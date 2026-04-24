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八里美食餐廳推薦！張吳記什錦麵 巨無霸大碗公麵爆紅，第一次來別點錯。

張吳記什錦麵八里美食新北美食巨無霸大碗公麵
2026-04-24 15:00文字：記者 蕭芷琳 攝影：蕭芷琳
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

八里美食餐廳推薦「張吳記什錦麵」巨無霸大碗公麵爆紅！第一次來別點錯，新北美食懷舊台菜、高CP值聚餐首選。

八里美食餐廳推薦「張吳記什錦麵」巨無霸大碗公麵爆紅！新北八里再添人氣美食話題。原本在北投爆紅的排隊名店「張吳記什錦麵」，在八里左岸也有開設旗艦店。而這邊最經典的就是這「巨無霸大碗公麵」，一人份就超大碗，根本可以兩個人吃。同時菜單還有懷舊台菜，絕對是高CP值聚餐首選。

▲八里美食餐廳推薦「張吳記什錦麵」外觀紅磚建築成為左岸地標（攝影：蕭芷琳）
▲八里美食餐廳推薦「張吳記什錦麵」外觀紅磚建築成為左岸地標（攝影：蕭芷琳）

▲八里美食餐廳推薦「張吳記什錦麵」巨無霸大碗公麵吸引遊客朝聖打卡，成熱門話題美食（攝影：蕭芷琳）
▲八里美食餐廳推薦「張吳記什錦麵」巨無霸大碗公麵吸引遊客朝聖打卡，成熱門話題美食（攝影：蕭芷琳）

八里美食推薦「張吳記什錦麵」紅磚牆建築超復古

位於八里區忠四街的「張吳記什錦麵」以紅磚牆與復古建築語彙營造濃厚懷舊氛圍。店內挑高兩層樓空間，擺設古董碗櫃、農村物件與童玩收藏，細節滿滿。就連候位也採用傳統木牌設計，宛如走進老台灣時光。空間規劃上設有大圓桌與包廂，並配置電梯，對親子與長輩族群相當友善，是八里聚餐餐廳推薦首選之一。

▲八里美食推薦「張吳記什錦麵」室內復古裝潢，古董擺設充滿台灣懷舊風格（攝影：蕭芷琳）
▲八里美食推薦「張吳記什錦麵」室內復古裝潢，古董擺設充滿台灣懷舊風格（攝影：蕭芷琳）

八里美食推薦「張吳記什錦麵」巨無霸大碗公麵爆紅！

來到「張吳記什錦麵」，焦點自然落在招牌什錦麵。一般碗則已足夠2人分食，還有最大尺寸的多人大碗公，直徑高達41公分，視覺震撼宛如一座麵山，價格親民展現高CP值。湯頭以豬油與紅蔥頭爆香，風味清甜帶古早味；配料包含豬肝、蝦子、魷魚與炸豬皮，層次豐富。此外，還有不少必吃台式料理，讓人相當回味。

▲八里美食推薦「張吳記什錦麵」一般碗則已足夠2人分食，價格親民展現高CP值（攝影：蕭芷琳）
▲八里美食推薦「張吳記什錦麵」一般碗則已足夠2人分食，價格親民展現高CP值（攝影：蕭芷琳）

下次來八里左岸，可別錯過這間超高CP值的餐廳！不過由於假日人潮眾多，建議先抽號碼牌，再安排至附近景點如十三行博物館或渡船頭散步，讓等待時間更有效利用。無論是挑戰巨無霸大碗公麵，或單純品嚐台式經典料理，這裡都能成為八里旅遊中最有記憶點的一站。

▲八里美食推薦「張吳記什錦麵」還有不少必吃台式料理（攝影：蕭芷琳）
▲八里美食推薦「張吳記什錦麵」還有不少必吃台式料理（攝影：蕭芷琳）

新北八里美食推薦 張吳記什錦麵

地址：新北市八里區忠四街47號
營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:30；週二三公休

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記者 楊婷雅
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張吳記什錦麵八里店

新北市八里區忠四街47號
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