編輯 鄭雅之 表示：台北爸媽都要帶小朋友來放電啊！2千坪KidZania Taipei 終於要開了～

每逢週末假日總煩惱帶孩子去哪裡放電，如今台北爸媽終於等到「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」進駐南港LaLaport五樓，將於11月24日至12月6日展開試營運，這座兩層樓的兒童模擬城市打造近50種職業體驗，集結「台積電」、「星宇航空」、「鮮乳坊」與「黑松沙士」等知名品牌，讓孩子在玩樂中探索未來職涯。



▲南港LaLaport親子新地標KidZania台北打造高度擬真的醫院手術室與診療體驗場域，小朋友穿上專業醫師服執行任務，在角色扮演中培養團隊合作與解決問題能力 (攝影：鄭雅之)

▲KidZania台北兩層樓全中文模擬城市完整還原真實街景，將於11月24日至12月6日展開試營運，成為台北親子放電新去處 (攝影：鄭雅之)





四分之一比例縮小真實街景，結合台灣在地特色打造獨家職涯

這座專屬於孩子的迷你城市將銀行、醫院與消防局等建築以四分之一比例縮小呈現，街道上能看見消防車與救護車隨時待命，除了全球經典的警察與醫師角色，台北館更融入在地文化特色，推出全球獨家的「操偶師」與「中醫師」體驗，讓小朋友穿上專業制服執行任務，從玩樂中理解社會運作的真實樣貌。



▲KidZania台北模擬城市街道上能看見消防車隨時待命，聽見警鈴聲大作便能立即出動，帶給小朋友最逼真的職業角色扮演體驗 (攝影：鄭雅之)





台積電晶圓廠進駐，換上無塵服化身小小半導體工程師

園區最大亮點莫過於全球矚目的「台積電」半導體製造晶圓廠首度亮相，孩子能換上專業無塵服化身「半導體工程師」，在高度還原的產線場景中認識晶片製程與生活應用，將艱澀的科技知識轉化為趣味解謎任務，同時台積電慈善基金會也攜手園區推動公益計畫，預計每年支持超過3700位偏鄉學童前來體驗學習。



▲全球矚目的台積電半導體製造晶圓廠首度進駐KidZania台北，孩子能換上專業無塵服化身小小半導體工程師，動手探索晶片製程與科技奧秘 (攝影：鄭雅之)





星宇航空擬真客艙登場，爸媽化身乘客享受寶貝專屬機上服務

而KidZania Taipei 奇薩尼亞台北店為開幕之前，門口處就先以星宇航空飛機頭掀起極高討論，如今館內規劃打造逼真駕駛艙與客艙，提供「機師」與「空服員」兩種熱門選擇，孩子通過安檢設備後即可踏入職場探索之旅，家長更能化身旅客坐在客艙裡，享受由寶貝親自提供的點餐與送餐服務，在趣味互動中培養孩子的溝通表達與臨場應變能力。更有趣的是，空服員體驗的機艙座位區是真的從美國運來的真的飛機頭。



▲全球首座全中文體驗場域KidZania Taipei奇薩尼亞台北進駐南港LaLaport五樓，攜手星宇航空打造擬真機場報到櫃台與客艙，提供機師與空服員體驗 (攝影：鄭雅之)

▲園區攜手星宇航空打造擬真客艙，孩子換上制服化身小小空服員，家長也能扮演乘客享受寶貝親自提供的專屬機上服務 (攝影：鄭雅之)





沉浸式消防員出勤體驗，從警鈴聲到煙味模擬完整還原救災現場

追求刺激的小朋友絕對不能錯過極具臨場感的「消防員」體驗，當警鈴聲大作時，孩子必須迅速換裝並坐上消防車穿梭城市趕往火場，現場不僅透過視覺模擬火災畫面，更真實營造煙霧效果與煙味，讓小小消防員們齊心協力拿起水柱噴水滅火，在高度逼真的救災任務中建立團隊合作與危機處理精神。



▲沉浸式消防員出勤體驗完整還原救災現場，從火災畫面到煙霧與煙味都逼真呈現，讓小小消防員們齊心協力拿起水柱噴水滅火 (攝影：鄭雅之)

▲南港LaLaport親子新地標KidZania台北，將消防局等城市建築以四分之一比例縮小，讓孩子在擬真街道中體驗社會運作 (攝影：鄭雅之)





台灣各大品牌聯手打造職人日常，從鮮乳坊擠牛乳到黑松沙士裝瓶

園區巧妙結合台灣在地知名品牌推出豐富體驗，孩子能走進「鮮乳坊」學習餵飼料與擠牛乳，或到「黑松沙士」體驗飲料裝瓶過程並用造型貼紙DIY專屬飲品。此外還有「中國信託」行員、「蝦皮」店到店送貨員，以及「hahababy」時尚造型工作室、「大頭佛」數位內容工作室與「兄弟象」啦啦隊跳舞等台灣在地多元職涯，讓孩子玩到不想回家之餘，也讓人彷彿真的處在真實世界中。每個體驗店都可以直接把小朋友交給專人，爸媽可以在外面座位區享受難得的放風時間。



▲結合台灣知名品牌推出的黑松沙士體驗超受歡迎，小朋友能親手參與飲料裝瓶過程，並用造型貼紙DIY裝飾專屬飲品 (攝影：鄭雅之)

▲園區巧妙結合台灣在地生活推出多元職人體驗，孩子可以化身蝦皮送貨員推著物流車穿梭城市，在趣味任務中認識日常生活背後的職涯日常 (攝影：鄭雅之)

KidZania Taipei 奇薩尼亞台北 試營運資訊

活動地點：Mitsui Shopping Park LaLaport 南港 5樓，台北市南港區經貿二路131號

試營運期間：11月24日至12月6日

營業時間：平日9點至17點，週末10點至18點





KidZania Taipei 奇薩尼亞台北 購票辦法

購票方式：KidZania Taipei 奇薩尼亞台北官方網站、Trip.com平台（不提供現場購票）





KidZania Taipei 奇薩尼亞台北 票價

孩童票（3至17歲）每張1400元

成人票（18歲以上）每張700元





KidZania Taipei 奇薩尼亞台北 館內地圖

▲南港LaLaport親子新地標KidZania台北一樓地圖首度曝光，集結台積電晶圓廠、鮮乳坊牧場、中國信託銀行與消防局等多元職業體驗場域，陪伴孩子在玩樂中探索未來。

▲KidZania Taipei奇薩尼亞台北二樓平面圖搶先看，規劃星宇航空學院、黑松沙士研發中心與布袋戲攝影所等在地特色體驗，成為週末台北親子放電首選。

台北親子出遊去

推薦閱讀：新光北車聖誕打卡新地標！200坪室內耶誕森林浪漫點燈，必拍亮點、整理券入場攻略

推薦閱讀：台北親子寒假必衝！日本TOMICA &PLARAIL交通慶典來台，5大闖關、預售票價搶先看

推薦閱讀：IKEA喜馬拉雅萌獸登場！厭世臉帕拉斯貓爆紅，16款IKEA新品推薦買

看更多KidZania Taipei 奇薩尼亞台北

▲園區規劃多元美食職人體驗，孩子能走進知名烘焙坊化身小小麵包師，從親手操作中學習食品安全與職人精神 (攝影：鄭雅之)

▲KidZania台北聯手鮮乳坊打造牧場體驗場域，讓小朋友學習餵飼料與親手擠牛乳，從日常飲食認識酪農產業的辛勞 (攝影：鄭雅之)

▲KidZania台北結合台灣在地文化特色，推出全球獨家的操偶師體驗，讓孩子從傳統偶戲中提升創意並認識本土藝術 (攝影：鄭雅之)

▲結合台灣在地特色推出的兄弟象啦啦隊跳舞體驗超吸睛，小朋友換上專屬隊服並拿起彩球活力熱舞，感受滿滿的團隊合作精神 (攝影：鄭雅之)

▲園區特別引進hahababy時尚造型工作室，讓孩子在專業指導下盡情發揮美感創意，探索多元時尚職涯 (攝影：鄭雅之)

▲KidZania台北不僅有豐富職場任務，兩層樓的模擬城市街道更規劃刺激的戶外攀岩體驗，讓孩子在安全防護下挑戰自我極限 (攝影：鄭雅之)