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童年神罐變身手搖飲！愛之味牛奶花生攜手八曜和茶推出極韻花生白奶茶，把熟悉台灣味變成今夏最有話題的新滋味

愛之味花生牛奶八曜和茶限定
2026-07-17 12:00文字：Walker新發現 
Walker新發現

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還記得陪伴許多人長大的愛之味牛奶花生嗎？今年夏天，這款充滿童年回憶的經典台灣味，首度攜手新世代手搖品牌八曜和茶，將熟悉的牛奶花生重新演繹成手搖飲。全新推出的「極韻花生白奶茶」系列，不只是聯名新品，更是一場從童年記憶到手搖日常的台灣味升級。融合八曜和茶擅長的精品茶感與愛之味牛奶花生經典風味，不只喝得到細緻茶韻，還吸得到綿密花生口感，讓熟悉的好味道，以全新的方式再次回到大家的日常。點我看更多活動資訊 

▲愛之味牛奶花生x八曜和茶，帶來今夏最潮的台灣味手搖飲（圖/WalkerLand）
▲愛之味牛奶花生x八曜和茶，帶來今夏最潮的台灣味手搖飲（圖/WalkerLand）

原來聯名靈感來自妙雲宮，背後故事超有台灣味

這次聯名背後，其實有段充滿台灣味的小故事。八曜和茶板橋門市開幕期間，團隊前往鄰近妙雲宮參拜時，看見供桌上的愛之味牛奶花生，意外勾起記憶中熟悉的綿密甜香，也發現與品牌招牌極韻白奶茶的濃厚奶韻十分契合，因此促成這次跨品牌合作，更以「好事花生！」作為聯名最具代表性的祝福。

▲愛之味牛奶花生x八曜和茶共推出限定聯名手搖飲（圖/WalkerLand）
▲愛之味牛奶花生x八曜和茶共推出限定聯名手搖飲（圖/WalkerLand）

2026/7/13至8/3活動期間，每週也將推出「吉運花神祝福籤」限定活動，讓大家在品嚐聯名新品之餘，也能一起試手氣、迎好運。從一杯手搖飲到一份祝福，愛之味牛奶花生不只再次回到味蕾記憶，更透過與八曜和茶的跨界合作，成為今夏最具話題的台灣味。點我看更多活動資訊 

將愛之味牛奶花生融入極韻白奶茶，每一口都能喝得到八曜和茶細緻的精品茶感，也吸得到綿密花生口感，茶香、奶香與花生香層層交織，保留大家熟悉的經典風味，也讓童年記憶以全新的樣貌重新回到日常。

花生控先喝！三款聯名新品一次開箱

本次聯名活動自7月10日起開賣，售完為止（依各門市公告），推出「308極韻花生白奶茶」、「406極韻花生白奶茶」及「505極韻花生白奶茶」三款限定新品，透過不同茶底襯托愛之味牛奶花生濃郁香氣，展現不同層次的茶韻與花生香氣，呈現各具特色的花生白奶茶風味，讓不同喜好的手搖控都能找到最適合自己的選擇。點我看更多活動資訊 

▲「308極韻花生白奶茶」、「406極韻花生白奶茶」及「505極韻花生白奶茶」三款限定新品（圖/WalkerLand）
▲「308極韻花生白奶茶」、「406極韻花生白奶茶」及「505極韻花生白奶茶」三款限定新品（圖/WalkerLand）

不少人耳熟能詳的「電腦嘛ㄝ揀土豆」經典廣告，也在這次聯名中化作真實味覺體驗，熟悉的花生香氣不再只是回憶，而是變成今年夏天最有話題的一杯手搖飲。


限定神T、吉運周邊、祝福籤，今夏一起把好運帶回家

除了聯名飲品之外，這次也同步推出多款限定周邊，包括「吉運貼紙」、「HCY時尚環保二杯袋」等特色收藏小物，還有粉絲期待的「吉運花生」限定神T抽獎活動。

▲這次聯名活動更同步祭出豐富的周邊商品（圖/WalkerLand）
▲這次聯名活動更同步祭出豐富的周邊商品（圖/WalkerLand）

2026/7/13至8/3活動期間，每週也將推出「吉運花神祝福籤」限定活動，讓大家在品嚐聯名新品之餘，也能一起試手氣、迎好運。從一杯手搖飲到一份祝福，愛之味牛奶花生不只再次回到味蕾記憶，更透過與八曜和茶的跨界合作，成為今夏最具話題的台灣味。點我看更多活動資訊 

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