防彈少年團BTS全新MV「NORMAL」在Spotify獨家搶先看！解密狂歡後的私密清晨與影音無縫切換教學。

流行天團BTS防彈少年團攜手Spotify釋出熱門新曲「NORMAL」MV，直擊狂歡落幕後的私密情感。對此，資深編輯李維唐表示，這次獨家影音無縫串流合作不僅翻轉音樂聆聽習慣，更將生活感報導價值推向全新高度。

全球流行天團BTS防彈少年團於今日重磅釋出全新MV「NORMAL」，歌曲收錄於席捲全球各大排行榜的第五張錄音室專輯「ARIRANG」中，並宣佈將於Spotify平台進行搶先首播，為全世界廣大的歌迷帶來兼具聽覺與視覺的全新饗宴。

▲防彈少年團BTS全新熱門單曲「NORMAL」MV將於Spotify獨家搶先首播，影片透過細膩視角展現成員們派對後最真實私密的情感面貌。圖／Spotify提供；窩客島編輯李維唐整理



聚光燈熄滅後的私密視角與經典畫面重現

這支備受期待的「NORMAL」MV展現出BTS防彈少年團毫無保留且脆弱真實的一面，透過一幕幕細膩私密的視角，刻畫出七位成員截然不同的情感面貌。影片將故事背景設定在一場熱鬧慶祝派對落幕之後，鏡頭穿梭於前一夜的盡情狂歡與隔日清晨的寂靜時刻，捕捉聚光燈熄滅之後屬於他們最真實卻鮮少曝光的日常生活片刻。MV中更特別重現先前在網路上引發熱烈討論與瘋傳、七位成員並肩站在一排廁所前的經典畫面，為整體預告企劃畫下最完美的句點。

跨越音訊與視覺的無縫串流觀影體驗

為了提供粉絲更流暢的觀賞樂趣，Spotify Premium台灣用戶只要在電視、桌面版、iOS或Android裝置開啟Spotify，搜尋並播放BTS防彈少年團的「NORMAL」，點選「切換至影片」選項，即可從歌曲播放進度無縫接續觀看精彩MV。若想要體驗全螢幕的震撼視覺效果，行動裝置用戶只需將手機橫放即可馬上享受全螢幕畫面，如果想隨時回到純音訊聆聽模式，只需點選「切換至音訊」，就能輕鬆切換回熟悉的音樂播放模式。

引領全球音樂產業與音頻串流新浪潮

作為全球最受歡迎的音頻串流訂閱服務平台，Spotify自2008年推出以來便徹底改變了全球人們聆聽音樂的日常習慣。平台隨後跨足Podcast領域帶來持續創新並吸引新一代聽眾，更於2022年邁出一大步進軍快速成長的有聲書市場，持續引領全球音頻的未來發展。如今Spotify上擁有超過1億首曲目、700萬檔Podcast節目以及50萬本有聲書，在全球184個市場中擁有高達7.51億名用戶與2.9億名付費訂閱用戶，讓更多聽眾得以隨時探索與享受豐富的音樂內容。

▲防彈少年團BTS全新熱門單曲「NORMAL」MV將於Spotify獨家搶先首播，影片透過細膩視角展現成員們派對後最真實私密的情感面貌。圖／Spotify提供；窩客島編輯李維唐整理





BTS防彈少年團熱門新曲「NORMAL」MV Spotify搶先首播

活動時間：2026年7月17日起

活動內容：Spotify Premium台灣用戶於裝置上搜尋並播放BTS「NORMAL」，即可點選「切換至影片」無縫觀看MV，橫放手機可享全螢幕體驗。