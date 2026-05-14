3公頃花海盛開期！三重一日遊打卡攻略，走入復古眷村、大啖神級鴨肉焿。

新北大都會公園近期迎來花季盛景，吸引不少旅人前往賞花拍照。春日景色外，周邊也藏有眷村聚落與人氣小吃，悠閒的一日散策輕鬆安排。

5月份的三重，正迎來最美時節！新北大都會公園內高達3公頃的繽紛花海恣意盛開，夢幻的春日景色不容錯過。無論想拍出社群美照，還是感受花海簇擁的浪漫，建議把握時間盡早出發！除此之外，三重還藏有懷舊眷村，以及在地人激推的老字號美食，這條打卡路線帶你從早玩到晚，吃喝玩樂全滿足。



▲「新北大都會公園」目前正值花海最佳觀賞期，想賞花拍美照的旅人記得把握時間。（部落客：揚子陵）

▲來三重賞花之餘，也別錯過周邊順遊景點！從懷舊感十足的眷村聚落到經典在地小吃，一次全收進行程裡。（部落客：魔王的碗公、花見團子玩耍趣、大手牽小手。玩樂趣）

朝聖今大魯肉飯，入口即化高膠質

來到三重，絕不能錯過「三重五大魯肉飯」之一的「今大魯肉飯」。店內魯肉以帶皮肥肉為主，經過長時間精心熬煮後，不僅入口即化，還帶有滿滿的豐厚膠質。搭配鹹香甘甜的特製滷汁、粒粒分明的Ｑ彈白飯，堪稱完美絕配，吃完讓人忍不住再來一碗。只需銅板價便能享用道地美食，高CP值小吃值得一訪。





今大魯肉飯

地址：台灣新北市三重區重陽里大仁街40號

電話：02-29836726

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▲「今大魯肉飯」是三重在地人氣魯肉飯名店之一，以高膠質的帶皮肥肉聞名，滷汁鹹香濃郁、入口黏嘴不膩口。（部落客：魔王的碗公）

漫步大都會公園，搶拍限定美花海

吃飽喝足後，最適合悠閒漫步至「新北大都會公園」。季節限定的百日草、萬壽菊繽紛絕美，隨風搖曳的花朵與蔚藍天際線輝映，每個角度都是最佳取景點，親子出遊、情侶約會都能在此留下難忘回憶。





新北大都會公園

地址：台灣新北市三重區重明里水漾路一段

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▲「新北大都會公園」每年春季都會迎來限定花海景色，揪上親友賞花去。（部落客：揚子陵）

探訪空軍三重一村，走入懷舊眷村

午後，推薦將腳步挪移至歷史底蘊濃厚的「空軍三重一村」。這裡完整保留著日治時期的防砲陣地、戰後興建的懷舊眷村建築，在斑駁紅磚牆與老樹圍繞的小巷弄內，仿若穿越回到舊時代。現今園區內進駐許多質感文創小店、特色藝術展覽，是感受靜謐氛圍的絕佳去處。





空軍三重一村

地址：新北市三重區正義南路86巷9號

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▲走進「三重空軍一村」，屋內仍保留老式茶几與復古家電，濃厚的懷舊氛圍宛若回到60年代。（部落客：花見團子玩耍趣）

▲如今的「三重空軍一村」不定期舉辦展覽、市集與藝文活動，結合老眷村空間，成為三重熱門的打卡地標。（部落客：花見團子玩耍趣）

品飲若草咖啡，必點舒芙蕾鬆餅

逛累眷村，不妨前往隱身巷弄內的咖啡廳「若草」。店家主打現做的舒芙蕾鬆餅，入口即化的舒芙蕾與濃郁的鮮奶油、香氣十足的果醬完美融合，搭配一杯香醇咖啡，便能靜心度過一段不被打擾的悠閒時光。





若草 WAKAKUSA

地址：台灣新北市三重區重明里重陽路一段60巷20號

電話：02-29808009

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▲「若草」以現點現做的舒芙蕾鬆餅為主打，蓬鬆柔軟的口感搭配鮮奶油、果醬相當療癒。（部落客：Betty就醬紫啦！）

狂嗑龍門鴨肉焿，濃郁蒜香超迷人

晚餐時段，強烈推薦僅此一家、絕無分號的「北港龍門生炒鴨肉焿」。這碗超人氣焿湯最大的特色，在於極度濃郁的蒜香湯底，搭配大火快炒後獨特焦香的鮮嫩鴨肉，口感層次分明且不油膩。品嚐時記得豪邁加上1匙店內特製的辣粉，微辣滋味讓整體鮮度大幅提升，迷人的風味讓人一試便成老主顧。





北港龍門生炒鴨肉焿

地址：台灣新北市三重區龍門里龍門路134號

電話：02-29731177

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▲「北港龍門鴨肉羹」是三重超人氣排隊美食，鴨肉給料相當實在，湯頭帶有濃郁蒜香，搭配麵條一起入口特別涮嘴。（部落客：大手牽小手。玩樂趣）

▲店內特製辣粉是老饕必加配料，加入後不僅多了香辣層次，還能帶出湯頭原本的鮮甜度。（部落客：大手牽小手。玩樂趣）

不只花海好拍！三重美食景點一次收：

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