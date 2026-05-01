2026線上旅展必搶！六福村48折、神仙乾坤燒鵝四吃回歸，親子度假水陸樂園門票破盤價。

上半年國旅盛事「TTE國際觀光博覽會」即將引爆商機，六福旅遊集團率先啟動線上旅展，祭出年度最低27折起。資深編輯李維唐指出，這次六福莊肯亞客房萬元有找，加上萬怡酒店與萬豪點數的高額連動，顯見業者正精準鎖定「點數經濟」與「家庭避暑」兩大市場策略，是今年國旅市場的重頭戲。

隨著上半年規模最大的TTE國際觀光博覽會即將登場，六福旅遊集團率先祭出年度最強優惠回饋消費者。自2026年5月15日中午12:00起至5月27日，六福旅遊集團推出為期13天的線上旅展，整合旗下六福村、關西六福莊、台北六福萬怡酒店及六福居，打出最低27折的震撼折扣，全面搶攻暑假國旅市場與家庭聚餐商機。

▲六福線上旅展期間內透過萬豪旅享家預訂台北六福萬怡酒店「Stay Leofoo, Earn More」專案，就可以享有加價200++元獲得萬豪點數6,000點的禮遇。圖／台北六福萬怡酒店提供；窩客島整理



追星迷與球迷首選，台北六福萬怡尊榮住宿體驗

位於南港車站四鐵共構黃金位置的台北六福萬怡酒店，鄰近台北大巨蛋與台北流行音樂中心，已成為追星族與熱血球迷的住宿首選。本次線上旅展特別針對萬豪旅享家會員推出「Stay Leofoo, Earn More」專案，房客僅需加價200++元即可獲得6000點萬豪點數。除了能累積房晚點數，住宿期間更提供房內Minibar、免費停車及健身設施無限次使用，讓旅客在享受演唱會與精彩賽事的熱血之餘，亦能享有極致的五星級休憩時光。

星級美食盛宴，神仙乾坤燒鵝四吃挑戰味蕾

針對美食愛好者，台北六福萬怡粵亮廣式料理推出年銷萬隻的「神仙乾坤燒鵝四吃券」，旅展特價4099元，包含掛爐片皮燒鵝、松露鵝油拌烏龍麵、桂花冰梅醬鵝腿及烈火津白濃鵝湯。此外，深受饕客喜愛的敘日全日餐廳亦推出下午茶餐券套組，平均單客僅需850元。喜愛精緻港點的消費者，則不能錯過999元的平日靓港點套餐，內含波蘿極汁戰斧豬、溫潤滋補的瓦甕老廣煲例湯與招牌楊枝甘露，讓五星餐飲變得平易近人。

▲台北六福萬怡酒店祭出旅展限定優惠「神仙乾坤燒鵝四吃券」，特價4,099元，一次品嚐掛爐片皮燒鵝、松露鵝油拌烏龍麵等豐富好料。圖／台北六福萬怡酒店提供；窩客島整理

關西六福莊深度慢活，親子四人同行萬元有找

亞洲唯一的自然生態旅館關西六福莊，本次祭出27折起的年度最狂優惠。「FUN肆玩 4人兩天一夜動物冒險假期」專案特價9888元，消費者可入住肯亞藍天樓中樓客房，專案內容包含早餐與兩日暢玩手環。若在暑假水樂園開放期間入住，更直接升級為水陸雙樂園。專案亮點在於專業解說下的動物互動，旅客可從草原歷險、斑馬生態體驗或大羚羊生態體驗中三選一。為回饋早鳥旅客，凡於2026年11月底前入住，平旺日更享第5、6人免費入住的超值禮遇。

▲六福村主題遊樂園推出雙人票券限定專案，每人只要670元，就能一票暢玩四大主題遊樂園與野生動物園。圖／六福村主題遊樂園提供；窩客島整理



六福村水陸雙享，萬聖節墓碑鎮超前部署

迎接暑假戲水熱潮，六福村主題遊樂園首度針對水樂園門票推出44折起優惠。本次旅展推出的「雙人門票券」特價1340元，每人僅需670元即可暢玩四大主題區與野生動物園，該票券更適用於全台著名的秋季慶典「萬聖節墓碑鎮」。無論是想要挑戰刺激的遊樂設施，或是近距離觀察草原動物，六福村都能滿足全齡客群的玩樂渴望。





展場限定快閃回饋，買6送2極致驚喜

除了線上優惠，六福旅遊集團將於5月22日至5月25日在台北世貿一館B721攤位提供現場限定特賣。其中每日11:00與15:00的快閃時段，敘日平日午/晚餐套券組推出「買6送2」的驚喜組合，換算折扣高達51折。展場亦限定販售8000元的「美食暢饗券」，可用於集團內三間餐廳進行折抵，提供消費者更具彈性的用餐選擇。

▲關西六福莊首推【FUN肆玩】4人兩天一夜動物冒險假期專案，特價9,888元，在專業人員解說下近距離觀察動物習性。圖／關西六福莊生態度假旅館提供；窩客島整理





2026六福旅遊集團夏季線上旅展

線上旅展： 2026/05/15 12:00 – 2026/05/27 23:59

實體展覽： 2026/05/22 – 2026/05/25

活動網址： https://reurl.cc/epnr6x

重點優惠內容整理

關西六福莊住宿： 【FUN肆玩】4人假期特價9,888元（24折），內含早餐、六福村兩日手環及動物體驗3選1。

台北六福萬怡酒店： 「Stay Leofoo, Earn More」住房專案，加價200++元即贈6,000點萬豪點數。

敘日全日餐廳： 下午茶餐券套組（5張/套）特價4,250元，平均每張850元。

粵亮廣式料理： 神仙乾坤燒鵝四吃券特價4,099元，適合4-6人享用。

六福村門票： 雙人票券1,340元（48折），可暢玩水陸雙樂園。

展場限定： 5/22-5/25每日限時快閃，敘日平日午/晚餐券買6送2。



