打造科技贈禮首選

迎接2026年溫馨母親節，恆隆行與MOVA祭出全通路品牌慶。從4月27日至5月11日，於各大電商平台購機滿額即贈MOVA吹風機或氣炸鍋，更享有5%回饋金與保固登錄抽獎機會。實體百貨通路同步推出「極智清潔雙機組」，讓掃拖機器人與洗地機一次到位。這不僅是產品的促銷，更是一次生活方式的轉型提案。MOVA自2024年成立以來，憑藉頂級創新與德國紅點獎肯定的設計實力，快速擴張至全球100多個國家，展現強勁成長動能。此次由恆隆行正式代理引進台灣，勢必將AI智慧科技與溫度的居家美學深度融合，引領台灣進入智在超前的質感生活新時代。

▲MOVA K30 Pro Mix 洗地機主打一機多用，整合吸、拖、洗功能，並配備多款吸塵刷頭，全方位解決居家各處髒污。圖／恆隆行提供；窩客島編輯李維唐整理







MOVA母親節全通路品牌慶

活動時間： 2026年4月27日至5月11日

活動內容：