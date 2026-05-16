宜蘭必吃香魚專賣店！八甲休閒魚場 椒鹽烤香魚超爆卵，園區免費參觀、宜蘭親子景點推薦。

宜蘭員山必訪「八甲休閒魚場」，主打超爆卵椒鹽烤香魚與鱘龍魚料理。園區免門票、設有溜滑梯與餵魚區，是兼具美食與休閒的推薦親子景點。
位於宜蘭縣員山鄉的「八甲休閒魚場」不只是間餐廳！結合養殖場園區參觀行程，更規劃兒童專屬的遊樂設施，同時還能買魚飼料餵錦鯉，絕對是宜蘭推薦的親子景點之一。無論是為了肥美的爆卵香魚，或是細緻的鱘龍魚料理，或是想要尋找假日親子景點，可都別錯過這間囉。
此外，這邊餐廳適合家庭大桌合菜，提供如清蒸鱘龍魚、剝皮辣椒雞湯等經典手路菜。「八甲休閒魚場」不僅是一間餐廳，更是一個縮小版的生態博物館。對於計畫在週末安排宜蘭輕旅行的朋友來說，這裡集合了美食、美景與親子設施，是能同時滿足長輩與小孩的優質地點。下次來到員山，不妨在魚池畔散步，感受這片「香魚王國」帶來的恬靜與鮮甜。
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地址：宜蘭縣員山鄉尚德村八甲路1之10號
營業時間：週一二11:00–14:00；週四五六日 11:00–14:30, 17:00–21:00；週三公休
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