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宜蘭避暑景點推薦7選！宜蘭人免門票玩水秘境超沁涼，森林系瀑布步道夏天衝。

宜蘭景點宜蘭避暑景點
2026-07-15 17:30文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:各個部落客
編輯 鄭亦庭

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夏天玩宜蘭避暑景點！7大宜蘭玩水秘境、瀑布步道一次收，編輯鄭亦庭表示：夏天玩宜蘭就衝。

夏天玩7大宜蘭避暑景點推薦！夏天天氣太熱，想出門走走，又不想只衝百貨、室內景點吹冷氣，推薦來宜蘭避暑景點，讓你夏天玩宜蘭不怕流滿身汗，這次窩客島特別整理7大宜蘭避暑景點推薦清單，從沿途都有高大樹蔭遮蔽、充滿負離子的宜蘭森林系瀑布步道，到宜蘭在地人私藏純天然冷泉、溪流玩水景點等，快趁暑假好天氣來宜蘭享受大自然芬多精、玩水消暑。

▲宜蘭避暑景點推薦7選！宜蘭人玩水秘境超沁涼，森林系瀑布步道夏天衝。
▲宜蘭避暑景點推薦7選！宜蘭人玩水秘境超沁涼，森林系瀑布步道夏天衝。
▲宜蘭避暑景點推薦7選！宜蘭人玩水秘境超沁涼，森林系瀑布步道夏天衝。
▲宜蘭避暑景點推薦7選！宜蘭人玩水秘境超沁涼，森林系瀑布步道夏天衝。

免門票宜蘭避暑景點推薦：新寮瀑布步道、猴洞坑瀑布步道

宜蘭冬山免門票森林系景點「新寮瀑布步道」，沿途都有樹蔭遮陽，而且充滿芬多精，第一層瀑布只要20分鐘就能輕鬆抵達，大家能在清澈溪水中玩水，享受大自然SPA，是宜蘭超人氣避暑景點，而礁溪「猴洞坑瀑布」被譽為蘭陽十八勝之一，15分鐘就能登頂，推薦必到瀑布頂端的水潭欣賞蘭陽平原美景，還能在享受小魚咬腳皮，免門票宜蘭消暑景點先記下來。

新寮瀑布步道  位置資訊

地址：宜蘭縣冬山鄉新寮二路盡頭
完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：宜蘭縣冬山鄉新寮瀑布》漫步輕鬆好走森林步道 探訪雙層沁涼瀑布 宜蘭冬山免費景點

猴洞坑瀑布步道  位置資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉白雲村白石腳路196號
電話：03-988-1311
完整介紹由部落客「雲大少爺」於窩客島分享：瀑布失蹤了！宜蘭礁溪????【猴洞坑瀑布】夏初乾溪探險，遇咬腳小魚記
▲免門票宜蘭避暑景點推薦！新寮瀑布步道沿途都有樹蔭遮陽，第一層瀑布只要20分鐘就能輕鬆抵達。(攝影：部落客)
▲免門票宜蘭避暑景點推薦！新寮瀑布步道沿途都有樹蔭遮陽，第一層瀑布只要20分鐘就能輕鬆抵達。(攝影：部落客 紫色微笑)
▲免門票宜蘭避暑景點推薦！猴洞坑瀑布步道15分鐘就能登頂，瀑布頂端的水潭欣賞蘭陽平原美景。(攝影：部落客 )
▲免門票宜蘭避暑景點推薦！猴洞坑瀑布步道15分鐘就能登頂，瀑布頂端的水潭欣賞蘭陽平原美景。(攝影：部落客 雲大少爺)

宜蘭避暑玩水景點推薦：雷公埤、圳頭鴛鴦溪、羌仔埤

夏天來宜蘭絕對要玩水，像是保有原始自然風貌的「雷公埤」，水質沁涼清澈、水位只到膝蓋，親子來玩水也很適合，池畔種植落羽松並有環池步道，秋冬也能來欣賞紅葉美景，座落山腳下的「羌仔埤」則是純天然湧泉秘境，淺藍色湖水清澈見底，可以盡情體驗抓魚的樂趣，而「圳頭鴛鴦溪」溪水清涼，橋下陰涼處更是在地人烤肉、休息的絕佳場所，而且交通便利、離市區近，可以順遊大湖風景區、雙連埤，來趟宜蘭員山一日遊。

雷公埤  位置資訊

地址：宜蘭縣員山鄉永同路三段
完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：宜蘭員山玩水景點「雷公埤」天然湧泉戲水趣，親子觀察小魚小蝦的清涼秘境!

圳頭鴛鴦溪  位置資訊

地址：宜蘭縣員山鄉湖西村
完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：宜蘭玩水秘境！免門票 圳頭鴛鴦溪 享受天然清涼，夏日避暑首選地

羌仔埤  位置資訊

地址：宜蘭縣員山鄉內城村榮光路352巷55號
完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：宜蘭玩水景點，羌仔埤，純天然湧泉，員山親子玩水、抓小魚小蝦秘境!
▲宜蘭避暑玩水景點推薦！雷公埤水質沁涼清澈、水位只到膝蓋，親子來玩水也很適合。(攝影：部落客 )
▲宜蘭避暑玩水景點推薦！雷公埤水質沁涼清澈、水位只到膝蓋，親子來玩水也很適合。(攝影：部落客 靜怡＆大顆呆)
▲宜蘭避暑玩水景點推薦！羌仔埤是純天然的湧泉秘境，淺藍色湖水清澈見底。(攝影：部落客 )
▲宜蘭避暑玩水景點推薦！羌仔埤是純天然的湧泉秘境，淺藍色湖水清澈見底。(攝影：部落客 靜怡＆大顆呆)

宜蘭避暑景點推薦：太平山國家森林遊樂區蹦蹦車、宜蘭蘇澳冷泉公園

宜蘭太平山國家森林遊樂區的「太平山蹦蹦車」，在樹林間搭乘亮黃色復古小火車，享受高海拔的天然冷氣、芬多精，還能前往雲海咖啡廳觀賞山巒美景，也能造訪見晴步道，夏天超人氣宜蘭高山避暑景點絕對要來過，「宜蘭蘇澳冷泉公園」有著世界稀有的低溫碳酸冷泉，恆溫低於22度，氣泡會包裹全身，有提供冷熱雙泉、收費大眾池與私人湯屋，戶外也有免費泡腳區，可以泡腳消暑。

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車  位置資訊

地址：宜蘭縣大同鄉太平村太平巷58之1號
電話：03-980-9806
完整介紹由部落客「省錢旅遊達人」於窩客島分享：夏天避暑秘境！太平山蹦蹦車超值80元搭乘森林小火車，天然冷氣吃到飽。

宜蘭蘇澳冷泉公園  位置資訊

地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇北里冷泉路6之4號
電話：03-996-0645
完整介紹由部落客「魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行」於窩客島分享：低於攝氏22度的天下第一奇泉，宜蘭蘇澳冷泉公園 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行
▲宜蘭避暑景點推薦！太平山國家森林遊樂區搭太平山蹦蹦車，享受高海拔的天然冷氣、芬多精。(攝影：部落客 )
▲宜蘭避暑景點推薦！太平山國家森林遊樂區搭太平山蹦蹦車，享受高海拔的天然冷氣、芬多精。(攝影：部落客 省錢旅遊達人)
▲宜蘭避暑景點推薦！宜蘭蘇澳冷泉公園有著世界稀有的低溫碳酸冷泉。(攝影：部落客 )
▲宜蘭避暑景點推薦！宜蘭蘇澳冷泉公園有著世界稀有的低溫碳酸冷泉。(攝影：部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行)

玩宜蘭必吃宜蘭在地美食推薦

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▲宜蘭避暑玩水景點推薦！圳頭鴛鴦溪離市區近，可以順遊大湖風景區、雙連埤。(攝影：部落客 紫色微笑)
▲宜蘭避暑玩水景點推薦！圳頭鴛鴦溪離市區近，可以順遊大湖風景區、雙連埤。(攝影：部落客 紫色微笑)
▲宜蘭避暑景點推薦！太平山國家森林遊樂區搭太平山蹦蹦車，享受高海拔的天然冷氣、芬多精。(攝影：部落客 省錢旅遊達人)
▲宜蘭避暑景點推薦！太平山國家森林遊樂區搭太平山蹦蹦車，享受高海拔的天然冷氣、芬多精。(攝影：部落客 省錢旅遊達人)

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