宜蘭必吃香魚專賣店！八甲休閒魚場 椒鹽烤香魚超爆卵，園區免費參觀、宜蘭親子景點推薦。

宜蘭員山必訪「八甲休閒魚場」，主打超爆卵椒鹽烤香魚與鱘龍魚料理。園區免門票、設有溜滑梯與餵魚區，是兼具美食與休閒的推薦親子景點。

位於宜蘭縣員山鄉的「八甲休閒魚場」不只是間餐廳！結合養殖場園區參觀行程，更規劃兒童專屬的遊樂設施，同時還能買魚飼料餵錦鯉，絕對是宜蘭推薦的親子景點之一。無論是為了肥美的爆卵香魚，或是細緻的鱘龍魚料理，或是想要尋找假日親子景點，可都別錯過這間囉。



▲宜蘭美食推薦「八甲休閒魚場」園區免費參觀、宜蘭親子景點推薦（攝影：蕭芷琳）



▲宜蘭必吃香魚專賣店「八甲休閒魚場」椒鹽烤香魚超爆卵（攝影：蕭芷琳）

宜蘭美食推薦「八甲休閒魚場」除了本身的餐廳之外，園區目前採取免門票入園制度，不僅設有大型停車場方便旅客，園內更規劃了兒童專屬的小火車與兩層樓高的旋轉溜滑梯。來到八甲，餐飲主打首推「椒鹽母香魚」。師傅以精準火候烤至外皮金黃酥脆，內部則鎖住濕潤肉質，最令饕客驚艷的是母香魚腹中飽滿的魚卵，口感細緻且帶有獨特的瓜果香氣。

▲宜蘭必吃香魚專賣店「八甲休閒魚場」還有多種香魚料理可以享用（攝影：蕭芷琳） ▲宜蘭免門票景點推薦「八甲休閒魚場」設有親子互動餵魚區（攝影：蕭芷琳）

此外，這邊餐廳適合家庭大桌合菜，提供如清蒸鱘龍魚、剝皮辣椒雞湯等經典手路菜。「八甲休閒魚場」不僅是一間餐廳，更是一個縮小版的生態博物館。對於計畫在週末安排宜蘭輕旅行的朋友來說，這裡集合了美食、美景與親子設施，是能同時滿足長輩與小孩的優質地點。下次來到員山，不妨在魚池畔散步，感受這片「香魚王國」帶來的恬靜與鮮甜。

▲宜蘭美食推薦「八甲休閒魚場」除了香魚還有多種料理（攝影：蕭芷琳）



▲▲宜蘭美食推薦「八甲休閒魚場」除了香魚還有多種料理（攝影：蕭芷琳）

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地址：宜蘭縣員山鄉尚德村八甲路1之10號

營業時間：週一二11:00–14:00；週四五六日 11:00–14:30, 17:00–21:00；週三公休

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