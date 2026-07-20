珍珠白招財、蜜桃粉旺桃花！韓潮流圈爆紅「五行鹽罐鑰匙圈」，親手把好運鎖緊儀式感滿滿。

生活裡難免遇到諸事不順、水逆感滿滿的時刻，這時不妨為生活注入一點有趣的幸運儀式。近期韓國潮流圈正掀起一股「隨身鹽罐」熱潮，由時尚品牌TENTSEOUL推出的「五行避邪鹽巴鑰匙圈」，將東亞傳統文化中以鹽巴淨化磁場、驅逐厄運的習俗，完美轉化為現代感十足的質感時尚吊飾。這款話題配件不僅能掛在日常包包或車鑰匙上，當成隨身帶走的幸運符，更讓大家在面對日常煩躁時，多了一份可愛又踏實的精神寄託。



▲韓國時尚品牌TENTSEOUL推出「五行避邪鹽巴鑰匙圈」，將傳統擋煞習俗轉化為潮流隨身吊飾。

韓國傳統月亮罐轉化為隨身護身符

這款五行避邪鹽巴鑰匙圈（오행 액막이 소금키링）之所以迅速爆紅，關鍵在於其獨特的設計語彙與細緻工藝。品牌特別以韓國傳統「月亮罐」優美的圓潤曲線為靈感，將大氣的陶瓷線條縮小至手掌大小，經歷無數次修改才雕琢出小巧圓滾的瓶身。

▲鑰匙圈瓶身以韓國傳統「月亮罐」為靈感，經歷多次微調刻畫出精緻圓潤的陶瓷線條。

珍珠白招財、蜜桃粉旺桃花！5色專屬運勢指南

產品從製造到包裝皆於韓國在地完成，並結合陰陽五行學說推出五款屬性色彩：代表木的薄荷綠象徵成長與幸運；火屬性的蜜桃粉能催旺桃花與貴人運；土屬性的奶油黃帶來健康安定；金屬性的珍珠白主打財運豐收；水屬性的曜石黑則能助攻事業與契約順利。大家可以依據自己當下渴望提升的運勢，甚至透過生日分析選出專屬的守護色彩。

▲結合陰陽五行推出5款專屬配色，可依據生日與想提升的運勢選擇守護色彩。

親手許願鎖住好運的儀式感

除了外型精緻，商品在細節與實用性上也花足心思。組合內附有韓國國產海鹽，使用時只需打開鹽罐上蓋，將粗鹽填入約2/3滿，在裝鹽的同時於心中許下願望，再將上蓋由上往下用力壓緊閉合即可完成。瓶身結構經過特殊防脫落設計，閉合後不建議再次打開，象徵將好運與心願完整鎖入瓶中。不過要注意的是，隨附海鹽僅供視覺與儀式使用不可食用，平時也應避免衝擊、接觸液體或陽光直射，若是清洗包包前記得要先將鑰匙圈拆下。

▲商品附贈韓國國產海鹽，讓人在填裝與閉合瓶蓋的過程中享受滿滿的許願儀式感。

▲將傳統開運習俗轉化為時髦日常配件，為生活注入療癒又質感的隨身儀式感。

▲掛上可愛兼具擋煞功能的小鹽罐，不僅能為造型加分，也隨時為自己補滿正面能量。

在這個節奏飛快、壓力爆表的時代，有時生活多點小巧思與儀式感，就能讓日常心情變得舒暢很多。將傳統的開運習俗用最時髦的方式帶在身上，既能作為加分造型配件，又能為自己帶來滿滿的正能量與心靈撫慰，何樂而不為呢。目前這款鹽罐在購物網站KREAMg上可購買到，有興趣的朋友不妨上網看更多商品資訊。

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