原來往上看的世界長這樣！IKEA全新經典藍袋「袋底視角」廣告太懂拍，超暖畫面引爆社群共鳴。

這次的廣告真的太美了！編輯王瀅瀅表示，只能說IKEA真的很懂消費者的心欸。

說到IKEA，大家腦海中第一時間浮現的除了黃藍色的招牌、還有總是被拿來開玩笑的品牌發音外，那款藏在每個人家裡角落、摺得隨性又皺巴巴的藍色購物袋，絕對是大家搬家、換季收納時不可或缺的好夥伴。不過，你有想過如果這個默默陪伴大家多年的藍袋子擁有眼睛，在它眼中所看到的日常會是什麼樣子嗎？瑞典IKEA這次找來長期合作的廣告公司NoA Åkestam Holst合作，推出全新企劃《FRAKTA Point Of You》（FRAKTA你的視角）。團隊直接將鏡頭架設在藍購物袋的底部仰角拍攝，把提袋的開口與邊緣當成天然相框，透過袋底視野捕捉人們生活中的點滴瞬間，呈現出別具巧思的景象。

▲IKEA全新企劃《FRAKTA Point Of You》將鏡頭放在藍色購物袋底部，帶大家從獨特仰角看世界。

居然是台灣製造！默默陪伴大家走過日常的藍色提袋

這只大家再熟悉不過的FRAKTA藍色提袋，其實和台灣有著極深的淵源。台灣IKEA過去就曾在社群平台上證實，這款經典藍袋最初正是由創辦人英格瓦·坎普拉（Ingvar Kamprad）與團隊在1980年代造訪台灣時，找到合適的在地製造商共同研發誕生的，當時還特別要求尺寸必須能裝進壁紙捲、並要能承受50公斤的重量。

▲陪伴大家30多年的經典FRAKTA藍色購物袋，其實最初是由創辦人在台灣找到製造商研發出來的。

走過30多年，它早已超越單純的購物袋，成為瑞典人甚至全球大眾出門在外的好幫手。無論是去戶外野餐、去海邊玩耍、去洗衣服，或是趕飛機前的隨手收拾，藍袋子無處不在。團隊這次也放棄讓模特兒精緻擺拍的路線，而是選擇把鏡頭轉向「人」本身，用看似未經修飾的極簡畫面，拍下停在袋邊的鴿子、陽光下的襪子，以最純粹的袋底視野記錄下平凡卻有溫度的生活片段。

▲藏在每個人家裡角落的藍色提袋，這次化身為捕捉日常生活片段的天然相框。

▲廣告畫面摒棄誇張的包裝，以溫柔自然的袋底視角記錄下人們生活的平凡瞬間。

不賣家具賣陪伴，在忙碌日常裡重新找回微小美好

這種去繁就簡的敘事手法，其實延續了瑞典IKEA在2025年秋天大受好評的品牌概念《Wherever Life Goes》（無論生活走向何方）。當時的企劃同樣展現了強烈的創意膽識，全系列廣告完全沒有出現任何一件IKEA的實體家具，而是透過親密且震撼人心的人生轉折畫面，例如擁抱、接吻或超音波照，並在角落靜靜附上IKEA的黃色LOGO。當時團隊將大家熟悉的LOGO轉化為說故事的角色，告訴大家哪怕只是一次親吻，都可能代表著一段關係的開始，也意味著居家空間即將迎來調整與改變。無論是上一季的標籤語言，還是這次從袋底看世界的視角，都讓人不得不佩服品牌玩轉極簡創意的功力。

▲將經典LOGO融入人生關鍵時刻，巧妙暗示著居家空間即將迎來新的改變。

從《Wherever Life Goes》到這次的《FRAKTA Point Of You》，IKEA透過這些富有生活感的企劃傳遞出一個核心訊息：生活總是在不斷改變，而品牌始終會以各種形式溫柔地陪伴在每個人身旁。它不需要大聲喧嘩，也不用浮誇的包裝，甚至不用刻意賣弄商品本身，光是憑藉著一個日常生活中隨處可見的價格標籤或一只藍色提袋，就能深深打動人心。並提醒大家在忙著往前奔跑的同時，也別忘了停下來，好好感受那些藏在日常細節裡的微小美好。

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