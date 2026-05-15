摩斯雞塊兄弟吊飾！MOS Friends雞塊兄弟 玩偶吊飾加價購開賣，速食控娃包必放雞塊。

摩斯漢堡「MOS Friends雞塊兄弟」玩偶吊飾正式開賣，5款雞塊角色一次收藏。編輯張人尹表示，店內消費加價購最划算！

▲摩斯漢堡推出「MOS Friends雞塊兄弟」玩偶吊飾，把人氣雞塊角色正式變成粉絲可收藏的療癒周邊。



▲摩斯漢堡「MOS Friends雞塊兄弟」玩偶吊飾5/15開賣，一組5隻售價599元。（攝影：張人尹）

MOS Friends雞塊兄弟周邊小物萌翻

▲摩斯漢堡「MOS Friends雞塊兄弟」共有5款不同表情設計，每隻角色都有專屬搞怪模樣。（攝影：張人尹）

MOS Friends雞塊兄弟玩偶吊飾 速食控必搶

▲摩斯漢堡會員可用摩斯金點加價449元兌換雞塊兄弟吊飾，速食控準備開收。（攝影：張人尹）

MOS Friends雞塊兄弟玩偶吊飾 販售資訊

直購價599元

摩斯金點3點加價449元兌換

店內任一消費享499元加價優惠

摩斯雞塊兄弟變成吊飾！近期摩斯漢堡以熱門餐點「摩斯雞塊」為靈感，推出「MOS Friends雞塊兄弟」可愛IP，不只是在餐點包裝上賣萌，這次MOS Friends雞塊兄弟個更推出全新周邊「雞塊兄弟玩偶吊飾」。一組吊飾5個雞塊玩偶，讓速食控一次搜集，放在娃包賣萌也超可以。摩斯漢堡IP「MOS Friends雞塊兄弟」由5的不同造型、不同表情的雞塊組成，不只把人氣餐點變成IP角色，呆萌設計更讓粉絲們越看、越會被萌到。近期摩斯「雞塊兄弟」也曾推出限定包裝、限定周邊小物，讓粉絲們一秒被圈粉。這次摩斯漢堡在5/15全新推出「MOS Friends雞塊兄弟」玩偶吊飾組，一開賣就在社群掀起討論。摩斯漢堡「MOS Friends雞塊兄弟」玩偶吊飾一組包含5個雞塊玩偶，拿著湯匙、旗子等不同造型，每隻玩偶均附金屬掛勾吊飾環，讓粉絲們可以掛上包包、放進娃包裡賣萌。這次「MOS Friends雞塊兄弟」玩偶吊飾每組售價599元，摩斯漢堡會員可用摩斯金點3點加價449元兌換，或是店內任一消費、再加價499元，一次把5個雞塊兄弟帶回家。上市日期：2026/05/15起售價：