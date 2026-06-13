不只北埔老街！森林披薩、生態農場必衝，新竹北埔一日遊這樣玩。

週末想安排新竹小旅行，不妨將北埔排進清單！既能親近自然，也能走進老宅巷弄，客庄小鎮魅力值得收藏。

說起客庄風情濃厚的城鎮，新竹北埔絕對榜上有名。老街巷弄藏著茶香、客家小吃的日常氣息，而紅磚屋瓦、木造老宅也為街區增添幾分懷舊韻味。除了沿著街區散步、品嚐在地美食，也能將路線往山林延伸，從綠意環繞的自然景色，一路玩回北埔街區，將客家小鎮的日常滋味收入行囊。



▲森林披薩野餐、生態農場都值得排入北埔行程，週末出發也相當剛好。（部落客：Tin、愛麗森）

▲北埔老街巷弄藏著不少迷人景點，從洋式老宅到老宅咖啡廳，都能感受小鎮獨有的懷舊韻味。（部落客：安妮與沙小郭、游小熊）

森窯席地而坐，現烤披薩上桌

早晨搶在第一波人潮前，推薦先前往位於五指山林間的「森窯 have a Picnic」。這裡將野餐與現烤手作披薩結合，在茂密杉木林下席地而坐，大口咬下帶著焦香的現烤薄皮披薩，既享受著山林環繞的愜意氛圍，也能大口呼吸林間的芬多精，絕對是最為舒心的午餐時光。





森窯 have a Picnic

地址：台灣新竹縣北埔鄉外坪村20之1號

電話：0958-806022

更多介紹可見「Tin」文章：★新竹景點★ 森窯have a picnic，森林系環境的窯烤披薩專賣店! 周末一日遊好去處 (附菜單)



▲森窯 have a Picnic 能在杉木林間席地野餐，現烤披薩搭配森林景色，氛圍相當療癒。（部落客：Tin）

漫遊綠世界農場，打卡草泥馬

順著山路下山，約30分鐘車程即可抵達佔地50公頃的「綠世界生態農場」。這座生態樂園非常適合親子散步，園區內規劃了生物多樣性探索區、蝴蝶園與水生植物公園等區域，其中最受歡迎的，莫過於在草地上近距離看草泥馬散步，在這裡逛上3到4個小時也相當療癒。





綠世界生態農場

地址：台灣新竹縣北埔鄉大湖村尾隘子7鄰20號

電話：03-5801000

更多介紹可見「愛麗森」文章：新竹親子一日遊景點|綠世界生態農場|跟草泥馬一起散步去！



▲綠世界生態農場集結各種可愛動物，其中又以草泥馬最為有名，看著牠們悠閒散步療癒感滿滿。（部落客：愛麗森）

▲「綠世界生態農場」腹地廣大，逛上3、4小時也不無聊，親子、情侶來訪都適合。（部落客：愛麗森）

走進姜阿新洋樓，復古場景必拍

傍晚時分，移動到車程僅約10分鐘的北埔老街，步入隱身巷弄的「姜阿新洋樓」。這棟1946年落成的半洋式大宅，作為電視劇《茶金》的重要拍攝地，見證著北埔茶業的輝煌歷史，從產業的黃金歲月、沒落，至重現風華，歷史底蘊深厚。建築內的精緻木雕、洋式巴洛克風格裝飾、洗石子牆面都值得細細欣賞。





姜阿新洋樓

地址：台灣新竹縣北埔鄉北埔村北埔街10號

更多介紹可見「安妮與沙小郭」文章：【新竹景點】北埔新景點有故事的老屋 超華美氣派的老洋樓-姜阿新洋樓



▲落成於 1946 年的「姜阿新洋樓」，曾是北埔茶商姜阿新的宅邸，融合洋式裝飾與在地工藝，見證北埔茶業的繁盛歲月。（部落客：安妮與沙小郭）

▲「姜阿新洋樓」曾見證北埔茶商的輝煌與起落，歷經查封後由後代買回修復，如今重新展現昔日風華。（部落客：安妮與沙小郭）

入座山吹舍午茶，昭和氛圍迷人

鄰近洋樓、藏身古樸巷弄內的老宅咖啡廳「山吹舍」，店內保留老宅的紅磚與樑柱，空間內還有天井設計，能將充足的自然光引入，搭配溫暖燈光、老物件，營造出濃厚的昭和靜謐氛圍。點上一杯手沖咖啡，再搭配輕食餐點，正好能放慢步調，享受北埔老街的午後時光。





山吹舍

地址：台灣新竹縣北埔鄉南興村公園街16巷11號

更多介紹可見「游小熊」文章：【新竹北埔】「山吹舍yamabuki sha，隱藏版文青風老房咖啡（手沖單品/咖啡飲品/簡單輕食/山吹球/下午茶)」

▲「山吹舍」藏身北埔老街巷弄間，老宅空間以綠植與復古老物件點綴，每個角落都相當好拍。（部落客：游小熊）

▲「山吹舍」的麵包與肉桂捲香氣十足，搭配濃郁手沖咖啡，午茶時光靜謐且放鬆。（部落客：游小熊）

品嚐老街粄條，客家滋味暖胃

隨著夜幕低垂，最後來到老街核心的排隊名店「老街粄條」。店家主打道地客家風味，必點口感Q彈、有嚼勁的乾粄條，淋上香氣四溢的油蔥酥後相當涮嘴，再搭配一盤經典客家小炒、薑絲大腸更滿足。濃郁的客家滋味，讓這趟北埔旅行多了一份最踏實的在地記憶。





老街粄條

地址：台灣新竹縣北埔鄉南興村廟前街31號

電話：03-5803871

更多介紹可見「涵的足跡~走遍天涯」文章：老街粄條 ~ 北埔老街超人氣必吃美食，美味客家菜，必吃炒粄條、鹹湯圓

▲「老街粄條」主打道地客家風味，從Q彈粄條到薑絲大腸都很經典，來到北埔別忘了留點胃嚐鮮。（部落客：涵的足跡~走遍天涯）

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