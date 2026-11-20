編輯 鄭雅之 表示：台北爸媽都要帶小朋友來放電啊！2千坪KidZania Taipei 終於要開了～
每逢週末假日總煩惱帶孩子去哪裡放電，如今台北爸媽終於等到「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」進駐南港LaLaport五樓，將於11月24日至12月6日展開試營運，這座兩層樓的兒童模擬城市打造近50種職業體驗，集結「台積電」、「星宇航空」、「鮮乳坊」與「黑松沙士」等知名品牌，讓孩子在玩樂中探索未來職涯。
四分之一比例縮小真實街景，結合台灣在地特色打造獨家職涯
這座專屬於孩子的迷你城市將銀行、醫院與消防局等建築以四分之一比例縮小呈現，街道上能看見消防車與救護車隨時待命，除了全球經典的警察與醫師角色，台北館更融入在地文化特色，推出全球獨家的「操偶師」與「中醫師」體驗，讓小朋友穿上專業制服執行任務，從玩樂中理解社會運作的真實樣貌。
台積電晶圓廠進駐，換上無塵服化身小小半導體工程師
園區最大亮點莫過於全球矚目的「台積電」半導體製造晶圓廠首度亮相，孩子能換上專業無塵服化身「半導體工程師」，在高度還原的產線場景中認識晶片製程與生活應用，將艱澀的科技知識轉化為趣味解謎任務，同時台積電慈善基金會也攜手園區推動公益計畫，預計每年支持超過3700位偏鄉學童前來體驗學習。
星宇航空擬真客艙登場，爸媽化身乘客享受寶貝專屬機上服務
而KidZania Taipei 奇薩尼亞台北店為開幕之前，門口處就先以星宇航空飛機頭掀起極高討論，如今館內規劃打造逼真駕駛艙與客艙，提供「機師」與「空服員」兩種熱門選擇，孩子通過安檢設備後即可踏入職場探索之旅，家長更能化身旅客坐在客艙裡，享受由寶貝親自提供的點餐與送餐服務，在趣味互動中培養孩子的溝通表達與臨場應變能力。更有趣的是，空服員體驗的機艙座位區是真的從美國運來的真的飛機頭。
沉浸式消防員出勤體驗，從警鈴聲到煙味模擬完整還原救災現場
追求刺激的小朋友絕對不能錯過極具臨場感的「消防員」體驗，當警鈴聲大作時，孩子必須迅速換裝並坐上消防車穿梭城市趕往火場，現場不僅透過視覺模擬火災畫面，更真實營造煙霧效果與煙味，讓小小消防員們齊心協力拿起水柱噴水滅火，在高度逼真的救災任務中建立團隊合作與危機處理精神。
台灣各大品牌聯手打造職人日常，從鮮乳坊擠牛乳到黑松沙士裝瓶
園區巧妙結合台灣在地知名品牌推出豐富體驗，孩子能走進「鮮乳坊」學習餵飼料與擠牛乳，或到「黑松沙士」體驗飲料裝瓶過程並用造型貼紙DIY專屬飲品。此外還有「中國信託」行員、「蝦皮」店到店送貨員，以及「hahababy」時尚造型工作室、「大頭佛」數位內容工作室與「兄弟象」啦啦隊跳舞等台灣在地多元職涯，讓孩子玩到不想回家之餘，也讓人彷彿真的處在真實世界中。每個體驗店都可以直接把小朋友交給專人，爸媽可以在外面座位區享受難得的放風時間。
KidZania Taipei 奇薩尼亞台北 試營運資訊
活動地點：Mitsui Shopping Park LaLaport 南港 5樓，台北市南港區經貿二路131號
試營運期間：11月24日至12月6日
營業時間：平日9點至17點，週末10點至18點
KidZania Taipei 奇薩尼亞台北 購票辦法
購票方式：KidZania Taipei 奇薩尼亞台北官方網站、Trip.com平台（不提供現場購票）
KidZania Taipei 奇薩尼亞台北 票價
- 孩童票（3至17歲）每張1400元
- 成人票（18歲以上）每張700元
KidZania Taipei 奇薩尼亞台北 館內地圖
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