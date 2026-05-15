八重山丸渡輪5月28日首航！Klook獨家開賣石垣島船票最低2000元，海上飯店假期全攻略。

隨著台日旅遊熱潮升溫，基隆直航石垣島的八重山丸渡輪將於5月28日啟航。資深編輯李維唐表示，這條航線將移動過程轉化為星級住宿體驗，搭配獨家租車與生態導覽，成功為旅客打造出一站式的海島度假新標竿。

台灣旅客前往日本旅遊的型態正迎來全新變革，被譽為「日本馬爾地夫」的石垣島即將與基隆港串連起浪漫的海上航線。Klook旅遊平台宣布獨家販售全新「八重山丸渡輪」船票，並於5月15日正式開售，預計於5月28日盛大啟航。這條航線不僅為喜愛海島度假的旅人提供更具彈性的交通選擇，更將「移動」本身轉化為一種精緻的生活風格。

▲Klook為獨家販售的線上旅遊平台，即日起正式開賣基隆石垣島渡輪船票。 圖／Klook提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲近距離與海龜共游，在清澈見底的海水中捕捉最美的瞬間。 圖／Klook提供；窩客島編輯李維唐整理

慢活航行與海上飯店的尊榮體驗

搭乘八重山丸渡輪前往石垣島，不再僅是單純的點對點交通，而是一場沉浸式的海上假期。航線特別設計「夜間出發、清晨抵達」的節奏，5月至6月每週四晚間自基隆港啟航，7月至8月夏季旺季更增設週二航班。旅客在長達7至8小時的單程航行中，能將交通時間轉化為全然的休憩，在船上住宿一晚，翌日清晨睜開眼即能看見石垣島湛藍的海平線。



船上設施比照海上飯店規格，規劃餐廳、咖啡廳、卡拉OK室以及消除疲勞的日式澡堂。針對追求極致隱私與奢華感的旅客，全船僅限量2間的雙人皇家套房，每人10500元起。若想體驗精緻服務，皇家套房與豪華套房旅客皆可使用專屬VIP貴賓室。此外，船上更設置便利商店與免稅店，讓度假的愉悅感從登船那一刻起便持續升溫。

▲雙人皇家套房全船限量僅2間，配備專屬客廳與景觀窗，提供尊榮私密的航行體驗。 圖／Klook提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲基隆直航石垣島的全新「八重山丸渡輪」，船身標示著往返兩地的航線紀錄。 圖／Klook提供；窩客島編輯李維唐整理

優惠票價與石垣島租車接駁配套

為了迎接全新航線開通，Klook同步推出極具競爭力的價格與服務配套。5月至6月期間提供限時優惠，最低單程2000元起即可成行，即便非優惠期間，標準房定價亦僅需2800元起。針對島上交通，Klook貼心提供石垣島租車7折起優惠至6月30日止，平台具備全中文介面與LinePay等多種付款方式，甚至多家當地租車公司亦提供中文服務，讓旅客即便身處異國自駕，也無須擔心語言隔閡。



此外，為了落實輕鬆旅遊的理念，Klook更整合了基隆港來回專車接駁服務。從家門口出發到抵達碼頭，再到石垣島的自駕探索，每一環節都經過嚴謹規劃。對於重視行程彈性的自由行旅客，租車前還享有免費取消方案與會員積分回饋，讓石垣島之旅的每一哩路都走得輕鬆無憂





探索藍洞與星空保護區的生態魅力

石垣島以其澄澈的海水與豐富的生態系著稱，Klook特別精選5大必訪行程，帶領旅客深入感受這座海島的多元面貌。首推「藍洞與夢幻島浮潛體驗」，旅人能潛入五彩斑斕的珊瑚礁世界，與海龜和熱帶魚群共舞。若想體驗不同的水上姿態，「川平灣SUP立槳」或「夕陽獨木舟」則提供另一種與海洋對話的方式，由專業導遊陪同並提供影像紀錄，捕捉絕美海天一色。



除了日間的海上活動，石垣島的夜晚同樣令人神往。旅客能前往日本首個「星空保護區」，參與夜間星空叢林夜遊，在滿天星斗下探索島上的夜行性動物。而在3月至6月期間，更有季節限定的「八重山姬螢發光秀」，由專業導覽員解說螢火蟲生態，看著點點微光閃爍於森林之中。無論是尋求刺激的冒險家，或是嚮往靜謐度假的情侶，這條由八重山丸渡輪串起的航線，都將定義2026年最迷人的海島旅行新標竿。

▲在清澈見底的湛藍海域體驗 SUP 立槳，與海底珊瑚礁近距離接觸。 圖／Klook提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲旅人在絕美藍洞前奮力一躍，享受熱帶海島最純粹的沁涼快樂。 圖／Klook提供；窩客島編輯李維唐整理

渡輪票價優惠

活動名稱：八重山丸渡輪首航限時優惠票價

活動時間：2026年5月至6月期間

活動內容：原單程2800元起之標準房，限時優惠價最低2000元起（未稅）



石垣島自駕優惠

活動名稱：石垣島租車限時折扣

活動時間：即日起至2026年6月30日止

活動內容：Klook平台租車預訂享7折起優惠，支援中文介面與LINE Pay付款

精選行程與接駁

活動內容：提供基隆港來回專車接駁服務，以及精選5大石垣島經典行程（藍洞浮潛、川平灣SUP、玻璃船、星空導覽、螢火蟲季）

相關連結：Klook石垣島活動專區