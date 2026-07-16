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日本爆紅炎上展來台！台北炎上展踩捷運椅 躺購物車，台灣獨家打卡區必拍。

炎上展台灣站炎上展NOKE 忠泰樂生活台北展覽
2026-07-16 17:50文字：編輯 鄭亦庭 攝影：編輯 鄭亦庭
編輯 鄭亦庭

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日本炎上展來台！不只引進日本展出的炎上場景，也有台灣限定捷運坐椅、可坐進的熱炒店冰箱，編輯鄭亦庭表示：台北炎上展超過10組炎上場景互動必拍。

炎上展台灣站限定必拍！日本爆紅話題展覽「炎上展」亞洲授權首站就在台北展出，台北炎上展規劃超過10組擬真互動場景，將各種「平常做了絕對會被炎上」的禁忌行為通通搬進展場，不用擔心被正義魔人公審，可以盡情趴躺、站上各種物件，炎上展台灣站更貼心打造台灣獨家限定場景，包括捷運座椅、能整個人坐進去的熱炒店冰箱等，即日起至8月11日在台北NOKE忠泰樂生活3樓登場，暑假快揪好友一起來體驗。

▲日本炎上展來台！台北炎上展超過10組互動場景，台灣限定捷運打卡區必拍。(攝影：鄭亦庭)
▲日本炎上展來台！台北炎上展超過10組互動場景，台灣限定捷運打卡區必拍。(攝影：鄭亦庭)
▲炎上展台灣站引進日本話題場景！可以在倉庫裡豪邁地躺在麵包上、把麵包丟在地上等。(攝影：鄭亦庭)
▲炎上展台灣站引進日本話題場景！可以在倉庫裡豪邁地躺在麵包上、把麵包丟在地上等。(攝影：鄭亦庭)

炎上展台灣站引進日本經典炎上場景

炎上展台灣站於台北NOKE忠泰樂生活展出，設有超過10組趣味拍照、互動區，完整引進了日本站最代表性的互動場景，包含無限亂加七味粉、直接躺在冰櫃上、購物車裡，以及在倉庫裡豪邁地躺在麵包上、把麵包丟在地上等經典日常禁忌場景，現場還設有模擬道歉記者會的打卡區，這些日本炎上展必拍的打卡展品，讓台灣粉絲不用飛東京，就能拍出超吸睛的炎上打卡照。
▲日本炎上展台灣站即日起至8/11在台北忠泰樂生活3樓登場，可以自由躺、踩在捷運座椅，或是躺坐在冰櫃上。(攝影：鄭亦庭)
▲日本炎上展台灣站即日起至8/11在台北忠泰樂生活3樓登場，可以自由躺、踩在捷運座椅，或是躺坐在冰櫃上。(攝影：鄭亦庭)

炎上展台灣站獨家場景必拍

除了日本原汁原味的經典打卡場景外，NOKE忠泰樂生活炎上展覽更設置台灣獨家炎上展品，這次展覽將近一半的作品都是復刻台灣人最熟悉的日常炎上話題，現場設置了可以整個人坐進去的熱炒店玻璃冰櫃、不緊急也可以狂按的緊急按鈕、體驗狂搖夾娃娃機等互動場景打卡點，讓台灣粉絲在體驗時，更能產生共鳴，台灣限定炎上場景必須拍。
▲台灣獨家炎上場景必拍！現場打造可以整個人坐進去的熱炒店冰箱，以及不緊急也可以狂按的緊急按鈕。(攝影：鄭亦庭)
▲台灣獨家炎上場景必拍！現場打造可以整個人坐進去的熱炒店冰箱，以及不緊急也可以狂按的緊急按鈕。(攝影：鄭亦庭)

炎上展台灣站獨家炎上捷運打卡場景

炎上展台灣站也特別打造了1:1擬真的沉浸式互動空間，完美重現台灣日常通勤最容易炎上的「捷運車廂與座椅」，大家可以直接躺平、用雙腳踩在捷運座椅上，或是在車廂走道上奔跑、拉著吊環跳躍等，平時絕對會被炎上的舉動，都能在這盡情擺拍，此外，本次炎上展台灣站也推出炎上展限定周邊，包含幽默感十足的「炎上貼紙」、仿社群貼文樣式的便條紙，以及寫有「管好你自己」的隨身鏡吊飾等，讓粉絲把叛逆幽默帶回家。
▲台灣獨家炎上場景必拍！1:1擬真捷運車廂與座椅，可以直接躺平、用雙腳踩在捷運座椅上。(攝影：鄭亦庭)
▲台灣獨家炎上場景必拍！1:1擬真捷運車廂與座椅，可以直接躺平、用雙腳踩在捷運座椅上。(攝影：鄭亦庭)
▲台灣炎上展限定周邊！仿社群貼文樣式的便條紙、隨身鏡吊飾等。(攝影：鄭亦庭)
▲台灣炎上展限定周邊！仿社群貼文樣式的便條紙、隨身鏡吊飾等。(攝影：鄭亦庭)

炎上展台灣站  展覽資訊

展覽日期：即日起至8/11
展覽地點：NOKE 忠泰樂生活 3F UNCANNY(台北市中山區樂群三路200號)
票價：350元

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更多 日本炎上展台灣站 照片：

▲炎上展台灣站引進日本話題場景，大家可以重現無限亂加七味粉的炎上打卡照。(攝影：鄭亦庭)
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▲炎上展台灣站引進日本話題場景！粉絲們可以隨意丟摔陳架上的商品。(攝影：鄭亦庭)
▲炎上展台灣站引進日本話題場景！粉絲們可以隨意丟摔陳架上的商品。(攝影：鄭亦庭)
▲炎上展台灣站引進日本話題場景，躺冰櫃、道歉記者會等互動場景，讓粉絲免飛東京就能拍。(攝影：鄭亦庭)
▲炎上展台灣站引進日本話題場景，躺冰櫃、道歉記者會等互動場景，讓粉絲免飛東京就能拍。(攝影：鄭亦庭)
▲台灣獨家炎上場景必拍！現場打造可以整個人坐進去的熱炒店冰箱。(攝影：鄭亦庭)
▲台灣獨家炎上場景必拍！現場打造可以整個人坐進去的熱炒店冰箱。(攝影：鄭亦庭)

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