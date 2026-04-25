母親節帶媽媽輕旅行！全台7大療癒系景點提案，花海湖景、城堡下午茶超享受。

母親節不只吃大餐！挑一處療癒景點，陪媽媽來場愜意小旅行，不只儀式感滿滿，更能留下溫暖又難忘的節日記憶。

隨著五月即將到來，母親節也悄然而至！其實，除了高價禮物與精緻大餐，還有不少更有溫度的慶祝方式。今年不妨挑一處能放鬆身心的療癒景點，陪媽媽來場愜意小旅行，比起匆忙的聚餐，反而更有過節儀式感。這次整理全台7大療癒系景點，從湖景花海、森林莊園到童話感十足的城堡下午茶，一同共度美好時光。



▲母親節還沒想好去哪裡慶祝，今年不妨來場輕旅行，給予媽媽滿滿儀式感。（部落客：jacklsy、Kiwi）

▲7大療癒系景點囊括自然美景、夢幻美拍與精緻午茶，與媽媽一起放慢步調，享受難得的旅行時光。（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所、小珊珊）

自然景觀治癒旅行：日月潭涵碧步道、高家繡球花田、池上天堂路

若平時媽媽總是忙著照顧家庭、處理生活瑣事，最適合安排山水、花海等絕美風景調劑身心！位於南投日月潭的「涵碧步道」全長1.5至2公里，平坦步道適合悠閒走逛，在湖畔邊靜靜欣賞水面倒影，絕對是無比治癒的享受；而每年春夏綻放的「高家繡球花田」，以滿山遍野盛開的繡球花海，成為母親節最浪漫的打卡點，繽紛花牆、夢幻步道怎麼拍都漂亮：若想感受更開闊的田野風光，不妨走進台東池上的「天堂路」，大片稻田、蜿蜒無盡的道路都讓人瞬間放鬆。





日月潭涵碧步道

地址：南投縣魚池鄉中興路146號

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高家繡球花田

地址：台灣新北市萬里區大坪路32-6號

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池上天堂路

地址：台灣臺東縣池上鄉萬新道路

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▲池上的遼闊稻浪、日月潭的湖光山色與繽紛的繡球花海，各有不同療癒魅力，都是帶媽媽輕旅行的首選之地。（部落客：Kiwi、CHANTAL.L 旅攝日嚐、jacklsy）

森林系拍照提案：莫內秘密花園、綠葉方舟

若媽媽偏愛拍照、賞景行程，這兩處被綠意包圍的森林系景點，相當適合安排一日散步行程。「莫內秘密花園」作為腹地廣闊的異國風莊園，園區內有近20種拍照場景，每個角落都藏著驚喜，絕對能盡情美拍；「綠葉方舟」則宛若置身山谷的童話城堡，除了能在絕美景色下享用餐點，還可以在園區內愜意漫步，享受世外桃源般的靜謐午後。





莫內秘密花園

地址：台灣苗栗縣銅鑼鄉138之3號

電話：0987079626

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綠葉方舟

地址：台灣苗栗縣三義鄉綠舟路1號

電話：03-7875868

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▲「莫內秘密花園」擁有多種風格拍攝場景，從浪漫歐風室內空間到自然系庭園一次滿足。（部落客：小珊珊）

▲「綠葉方舟」被大片森林綠意包圍，廣大園區宛如隱身山林的世外桃源，享用美食愜意又療癒。（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所）

城堡下午茶約會：頭城伯朗咖啡館、邸家咖啡

想走甜點、美食路線，帶點童話氛圍的精緻下午茶是最佳首選！位於宜蘭頭城的「伯朗咖啡館」，坐落山海之間，大片落地窗將龜山島、遼闊海景盡收眼底，邊細品咖啡與甜點，邊欣賞療癒海景，沒有比這更奢侈的午後時光；而「邸家咖啡」的歐式城堡同樣奢華，靜謐舒適的空間與悠閒氛圍，絕對能一掃疲憊，不趕行程也能充實又難忘。





頭城伯朗咖啡館 - 城堡一門市

地址：台灣宜蘭縣頭城鎮石空路95號

電話：03-9699226

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邸家咖啡

地址：桃園市龍潭區渴望二路98號1樓

電話：03-4071779

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▲「金車伯朗咖啡城堡一館」坐擁絕佳視野，能遠眺龜山島與遼闊海景，在城堡裡品飲下午茶無比享受。（部落客：紫色微笑）

▲桃園「邸家咖啡」同樣不遑多讓，精緻甜點搭配歐風建築更添奢華，享用下午茶來這裡準沒錯。（部落客：靜兒貪吃遊玩愛分享）

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