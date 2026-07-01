日本威士忌傳奇回歸！響12年櫻花限定版7月登陸桃機免稅店引爆搶購潮。

日本威士忌夢幻逸品響12年重磅回歸。窩客島資深編輯李維唐表示，這次免稅限定版巧妙融合極稀缺的水楢桶，不僅展現極致工藝，更可說是今年最具收藏價值的液體黃金。

高端烈酒愛好者的世界迎來歷史性的大驚喜，日本威士忌巨擘三得利正式宣告，全球頂級玩家們期盼已久的夢幻逸品「響12年日本威士忌免稅機場限定版」隆重登場。這場跨世代的經典年份復刻，在無數藏家心中，無疑是日威黃金歲月最完美的極致再現。三得利第五代首席調酒師福與伸二曾留下傳世名言：「響，不是用來賣的，它是用來體驗的」。2026年驚豔上市的這款限量新作，正是將這項崇高的製酒哲學實踐到淋漓盡致，在資深饕客與老玩家之間早已掀起瘋狂的詢問熱潮。

▲響12年限量版瓶身融入古典日本櫻花與流水彩繪紋樣，將時間流轉的自然美學寄託於經典的24切面玻璃瓶身中。圖／三得利提供；窩客島編輯李維唐整理



響12年威士忌投資價值大公開

在資深藏家與生活品味家的眼中，「響」長年以來不僅是極致優雅的代名詞，更因其稀缺性與非凡工藝，被公認為威士忌界的頂級交易貨幣。由於全球市場配額極度有限，此次「響12年」採取了僅限於機場免稅通路獨家販售的策略。極具競爭力的年份價值與迷人風味，為追求理性投資與精緻生活的菁英，提供了一個親近這款傳奇烈酒的絕佳契機，未來的增值空間與市場收藏價值更是擁有無限的想像空間。

水楢桶與山崎白州知多百年酒廠調配工藝

這款佳釀的靈魂源自日本大自然之美，並融合了三得利旗下山崎、白州、知多三間傳奇蒸餾所的百年結晶。調酒大師以高超的解構手藝，勾兌出令人屏息的層次感。酒體以山崎蒸餾所的美國橡木桶麥羊原酒為主體，奠定溫暖太妃糖與奶油香甜的厚實基底。隨後注入第二層西班牙橡木桶原酒，堆疊出深沉的烘烤肉桂與香料橘皮氣息。最後，調酒師巧妙地勾兌極其稀缺的日本水楢橡木桶原酒，為酒液注入老饕們最為沉醉的東方沉香與白檀線香尾韻，整體風味散發著百合花香與百合柿的優雅，質地宛如絲綢般輕盈，展現極致工藝美學。

▲響12年日本威士忌免稅機場限定版與精緻的櫻花和菓子相互輝映，展現極致優雅的日式生活品味工藝。圖／三得利提供；窩客島編輯李維唐整理

24切面櫻花瓶身美學設計與商務送禮

除了迷人的液體藝術，瓶身的設計更是一幅雋永的古典風景畫。經典的24切面瓶身，精準記錄著一年24節氣與一天24小時的時光流轉。這款限定版特別融入了優雅的水彩視覺風格，將盛開的日本櫻花與流動溪水優雅地交織於瓶身之上，象徵著春季的重生意象與大自然循環不息的祝福。不論是做為跨國商務送禮、私人招待所的臻藏，還是日常精緻生活的點綴，這款瓶身美學都展現了無可比擬的品味高度。

桃園機場免稅通路獨家搶購指南

想要一睹這款夢幻逸品的風采，旅客們可以開始規劃行程。三得利這款備受矚目的「響12年日本威士忌免稅機場限定版」於2026年7月起，正式進駐桃園國際機場免稅通路。每瓶規格為容量700ml，酒精濃度43%。無論是出國差旅還是返鄉探親，在開啟旅程之前，不妨親臨桃機免稅店，親自感受這場席捲全球免稅通路的日威美學風暴。

▲透亮溫暖的琥珀色酒液緩緩注入冰球杯中，散發出獨特的水楢桶東方沉香與西班牙橡木桶烘烤肉桂的深沉香氣。圖／三得利提供；窩客島編輯李維唐整理







響12年日本威士忌免稅機場限定版登台

活動時間：2026年7月起

活動內容：三得利推出全新響12年日本威士忌免稅機場限定版，專為頂級藏家打造，於指定免稅通路限量販售



