捷絲旅台北中山館全新開幕！華燈初上昭和風，雙人千元起爽喝紅白酒與獨旅微醺專案一次看。

捷絲旅台北中山館新開幕住房率即破8成，以華燈初上昭和風搶攻條通商圈。資深編輯李維唐表示，分眾化住宿與條通微醺文化相結合，將是台北巷弄旅遊的新熱點。

穿梭在台北中山區八條通的巷弄中，霓虹燈影與摩登復古的氣息交織出獨特的城市溫度。晶華國際酒店集團旗下的設計旅店品牌「Just Sleep捷絲旅」推出全新據點「捷絲旅台北中山館」，自6月中旬正式開幕以來便備受矚目。旅店靈感汲取自熱門台劇《華燈初上》的昭和年代氛圍，將復古摩登與台灣在地感性巧妙揉合，打造出充滿故事感與都會魅力的微醺空間。開幕短短首月，這裡就繳出了住房率達82％、平均房價2,500元亮眼成績。無論是來自香港、澳門、日本、韓國的自由行旅客，或是想在週末來場台北漫遊的在地人，都在這座充滿設計感的巷弄旅店裡，找到了專屬於自己的生活儀式感。

▲捷絲旅台北中山館以熱門台劇《華燈初上》的昭和年代氛圍為設計靈感，打造兼具在地文化與都會魅力的住宿體驗。圖／捷絲旅提供；窩客島編輯李維唐整理



中山區條通氛圍與空間體驗

當旅人踏入捷絲旅台北中山館，映入眼簾的是以「No Boundary無界限」為核心設計概念的公共空間。這個空間打破傳統飯店大廳的冰冷邊界，既是休憩沉澱的角落，也是商務辦公的舒適靈魂場所。值得一提的是，這裡更是捷絲旅全品牌中唯一提供「Happy Hour」微醺時光的館別。每天午後到夜晚，館內免費供應紅酒與白酒暢飲服務，讓漫步了一整天的旅人回到飯店後，能夠倒一杯酒，延續探索城市的愜意心情。

隔天早晨，飯店則奉上結合中、西、日式風味的澎湃早餐。除了常見的經典西式與日式餐點，更準備了充滿在地濃厚台灣味的滷肉飯與熱騰騰的咖哩飯，用溫暖的家常美味滿足來自世界各地旅人的味蕾。全館50間客房通通設有對外窗，陽光透過窗櫞灑落，部分房型更獨享私人陽台，搭配晶華酒店集團一貫精緻貼心的服務細節，讓每一次停宿都成為一種生活享受。

▲捷絲旅台北中山館全館共計50間客房，皆設置對外窗。圖／捷絲旅提供；窩客島編輯李維唐整理

雙人輕旅行與獨旅充電方案

觀察開幕第一個月份的房客結構，台灣在地旅客與港澳日韓自由行旅客各佔了約五成左右。條通商圈濃厚的日式文化底蘊與便利交通，讓這裡成為跨國與在地旅客心目中的住宿首選。隨著現代人旅遊習慣逐漸朝向分眾化發展，除了情侶、閨蜜相約同行，獨自一人出發的「獨旅」趨勢也日益顯著。旅人越來越重視旅宿空間帶來的放鬆感，捷絲旅台北中山館看準這股生活需求，量身打造了雙人與單人的多元住房提案。

針對想要來趟台北雙人小旅行的旅人，特別推出「慶開幕」住房專案，雙人同行每晚2,200元起。換算下來平均每人只要千元出頭，就能享受條通文化空間體驗、Happy Hour紅白酒無限暢飲以及活力早餐。無論是情侶約會、閨蜜夜話或是親子輕旅行，都能以極高CP值輕鬆入住，度過充滿人文氣息的台北假期。

▲捷絲旅台北中山館規劃雙人「慶開幕」住宿提案，雙人同行每晚2,200元起。圖／捷絲旅提供；窩客島編輯李維唐整理



一人旅行與微醺獨處提案

對於偏好獨處、享受個人節奏的「I人」或獨旅族，捷絲旅台北中山館發揮館內設有少見單人房型的空間優勢，順勢推出「I人充電計劃」，每晚2,100元起。入住即贈送兩款充滿幽默感與質感生活的限定設計禮，包括印有「燈亮勿擾」字樣的JS磁吸旋轉燈箱，以及刻著「世界很吵，這杯剛好」的隨身Shot杯吊飾，傳遞出獨自旅行時專屬的自在與優雅。

這項專案還特別搭配獲得國際烈酒競賽金牌肯定的「噶瑪蘭山川首席－雪莉風味桶」試管酒。旅人在白天品味中山區的文青巷弄與條通歷史後，夜晚回到屬於自己的房間裡，點亮專屬燈箱，倒入一杯台灣在地釀酒工藝的精緻威士忌，在安靜無擾的空間裡獨享微醺夜晚，為疲憊的心靈好好充電。

捷絲旅台灣區總經理陳惠芳分享，台北中山館在開幕首月就獲得市場熱烈迴響，展現出現代旅客對於設計風格旅店、在地文化連結與貼心服務的需求正不斷成長。捷絲旅持續透過設計語彙與在地生活文化結合，讓飯店不再只是單純過夜的場所，而是旅人深刻感受城市魅力、沉澱身心的重要生活場域。不論是兩個人攜手漫遊，還是一個人的自在獨行，都能在這裡找到最舒服的生活步調。未來捷絲旅也將持續深化在地連結，推出更多結合生活風格的特色住房選擇。

▲「I人充電計劃」住宿方案加贈品牌限量設計禮及噶瑪蘭威士忌試管酒，讓旅人能在飯店享受專屬的微醺時光。圖／捷絲旅提供；窩客島編輯李維唐整理





捷絲旅台北中山館「慶開幕」雙人住宿專案

活動時間：即日起開放預訂

活動內容：雙人同行每晚 2,200 元起，享每天 Happy Hour 紅白酒免費暢飲與活力早餐，沉浸於條通文化設計氛圍。官網訂房再享加購高鐵票優惠。

捷絲旅台北中山館「I人充電計劃」獨旅住宿專案

活動時間：即日起開放預訂

活動內容：單人入住每晚 2,100 元起，贈送「燈亮勿擾」磁吸旋轉燈箱、「世界很吵，這杯剛好」Shot杯吊飾，以及「噶瑪蘭山川首席－雪莉風味桶」試管酒。享每天 Happy Hour 紅白酒免費暢飲與活力早餐。官網訂房再享加購高鐵票優惠。

捷絲旅 台北中山館

店家地址：104臺北市中山區中山北路一段135巷39號

訂房專線：02-7735-5000

官方網站：https://www.justsleephotels.com/jiaoxi/tw

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