3公頃花海盛開期！三重一日遊打卡攻略，走入復古眷村、大啖神級鴨肉焿。

新北大都會公園近期迎來花季盛景，吸引不少旅人前往賞花拍照。春日景色外，周邊也藏有眷村聚落與人氣小吃，悠閒的一日散策輕鬆安排。
5月份的三重，正迎來最美時節！新北大都會公園內高達3公頃的繽紛花海恣意盛開，夢幻的春日景色不容錯過。無論想拍出社群美照，還是感受花海簇擁的浪漫，建議把握時間盡早出發！除此之外，三重還藏有懷舊眷村，以及在地人激推的老字號美食，這條打卡路線帶你從早玩到晚，吃喝玩樂全滿足。
朝聖今大魯肉飯，入口即化高膠質
來到三重，絕不能錯過「三重五大魯肉飯」之一的「今大魯肉飯」。店內魯肉以帶皮肥肉為主，經過長時間精心熬煮後，不僅入口即化，還帶有滿滿的豐厚膠質。搭配鹹香甘甜的特製滷汁、粒粒分明的Ｑ彈白飯，堪稱完美絕配，吃完讓人忍不住再來一碗。只需銅板價便能享用道地美食，高CP值小吃值得一訪。
今大魯肉飯
地址：台灣新北市三重區重陽里大仁街40號
電話：02-29836726
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漫步大都會公園，搶拍限定美花海
吃飽喝足後，最適合悠閒漫步至「新北大都會公園」。季節限定的百日草、萬壽菊繽紛絕美，隨風搖曳的花朵與蔚藍天際線輝映，每個角度都是最佳取景點，親子出遊、情侶約會都能在此留下難忘回憶。
新北大都會公園
地址：台灣新北市三重區重明里水漾路一段
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探訪空軍三重一村，走入懷舊眷村
午後，推薦將腳步挪移至歷史底蘊濃厚的「空軍三重一村」。這裡完整保留著日治時期的防砲陣地、戰後興建的懷舊眷村建築，在斑駁紅磚牆與老樹圍繞的小巷弄內，仿若穿越回到舊時代。現今園區內進駐許多質感文創小店、特色藝術展覽，是感受靜謐氛圍的絕佳去處。
空軍三重一村
地址：新北市三重區正義南路86巷9號
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品飲若草咖啡，必點舒芙蕾鬆餅
逛累眷村，不妨前往隱身巷弄內的咖啡廳「若草」。店家主打現做的舒芙蕾鬆餅，入口即化的舒芙蕾與濃郁的鮮奶油、香氣十足的果醬完美融合，搭配一杯香醇咖啡，便能靜心度過一段不被打擾的悠閒時光。
若草 WAKAKUSA
地址：台灣新北市三重區重明里重陽路一段60巷20號
電話：02-29808009
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狂嗑龍門鴨肉焿，濃郁蒜香超迷人
晚餐時段，強烈推薦僅此一家、絕無分號的「北港龍門生炒鴨肉焿」。這碗超人氣焿湯最大的特色，在於極度濃郁的蒜香湯底，搭配大火快炒後獨特焦香的鮮嫩鴨肉，口感層次分明且不油膩。品嚐時記得豪邁加上1匙店內特製的辣粉，微辣滋味讓整體鮮度大幅提升，迷人的風味讓人一試便成老主顧。
北港龍門生炒鴨肉焿
地址：台灣新北市三重區龍門里龍門路134號
電話：02-29731177
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不只花海好拍！三重美食景點一次收：
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