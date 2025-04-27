哈囉各位吃貨朋友們，今天要帶大家來三重三和夜市這間超人氣的「蚵四海小吃」吃好料啦！說到三重美食，尤其是三和夜市裡頭，這家「蚵四海小吃」的蚵仔煎絕對是榜上有名！你看那個排隊的人潮就知道有多厲害了啦！他們家就簡單賣雞蛋蚵仔煎、綜合焿、花枝焿跟蚵仁湯這幾樣，但是光是這個蚵仔煎就讓大家甘願排隊，而且老闆還開了兩個爐子在煎都快要忙不過來，就知道這「蚵四海小吃」的蚵仔煎有多厲害了吧！

蚵四海小吃｜交通方式、停車資訊

「蚵四海小吃」它就在三重三和夜市裡面的長元街上，如果你是搭捷運來，坐到台北橋站走過來最近喔。自己開車的朋友可以把車停在三重區農會停車場，然後再走過來也很近。記得喔，內用的話要先找到位子再去點餐，外帶的話就乖乖排隊吧。

跟你說，「蚵四海小吃」的生意真的是好到沒話說，老闆要開兩個煎台一直煎蚵仔煎，手幾乎都沒有停下來過，而且每次煎都是滿滿的一大盤，就算這樣還是常常應付不了像蜜蜂一樣湧來的客人，真的是太誇張了！看老闆在那邊煎蚵仔煎其實還蠻療癒的，而且老闆放配料也是超級大方，蚵仔又多又大顆，青菜也是一大把，完全不怕你吃。

蚵四海小吃｜菜單

他們家的菜單很簡單，就雞蛋蚵仔煎、綜合焿、花枝焿跟蚵仁湯這幾種。我看大家幾乎都是點一份雞蛋蚵仔煎再配一碗湯，這樣吃就很滿足了，而且價錢也不貴，真的很親切欸（笑）。我還看到一個阿伯一個人就吃了三份蚵仔煎，真的是有夠厲害！

蚵四海小吃｜推薦料理

我們這次點了雞蛋蚵仔煎跟綜合焿，這樣一個人吃還蠻飽的。「蚵四海小吃」的雞蛋蚵仔煎份量真的不少，看起來還蠻有厚度的，而且聞起來有濃濃的雞蛋香氣，他們家的醬料也是自己調的喔。

要說好吃的蚵仔煎，那個皮一定要煎得酥脆才行！「蚵四海小吃」的蚵仔煎完全就是我的菜，吃起來是脆脆的但是又不會焦掉，還有一股淡淡的香氣散發出來。他們的醬料不是那種很濃稠的，比較像是清爽一點的甜辣醬，搭配的蔬菜是小白菜，蚵仔也很大顆，每一口都可以吃到滿滿的料。

綜合焿裡面有花枝焿跟蚵仁（就是蚵仔啦！），花枝焿吃起來QQ的，就是魚漿的味道，蚵仁我覺得可能跟季節有關係，這次吃到的每一顆都很大，一碗羹裡面大概有放四到五顆。下次我應該會直接點蚵仁湯來喝喝看。

總之，「蚵四海小吃」的蚵仔煎用料真的是很實在，蚵仔也給得很大方，雖然說價錢有稍微漲了一點點，但是以它的配料跟份量來說，還是覺得很划算。下次如果你有機會來三重三和夜市逛逛，一定要來吃吃看這家排隊美食「蚵仔煎」喔！

蚵四海小吃

地址：新北市三重區長元街58號

電話：02-29788993

營業時間：16：00 – 23：00(星期三公休)

店家/景點資訊

店家名稱： 蚵四海小吃

所在地址：臺灣新北市三重區長元街58號

營業時間：日 一 二 四 五 六 16:00-23:00

店家電話：02-29788993

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