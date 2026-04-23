從2026世足賽到F1賽車與大滿貫網球賽，Klook正式啟動全球運動觀光計畫，全面供應VIP門票滿足熱血旅遊需求

體育賽事正成為全球觀光的核心驅動力，資深編輯李維唐指出，Klook此舉成功捕捉了「朝聖旅遊」的剛性需求。透過數據觀察，不僅每5人就有1人為賽事出國，更朝向結合交通與在地體驗的一站式模式發展，大幅提升了運動迷的旅程品質與深度。

隨著全球旅遊趨勢的演變，旅行的定義已不再侷限於景點打卡。亞太區領先的旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook於2026年4月22日宣布，正式拓展運動體驗版圖，開售全球四大指標性體育盛事門票。這項戰略性舉措不僅豐富了產品線，更深刻回應了當代旅客「為了一場賽事，赴一座城」的熱血渴望。根據Klook最新的《2026旅遊脈動大調查》，每5位旅客中就有1位會針對特定活動規劃旅程，而高達25%的受訪者更直言體育賽事是他們出遊的核心動機。這種「體育+旅遊」的深度結合，正引領著一股不可忽視的生活風格浪潮。

▲阿根廷隊在世界盃奪冠慶典上高舉金盃，展現巔峰競技的至高榮譽。 圖／Klook提供；窩客島編輯李維唐整理



運動觀光數據解析：旅客不再看完即走，延伸深度探索成主流

現代粉絲對於觀賽的期待早已超越現場。數據顯示，91%的旅客在規劃行程時會以大型活動為圓心，向外延伸出更完整的旅遊計畫，而非單純的看完即走。更有41%的旅客會選擇在目的地額外停留至少3天，用以探索當地的文化特色與在地體驗。由於國際頂級賽事具備極高的即時性與獨特性，旅客的決策行為也更具前瞻性。近半數的體育愛好者會選擇提前1至6個月便購買門票，以此預留充足的時間來安排當地的交通、網路及各式套裝行程。這種有計畫、有深度且充滿儀式感的旅遊模式，讓每一場賽事都成為生命中難忘的里程碑。

▲世界盃足球賽冠軍獎盃於現代化場館中亮相，揭開2026年體育盛會序幕。 圖／Klook提供；窩客島編輯李維唐整理

2026世界盃足球賽：橫跨美加墨，史上最大規模的綠茵盛宴

對於足球迷而言，2026世界盃足球賽無疑是年度最重要的朝聖目標。這屆賽事將於2026年6月11日至7月19日舉行，並史無前例地橫跨美國、加拿大與墨西哥共16座城市，規模之大堪稱史上之最。Klook針對此項全球矚目的賽事，特別提供官方VIP門票，內容包含視野絕佳的場邊位置與專屬觀賽空間。旅客在享受足球激戰的同時，還能體驗升級後的精緻餐飲服務。透過一站式的預訂流程，球迷能輕鬆打理這場跨國足球之旅，將北美洲的神韻與世足的熱情一併收入行囊。

▲球員在場上進球後的狂熱慶祝，傳遞出足球賽事特有的情緒張力。 圖／Klook提供；窩客島編輯李維唐整理



法網與溫網門票：穿梭於巴黎紅土與倫敦草地的優雅對決

網球愛好者今年將迎來最優雅的雙重驚喜。首先是2026年5月24日至6月7日在巴黎羅蘭·加洛斯球場舉行的法國網球公開賽。身為官方合作夥伴，Klook提供包含場邊優先座位、專屬觀賽通道及個人化迎賓服務的VIP方案，讓旅客在感受紅土魅力的同時，還能品味法蘭西精選餐飲。緊接著是2026年6月29日至7月12日於倫敦全英草地網球俱樂部舉辦的溫布頓網球錦標賽。這項歷史最悠久的賽事一向一票難求，Klook提供最高級別的Debenture債券席位，涵蓋中央球場與第一球場，確保球迷能以最優越的視野見證草地傳奇，讓每一記擊球都近在咫尺。

▲Klook提供的法網VIP觀賽方案包含專屬用餐空間與精選餐飲，滿足高端旅客需求。 圖／Klook提供；窩客島編輯李維唐整理

▲球僮在草地賽場待命，溫布頓網球錦標賽以其嚴謹的傳統與極致的競技品質著稱。 圖／Klook提供；窩客島編輯李維唐整理

F1一級方程式賽車：全球24站賽事，極速快感的全方位體驗

若論及速度與激情的極致，F1一級方程式賽車絕對是不二之選。2026年賽季涵蓋全球24站賽事，每一站都擁有獨特的賽道文化與城市風情。Klook針對不同需求的旅客提供多元化的票務選擇，從一般看台座位到包含週五排位賽的單日通行證，甚至是極具奢華感的VIP方案應有盡有。無論是想在街道賽中近距離感受引擎轟鳴，還是想在專業賽道見證超車瞬間，旅客都能透過平台輕鬆完成預訂，並圍繞賽事規劃出包含交通、住宿與在地行程的完整極速之旅，深入體驗每一座主辦城市的獨特魅力。

▲F1賽車於賽道上展開近距離激烈格鬥，展現賽車競技的頂尖科技與駕駛技術。 圖／Klook提供；窩客島編輯李維唐整理

2026 世界盃足球賽（FIFA World Cup）

活動時間：2026年6月11日至7月19日

活動地點：橫跨美國、加拿大、墨西哥共16座城市

活動亮點：史上規模最大的一屆賽事，Klook 提供官方 VIP 門票，包含場邊絕佳位置、專屬觀賽空間及升級餐飲體驗 。

相關連結：Klook 官方網站

2026 法國網球公開賽（Roland-Garros）

活動時間：2026年5月24日至6月7日

活動地點：巴黎羅蘭·加洛斯球場

活動亮點：Klook 為官方合作夥伴，提供 VIP 門票，包含場邊優先座位、專屬通道、個人化迎賓服務及精選巴黎餐飲 。

相關連結：Klook 新聞室

2026 溫布頓網球錦標賽（The Championships, Wimbledon）

活動時間：2026年6月29日至7月12日

|活動地點：倫敦全英草地網球俱樂部

活動亮點：歷史最悠久的網球大滿貫，提供最高級別的 Debenture（債券）席位，確保中央球場與第一球場的優質觀賽視野

相關連結：Klook Instagram

2026 F1 一級方程式賽車（Formula 1）

活動時間：2026年賽季

活動地點：涵蓋全球24站賽事

活動亮點：提供從一般看台到 VIP 的多元選擇，包含單日通行證（含週五排位賽），讓旅客輕鬆參與國際級極速盛宴 。

相關連結：Klook 旅遊部落格