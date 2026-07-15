宜蘭避暑景點推薦7選！宜蘭人免門票玩水秘境超沁涼，森林系瀑布步道夏天衝。

夏天玩宜蘭避暑景點！7大宜蘭玩水秘境、瀑布步道一次收，編輯鄭亦庭表示：夏天玩宜蘭就衝。
夏天玩7大宜蘭避暑景點推薦！夏天天氣太熱，想出門走走，又不想只衝百貨、室內景點吹冷氣，推薦來宜蘭避暑景點，讓你夏天玩宜蘭不怕流滿身汗，這次窩客島特別整理7大宜蘭避暑景點推薦清單，從沿途都有高大樹蔭遮蔽、充滿負離子的宜蘭森林系瀑布步道，到宜蘭在地人私藏純天然冷泉、溪流玩水景點等，快趁暑假好天氣來宜蘭享受大自然芬多精、玩水消暑。
免門票宜蘭避暑景點推薦：新寮瀑布步道、猴洞坑瀑布步道宜蘭冬山免門票森林系景點「新寮瀑布步道」，沿途都有樹蔭遮陽，而且充滿芬多精，第一層瀑布只要20分鐘就能輕鬆抵達，大家能在清澈溪水中玩水，享受大自然SPA，是宜蘭超人氣避暑景點，而礁溪「猴洞坑瀑布」被譽為蘭陽十八勝之一，15分鐘就能登頂，推薦必到瀑布頂端的水潭欣賞蘭陽平原美景，還能在享受小魚咬腳皮，免門票宜蘭消暑景點先記下來。
新寮瀑布步道 位置資訊地址：宜蘭縣冬山鄉新寮二路盡頭
完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：宜蘭縣冬山鄉新寮瀑布》漫步輕鬆好走森林步道 探訪雙層沁涼瀑布 宜蘭冬山免費景點
猴洞坑瀑布步道 位置資訊地址：宜蘭縣礁溪鄉白雲村白石腳路196號
電話：03-988-1311
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宜蘭避暑玩水景點推薦：雷公埤、圳頭鴛鴦溪、羌仔埤夏天來宜蘭絕對要玩水，像是保有原始自然風貌的「雷公埤」，水質沁涼清澈、水位只到膝蓋，親子來玩水也很適合，池畔種植落羽松並有環池步道，秋冬也能來欣賞紅葉美景，座落山腳下的「羌仔埤」則是純天然湧泉秘境，淺藍色湖水清澈見底，可以盡情體驗抓魚的樂趣，而「圳頭鴛鴦溪」溪水清涼，橋下陰涼處更是在地人烤肉、休息的絕佳場所，而且交通便利、離市區近，可以順遊大湖風景區、雙連埤，來趟宜蘭員山一日遊。
雷公埤 位置資訊地址：宜蘭縣員山鄉永同路三段
完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：宜蘭員山玩水景點「雷公埤」天然湧泉戲水趣，親子觀察小魚小蝦的清涼秘境!
圳頭鴛鴦溪 位置資訊地址：宜蘭縣員山鄉湖西村
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羌仔埤 位置資訊地址：宜蘭縣員山鄉內城村榮光路352巷55號
完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：宜蘭玩水景點，羌仔埤，純天然湧泉，員山親子玩水、抓小魚小蝦秘境!
宜蘭避暑景點推薦：太平山國家森林遊樂區蹦蹦車、宜蘭蘇澳冷泉公園宜蘭太平山國家森林遊樂區的「太平山蹦蹦車」，在樹林間搭乘亮黃色復古小火車，享受高海拔的天然冷氣、芬多精，還能前往雲海咖啡廳觀賞山巒美景，也能造訪見晴步道，夏天超人氣宜蘭高山避暑景點絕對要來過，「宜蘭蘇澳冷泉公園」有著世界稀有的低溫碳酸冷泉，恆溫低於22度，氣泡會包裹全身，有提供冷熱雙泉、收費大眾池與私人湯屋，戶外也有免費泡腳區，可以泡腳消暑。
太平山國家森林遊樂區蹦蹦車 位置資訊地址：宜蘭縣大同鄉太平村太平巷58之1號
電話：03-980-9806
完整介紹由部落客「省錢旅遊達人」於窩客島分享：夏天避暑秘境！太平山蹦蹦車超值80元搭乘森林小火車，天然冷氣吃到飽。
宜蘭蘇澳冷泉公園 位置資訊地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇北里冷泉路6之4號
電話：03-996-0645
完整介紹由部落客「魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行」於窩客島分享：低於攝氏22度的天下第一奇泉，宜蘭蘇澳冷泉公園 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行
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