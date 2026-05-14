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辦公室零食吃到飽！TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋松菸店開幕，共享辦公室50種零食飲料吃到飽。

TSUTAYA BOOKSTORESHARE LOUNGE松菸信義區
2026-05-14 17:40文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹圖片提供:TSUTAYA BOOKSTORE
編輯 張人尹

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TSUTAYA BOOKSTORE松菸店將於2026/5/16正式開幕，結合書店、展覽與SHARE LOUNGE打造全新文化空間。編輯張人尹表示，蔦屋松菸店提供信義區全新辦公選擇。

蔦屋書店信義區松菸店，辦公室飲料零食吃到到飽！松山文創園區再添新話題，TSUTAYA BOOKSTORE松菸店將於2026/5/16正式開幕。這次不只是單純開書店，更把閱讀、藝術、展覽、活動與共享空間整合在一起，打造全新文化交流據點。同時店內更引進SHARE LOUNGE共享辦公室空間，不只有插座、有沙發，還有超過50款飲料、零食、冰淇淋無限取用吃到飽，打造信義區全新話題。

▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店選址松山文創園區，鎖定台日文化交流與創作者合作企劃。
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店選址松山文創園區，鎖定台日文化交流與創作者合作企劃。
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店將於2026/5/16正式開幕，打造結合閱讀與展覽的新文化空間。（攝影：張人尹）
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店將於2026/5/16正式開幕，打造結合閱讀與展覽的新文化空間。（攝影：張人尹）

歷史建築空間變身新世代書店

TSUTAYA BOOKSTORE松菸店是海外第一間直營店，特別把松山文創園區原有歷史建築重新活化，讓粉絲走進空間時，同時感受到老建築氛圍與當代設計感。除了有精選國內外書籍之外，未來將舉辦藝術、時尚與文化等多元活動。蔦屋也延續SHIBUYA TSUTAYA近年強調的「體驗型空間」概念，從過去販售商品的書店形式，轉變為能停留、交流與體驗的生活場域，讓閱讀與生活風格自然融合。
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店活用松山文創園區歷史建築，打造結合設計感的閱讀空間。
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店活用松山文創園區歷史建築，打造結合設計感的閱讀空間。


台日創作者企劃與藝術展示登場

開幕後，TSUTAYA BOOKSTORE松菸店也將同步推出多項展覽與展示企劃，包含台灣藝術家暨設計師C JEAN簡君嫄攜手京都SHOBIEN KYOTO臈纈染工坊合作展覽，以「不完美之美」為主題，透過服裝、纖維與工藝創作探討時間與生命痕跡。另外，台灣插畫品牌WHOSMiNG也將為店內打造專屬暖簾藝術作品，以旅行與咖啡為靈感呈現插畫風景。現場還會設置台灣創作者品牌專區，展出苦瓜織織、VERDE與Studio UNTO等品牌，希望讓更多國際旅客看見台灣創意能量。
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店設置台灣創作者專區，展示多組台灣品牌作品與設計。（攝影：張人尹）
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店設置台灣創作者專區，展示多組台灣品牌作品與設計。（攝影：張人尹）


SHARE LOUNGE打造工作交流新據點

除了書店與展覽空間，TSUTAYA BOOKSTORE松菸店另一個焦點就是「SHARE LOUNGE」。店內規劃約80席空間，彈性活動場地最多可容納150人。這個空間結合咖啡廳與共享辦公室概念，以計時收費方式，第一個小時180元、每加半小時90元，全日方案640元，在餐飲方面，只有取用酒精飲品需要加購，其他餐點都是自助是吃到飽，不論是工作、開會、閱讀或短暫休息，都能自由使用。
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店打造SHARE LOUNGE，結合咖啡廳與共享工作空間功能。（攝影：張人尹）
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店打造SHARE LOUNGE，結合咖啡廳與共享工作空間功能。（攝影：張人尹）
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店SHARE LOUNGE採計時收費，提供超過50款零食飲品無限取用。（攝影：張人尹）
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店SHARE LOUNGE採計時收費，提供超過50款零食飲品無限取用。（攝影：張人尹）


共享辦公室超過50款零食飲料吃到飽

在SHARE LOUNGE中還有一大特色，不只提供舒適座位、沙發、會議室等空間，還有無限取用的零食自助吧。在松菸店的SHARE LOUNGE提供許多人氣品項，零食類包含堅果、玉你脆片、蓮花餅乾、OREO等選擇，冰箱裡還有3種口味小美冰淇淋、優格，以及韓國香蕉牛奶、蔬果汁等飲品。飲品類也可以自助使用咖啡機、沖泡類飲品與濃湯，並附有烤箱可以自助烤麵包，讓人不只上班寫報告，更可以大吃零食打造小確幸。
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店SHARE LOUNGE冰箱備有小美冰淇淋、韓國香蕉牛奶與優格等飲品。（攝影：張人尹）
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店SHARE LOUNGE冰箱備有小美冰淇淋、韓國香蕉牛奶與優格等飲品。（攝影：張人尹）
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店SHARE LOUNGE提供咖啡機、濃湯與烤箱設備，打造舒適共享辦公空間。（攝影：張人尹）
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店SHARE LOUNGE提供咖啡機、濃湯與烤箱設備，打造舒適共享辦公空間。（攝影：張人尹）


TSUTAYA BOOKSTORE 松菸店 店舖資訊

地址：台北市信義區光復南路133號

營業時間：11:00–22:00


SHARE LOUNGE收費方案

一般方案（不含酒精）

60分鐘：180元

延長30分鐘：90元

全日特惠：640元

看更多TSUTAYA BOOKSTORE 松菸店、SHARE LOUNGE空間：

▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店SHARE LOUNGE冰箱備有小美冰淇淋、韓國香蕉牛奶與優格等飲品。（攝影：張人尹）
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店SHARE LOUNGE冰箱備有小美冰淇淋、韓國香蕉牛奶與優格等飲品。（攝影：張人尹）
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店SHARE LOUNGE提供自由使用空間，適合開會、工作與短暫休息需求。（攝影：張人尹）
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店SHARE LOUNGE提供自由使用空間，適合開會、工作與短暫休息需求。（攝影：張人尹）
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店SHARE LOUNGE採計時收費，設有約80席座位與可容納150人的活動空間。（攝影：張人尹）
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店SHARE LOUNGE採計時收費，設有約80席座位與可容納150人的活動空間。（攝影：張人尹）
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店提供聯名飲品、聯名商品等。（攝影：張人尹）
▲TSUTAYA BOOKSTORE松菸店提供聯名飲品、聯名商品等。（攝影：張人尹）
▲松菸歷史建築再升級。TSUTAYA BOOKSTORE松菸店結合展覽、共享空間與台日文化交流，打造全新生活提案。（攝影：張人尹）
▲松菸歷史建築再升級。TSUTAYA BOOKSTORE松菸店結合展覽、共享空間與台日文化交流，打造全新生活提案。（攝影：張人尹）

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