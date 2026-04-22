中山站平價美食推薦！李掌櫃功夫製麵 8種小菜吃到飽、飲料喝到飽，最低290元開吃。

中山站平價美食推薦「李掌櫃功夫製麵」小菜吃到飽麵館掀排隊熱潮！8種小菜吃到飽、飲料喝到飽，最低290元開吃。

台北中山商圈向來是美食一級戰區，近期一間主打高CP值的麵館「李掌櫃功夫製麵」迅速竄紅，成為社群與美食節目熱議焦點。店家以「點套餐即享小菜吃到飽＋飲料無限供應」為主打特色，不僅顛覆傳統麵館單點模式，更讓消費者用親民價格就能享受豐富餐桌，成功吸引大量饕客朝聖。

▲台北中山商圈美食推薦「李掌櫃功夫製麵」以超高CP值在中山站一級戰區闖蕩（攝影：蕭芷琳）

▲中山站高CP值餐廳「李掌櫃功夫製麵」8種小菜吃到飽、飲料喝到飽超划算（攝影：蕭芷琳）

中山站麵食館推薦「李掌櫃功夫製麵」小菜吃到飽成最大亮點！

位於捷運中山站步行1分鐘的「李掌櫃功夫製麵」，隱身巷弄卻人氣爆棚。店內最吸睛的設計莫過於自助式「小菜山」，提供8至10款小菜每日輪替，從酸甜開胃的涼拌小黃瓜、台式泡菜，到經典滷味如豆干、素雞，再到清爽系的川耳與筍絲，選擇多元。不同於一般麵店需額外單點小菜，這裡直接無限供應，搭配可口可樂、雪碧、芬達等罐裝氣泡飲喝到飽，讓整體用餐體驗更升級。

▲中山站美食「李掌櫃功夫製麵」小菜吃到飽選擇超多（攝影：蕭芷琳）

▲中山站美食「李掌櫃功夫製麵」飲料也能自由拿取（攝影：蕭芷琳）

中山站美食「李掌櫃功夫製麵」紅燒牛肉麵＋紅油抄手只要290！

主餐部分，「李掌櫃功夫製麵」以紅燒牛肉麵套餐最受歡迎。湯頭採牛骨搭配豆瓣醬與辛香料長時間熬煮，入口醇厚順口，帶有溫潤層次。麵條Q彈有勁且吸附湯汁能力佳，搭配套餐推薦加點紅油抄手，薄皮包裹紮實內餡，佐以特製紅油醬汁，呈現鹹、香、微辣交織的多層次口感，與牛肉麵形成絕佳搭配。

▲中山站美食「李掌櫃功夫製麵」推薦菜單：紅燒牛肉麵（攝影：蕭芷琳）

▲中山站美食「李掌櫃功夫製麵」推薦菜單：紅油抄手（攝影：蕭芷琳）

整體而言，「李掌櫃功夫製麵」以小菜與飲料吃到飽的創新模式，在競爭激烈的中山商圈成功突圍。不論是精打細算的小資族，或是追求口味層次的牛肉麵愛好者，都能在這裡找到滿足感。不過目前店內採全現金付款，且內用限時50分鐘、不提供訂位，建議避開尖峰或提早排隊。若想尋找兼具飽足感與話題性的台北中山美食，這間麵館無疑是近期不可錯過的熱門選擇。

▲中山站美食「李掌櫃功夫製麵」內用限時50分鐘、不提供訂位（攝影：蕭芷琳）

▲中山站美食「李掌櫃功夫製麵」想要吃飽喝足的朋友可別錯過（攝影：蕭芷琳）

中山站平價美食推薦 小菜吃到飽 李掌櫃功夫製麵

地址：臺北市大同區南京西路18巷6弄3號

營業時間：11:00–21:00

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