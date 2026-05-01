入住高雄漢來與國寶對話！黑木國昭玻璃藝術展盛大登場，極致金箔工藝刻劃極致奢華旅宿美學。

旅遊市場正從單純住宿轉向深度的文化感受。高雄漢來大飯店透過「城市藝廊」概念，引入日本國寶黑木國昭的玻璃創作。資深編輯李維唐指出，這種將國際級工藝融入公共空間的策展模式，不僅提升了飯店的文化厚度，更讓旅人在移動間完成一場高端的美學洗禮。

在講求感官體驗的當代旅行中，飯店不再僅是提供過夜的空間，更演變成一座承載文化與情感的載體。漢來飯店事業群近年來積極佈局藝文版圖，從日月行館的藝術座談到台北漢來的當代設計風格，逐步建構出「住進城市藝廊」的品牌藍圖。今年5月，高雄漢來大飯店更將這股美學浪潮推向新高度，於一樓大廳漢來藝文廊道正式引進日本國寶級工藝大師「黑木國昭」的玻璃藝術特展，讓旅人在踏入飯店的那一刻，便能開啟一場跨越國界的感官旅程。

▲《紅白梅》花器以盛放寒冬的梅花象徵希望與新生，透過金箔、白金箔與玻璃交織出絢麗層次。圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



日本職人靈魂與現代名工的玻璃交響詩

黑木國昭作為日本玻璃工藝界的旗幟性人物，曾榮獲「現代名工」這項代表頂尖技能的至高榮譽。他的作品之所以能在國際收藏界立於不敗之地，在於他對材料極其細膩的掌控力。他擅長將華麗的金箔、白金箔與色彩斑斕的玻璃熔煉，在數千度的高溫中捕捉大自然轉瞬即逝的美感。此次展覽以「以玻璃訴說日本之美」為核心，不僅展現日本職人對細節的偏執，更與高雄漢來長期追求的精緻服務質感遙相呼應，讓每一件作品都成為空間中流動的詩篇。

▲黑木國昭作品以玻璃工藝呈現花鳥風月與四季流轉，細膩的光影變化展現出極致的職人精神。圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

港都意象的藝術對話：立體龍蝦展現極致溫差技法

在本次展出的眾多珍品中，最具話題性的莫過於特別為高雄量身打造的代表作《潮》。這件作品深刻捕捉了海洋的脈動與自然界的生命張力，透過多層玻璃堆疊出如同海浪翻湧的視覺層次。最令人驚嘆的是其立體龍蝦元素的植入，工藝師必須先獨立燒製出栩栩如生的龍蝦，再利用高難度的溫差技法將其與主體結合，這不僅考驗著對溫度的精準控制，更象徵著港灣城市高雄的豐盛與吉祥。

▲黑木國昭代表作《潮》，以多層玻璃與立體龍蝦工藝呈現海流翻湧之美，深度呼應高雄港灣城市的生命力。圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



四季流轉的凝固瞬間：從吉野山櫻花到逆流錦鯉

除了海洋意象，黑木國昭也將日本四季的更迭封存於玻璃之中。白金釀嵌光琳《紅白梅》花器，透過金箔與白金箔的折射，展現出寒冬綻放的堅毅與希望。而金、白金彩《吉野山》花器，則運用層層交織的技法，在方寸之間重現世界遺產吉野山一目千本的櫻花壯景。此外，寓意突破與蛻變的作品《錦鯉－瀧登》，生動捕捉了錦鯉逆流而上的動態，讓觀者在光影變幻間，彷彿也能感受到那股旺盛不息的生命力量。

▲高雄漢來推出「黑木國昭-日本玻璃藝術展」，展出多件經典作品，將日本四季之景與自然意象精準封存。圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

深度文化體驗：5月藝術交流活動與奢華旅宿的結合

高雄漢來大飯店表示，隨著旅宿市場轉向「體驗型住宿」，飯店更致力於讓藝術與生活無縫接軌。為了深化這場文化對話，飯店將於2026年5月29日至30日舉辦「光影間｜匠心境」藝術交流活動，屆時將邀請藝術家與策展人親臨現場，分享創作背後的職人精神。這座曾接待過麥可傑克森、世界男高音卡瑞拉斯等國際名流的新古典主義地標，正透過持續更新的藝文能量，讓每位下榻的旅人不必遠赴日本，就能在典雅的大廳中與大師級作品對話，沉浸於靜謐且充滿深度的美學氛圍。

▲高雄漢來大飯店精心打造大廳藝文展示空間，讓旅客在入住期間能近距離感受國際級工藝與美學的交織。圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理





光影間｜匠心境：黑木國昭藝術交流活動

活動時間：2026年5月29日至5月30日

活動內容：由黑木國昭玻璃藝術代表與策展人分享創作理念，深入探討日本玻璃工藝文化與美學細節

展覽名稱：城市藝廊：黑木國昭日本玻璃藝術展

高雄漢來大飯店

店家地址：高雄市前金區成功一路266號

聯絡電話：07-216-1766

展示地點：1樓大廳漢來藝文廊道



