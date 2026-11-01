60家以上咖啡名店、13家海外品牌首登台！2026台北咖啡節12月3日登場。窩客島資深編輯李維唐認為，7家亞太百大咖啡館齊聚，是今年值得關注的亮點。

2026台北咖啡節準備讓咖啡控喝到不想回家！「2026臺北咖。啡節」將於12月3日至12月6日在圓山花博登場，今年一口氣集結超過60家台灣與海外咖啡名店，更有13家來自日本、韓國、泰國、印尼及新加坡的人氣品牌首度登台。從亞太百大咖啡館、世界冠軍咖啡特調，到台灣限定焦糖拿鐵、珍稀冠軍咖啡豆通通喝得到，現場還有特色餐車、限定周邊與消費優惠。最重要的是，早鳥單日票只要220元，11月22日前就能先把這場年度咖啡盛會排進行事曆。



▲咖啡控準備排朝聖清單！2026臺北咖。啡節集結超過60家台灣與海外咖啡名店，從香港「Urban Coffee Roaster」、新加坡「Homeground Coffee Roasters」到各國精品咖啡品牌通通有機會一次喝到。不同城市的咖啡職人與特色店面齊聚，12月3日至12月6日直接到圓山花博，展開一趟不用出國的咖啡旅行。圖／臺北咖。啡節提供；窩客島整理

台北咖啡節60家名店齊聚圓山花博

今年「2026臺北咖。啡節」以「Flavor Beyond Borders」為主題，把不同國家的咖啡文化直接搬進台北。活動從原本的展覽規模擴大為圓山花博花海廣場與環形廣場雙場域，現場規劃大型篷房帳，讓咖啡迷不用太擔心天氣變化，就能在各家咖啡攤位之間慢慢逛、慢慢喝。無論偏愛精品手沖、濃縮咖啡、創意特調，或是想換個口味喝抹茶，都能找到自己喜歡的選擇。

這次最有吸引力的地方，就是不用買機票，也能一次喝遍亞洲人氣咖啡店。從日本京都的復古喫茶文化、韓國首爾的現代手沖美學，到泰國與印尼近年備受關注的精品咖啡風格，每家品牌都有自己的選豆與烘焙特色。對喜歡研究咖啡風味的人來說，光是比較不同產區、不同烘焙手法帶來的香氣變化，就值得安排一整個下午。



▲印尼人氣咖啡品牌「Space Roastery」首度來台！充滿未來感的環形吧台、俐落的金屬線條，搭配玻璃窗後方的咖啡烘焙空間，整間店就像咖啡實驗室。這家來自日惹的精品咖啡品牌擁有15萬社群粉絲，喜歡潮流設計與特色咖啡的人，這次可別錯過。圖／Space Roastery提供；窩客島整理

日本6大城市咖啡名店首度登台

日本咖啡迷這次真的有福了！13家首度登台的海外品牌中，日本陣容橫跨沖繩、名古屋、兵庫、京都、仙台與札幌6大城市。沖繩「Lumi umi」帶來海島咖啡文化，名古屋「SHRUB COFFEE」則是堅持不提供線上販售、重視與客人面對面交流的特色品牌。平常想喝到這些咖啡，可能還得特別安排日本旅行，這次直接在台北就有機會接觸。

冠軍級咖啡店也沒有缺席。兵庫「CINEMA COFFEE ROASTERS」拿下2026年PCRC巴拿馬咖啡烘焙大賽冠軍，仙台「Keyaki Coffee」主理人則曾獲2023年JCRC日本咖啡烘焙大賽亞軍。喜歡日系咖啡店氛圍的人，可以留意京都「KAZETO COFFEE」的新復古喫茶風格，以及札幌結合咖啡、藝術與北國生活的「Node brewit」。從職人烘焙到城市生活美學，一次認識日本不同地方的咖啡個性。



▲日本仙台人氣咖啡店「KEYAKI COFFEE」首度登台！木質調外牆搭配大片玻璃窗，簡約又帶點日系街角咖啡館的溫暖感，光看門面就讓人想走進去喝杯咖啡。品牌主理人曾拿下2023年日本咖啡烘焙大賽亞軍，這次不用飛仙台，在台北咖啡節就有機會認識這家職人咖啡名店。圖／KEYAKI COFFEE提供；窩客島整理

韓國泰國新加坡咖啡品牌跨海來台

韓國咖啡控可以鎖定首爾「Center Coffee Korea」與「Brewing Ceremony」。前者以乾淨純粹的咖啡風味受到當地愛好者關注，後者則把現代美學帶進手沖咖啡，讓沖煮咖啡不只是等待一杯飲品，更有值得欣賞的儀式感。喜歡韓系咖啡店的人，不妨把這2家排進必訪清單。

東南亞陣容同樣精彩。印尼日惹「Space Roastery」以實驗精神與前衛美學受到矚目，社群累積15萬粉絲，更曾登上世界經濟論壇國際舞台。泰國「Y'EST WORKS Coffee Roastery」擁有超過100種咖啡豆選擇，主打客製化烘焙，另一家「Brave Roasters」則長期關注泰國在地咖啡產區。新加坡「PPP Coffee」重視咖啡溯源與永續採購，「Kyuukei Coffee」則以日文的休憩概念傳遞輕鬆喝咖啡的生活態度，讓這趟咖啡巡禮多了不少值得細細認識的品牌故事。



▲韓國首爾人氣精品咖啡「Center Coffee Korea」首度登台！柔和的米白色空間搭配溫潤木質吧台，沒有過多裝飾，反而讓整間咖啡館多了一種安靜舒服的氛圍。品牌以乾淨純粹的咖啡風味受到關注，喜歡韓系極簡咖啡店的人，這次不用飛首爾就能在台北咖啡節認識它。圖／Center Coffee Korea提供；窩客島整理

亞太百大咖啡館7家神店一次喝

如果平常就會追蹤世界咖啡排行榜，這次一定要特別留時間給7家入選「2026亞太區百大咖啡館」的品牌。日本「ULT Coffee Roaster」拿下亞太第3名，香港「Urban Coffee Roaster」排名第15名、「Roastwork」排名第73名，新加坡則有第36名「Alchemist」與第38名「Homeground Coffee Roasters」參展。

韓國首爾「Brewing Ceremony」以第58名入榜，台灣「Coffee Sind」則拿下第60名。這些咖啡店分布在不同城市，平常想逐一朝聖得花不少交通與旅費，這次直接聚集在圓山花博，對咖啡迷來說相當難得。尤其想了解精品咖啡的人，可以從生豆選擇、烘焙程度到沖煮方式，感受不同品牌如何詮釋自己心目中的好咖啡。

世界冠軍芒果糯米飯咖啡必喝

今年最有話題的限定飲品之一，就是香港「BLOSSOM波甚珈琲」帶來的世界冠軍作品。這杯以泰國經典甜點「芒果糯米飯」為靈感的咖啡特調，曾拿下今年達芬奇咖啡師大賽世界冠軍。飲品以濃郁咖啡特調為基底，上方鋪上綿密泡沫，再點綴金黃色芒果醬，將大家熟悉的泰式甜點元素變成可以直接喝的創意咖啡。

喜歡欣賞拉花的人，也別錯過來自東京的「LIWEI TOKYO」。現場將由曾獲2022年大阪拉花大賽及2026年Shawn Coffee對流拉花賽冠軍的李維軒，以及2026年洛杉磯世界拉花公開賽冠軍蔡泓言共同展現拉花技藝。平常只能透過影片欣賞的細緻線條與圖案，這次有機會近距離感受冠軍咖啡師的手藝。

台灣限定焦糖拿鐵與咖啡氣泡登場

台灣品牌也準備了只有這次活動才喝得到的特別作品。「KITE COFFEE」將去年受到關注的「Sweet Memories Blend」，結合品牌4週年推出的「Azasu Blend」，以特別調配的比例製作濃縮咖啡，再加入自製焦糖醬與牛奶，推出限定「爆讚天堂焦糖拿鐵」。咖啡香氣、焦糖甜感與牛奶的柔和風味結合，對喜歡甜香系拿鐵的人來說，是很值得列入清單的一杯。

想喝點不一樣的，可以試試「P.COFFEE ROASTER」推出的限定搭餐組合。這次以無酒精紅酒咖啡氣泡搭配德式圖林根腸，飲品使用帶有波特酒元素的酒香日曬處理濃縮咖啡，加入無酒精紅酒、芳香萬壽菊、鳳梨與柳橙等水果香氣。搭配以香料、牛肝菌及乳化工法製作的德式香腸，讓咖啡不只是單獨品飲，也能透過鹹食搭配感受不同層次。



東京IRON COFFEE限定拿鐵登場

喜歡奶咖的人，還有東京「IRON COFFEE」的限定拿鐵值得注意。品牌這次選用獨家的「坦尚尼亞伊圖姆比圓豆」製作，圓豆是咖啡果實中只有1顆種子發育成熟的特殊豆型，通常具有較集中的風味表現。這款拿鐵主打細緻滑順的口感，帶有類似鮮奶油的柔和質地與焦糖甜香，適合想品嚐不同奶咖風味的人。

除了限定拿鐵，IRON COFFEE也帶來2款專為台灣活動採購的特殊批次咖啡豆，包括由2020年衣索比亞COE冠軍Nigusse Gemeda Mude操刀的「衣索比亞Nigusse Gemeda Mude厭氧蜜處理熱衝擊」，以及「坦尚尼亞刺槐山莊園水洗藝伎」。對喜歡收藏精品咖啡豆的人來說，這次也有機會把特別的產區風味帶回家。

日本咖啡職人限定豆款值得收藏

除了現場喝咖啡，這次還有不少限定豆款值得研究。名古屋「SHRUB COFFEE」特別準備「COE精選組」，將尼加拉瓜、秘魯、墨西哥及宏都拉斯4個產地的咖啡豆各以50公克包裝組成套組，只在本次活動販售。對喜歡比較不同國家咖啡風味的人來說，可以透過同一套組慢慢認識各個產區的特色。

熊本「JUNCTION Coffee Roaster」則帶來秘魯印加瓦西咖啡品鑑組，從實際造訪的莊園中挑選3款咖啡豆，數量相當有限。京都「ABOUT US COFFEE」除了限量供應印度香料奶茶，也推出專為台灣設計、帶有白葡萄酒與荔枝香氣的限定配方豆。群馬「SHIKISHIMA COFFEE FACTORY」則以台灣城市為靈感，推出限定配方「桃園Taoyuan」，讓咖啡迷有更多不同風味可以帶回家。

台北咖啡節每日8台餐車進駐

喝咖啡喝到肚子餓也不用急著離開！今年活動每日安排8台特色餐車進駐，從美式煙燻烤肉、墨西哥塔可、熱狗堡到手作貝果都有。喜歡大口吃肉的人，可以鎖定「Taugamma頭家嬤煙燻BBQ」，這次特別以咖啡酸種德式黑麥麵包搭配招牌煙燻肉品，將咖啡元素融入麵包，讓煙燻肉香與麵包風味一起成為主角。

想吃街頭美食，還有擅長手工莎莎醬與墨西哥捲餅的「Devil&Angel惡魔天使餐車」、2024年台灣塔可大賽冠軍「LA la Taco啦啦塔可餐車」，以及「The Oasis綠洲」、「What’s up熱狗堡」等特色餐車。喜歡漢堡的人，可以試試「NO TROUBLE」的Oklahoma風格Smash Burger，將脫水洋蔥壓入純牛肉，以高溫煎烤帶出焦脆外層與濃郁肉香。想吃得輕巧一些，也有「糸屯貝果」與蔬食品牌「樹巢Tree Nest」可以選擇。

巴斯克蛋糕搭配精品冷萃咖啡

甜點控也有專屬的下午茶選擇。曾獲「500甜」肯定的「el postre帛絲翠」，這次將帶來多款招牌巴斯克蛋糕，還特別供應全球百大咖啡館第16名「NOMAD COFFEE」的「Burundi Gahahe布隆迪伽哈赫」精品冷萃咖啡。

對喜歡咖啡搭甜點的人來說，巴斯克蛋糕的濃郁乳酪風味，搭配冷萃咖啡是很值得嘗試的組合。逛完一輪咖啡攤位，不妨安排一段甜點時間，讓味蕾從濃縮咖啡、精品手沖切換到乳酪甜點與冷萃飲品，慢慢享受咖啡節的午後時光。

鮮乳坊奶咖刮刮卡中獎率50％

除了咖啡與美食，現場還有不少限定好康可以順手拿。這次「鮮乳坊」與多家台灣及海外咖啡品牌合作，推出「好咖哞好禮」活動。只要在鮮乳坊合作攤位購買任一奶咖飲品，就能獲得1張刮刮卡，官方公布中獎率高達50％，買越多還能獲得更多抽獎機會。

獎品共有5款，包括話題十足的「直腸觸枕」、牛牛湯匙、100％生乳保久乳，以及新年紅包組與斗方組。從實用小物到帶點幽默感的特色周邊都有，數量有限、送完為止。喜歡收藏品牌限定商品的人，這次買奶咖也別忘了領取刮刮卡。

LINE Pay滿300元現折30元

咖啡節現場也能使用LINE Pay享受專屬優惠。活動期間首次於現場使用LINE Pay付款，可獲得總價值50元的優惠券，內容包含10元優惠券2張與30元優惠券1張。單筆使用LINE Pay付款滿100元可現折10元，滿300元可現折30元，每筆交易限使用1張優惠券。

如果準備購買咖啡豆、限定商品或與朋友一起點飲品，可以先確認消費金額，再選擇適合的優惠券使用。不過每個LINE Pay帳號每月在所有指定商圈及本活動合計限領1次，實際使用仍須依活動規範辦理，避免錯過優惠。

官方啜飲杯5色限定登場

想一次喝遍不同品牌，官方推出的「啜飲杯」就是這次逛展的重要配件。今年共有莓果紅、煙燻灰、清爽藍、焦糖橘，以及雙日套票限定的茶香綠5款配色，杯身附有專屬掛繩，可以隨身攜帶，逛展時不需要一直拿著杯子，也多了一件具有紀念價值的咖啡節周邊。今年現場不另外提供一次性試飲杯，官方啜飲杯售價250元，搭配「啜飲券」就能在活動期間兌換店家精選的60毫升咖啡。啜飲券每點100元，可透過Klook線上購買，使用時出示QR Code即可扣點兌換。不同店家的兌換點數依現場公告為準，建議先挑選想喝的品牌，再安排自己的咖啡巡禮路線。

台北咖啡節早鳥門票220元

準備安排咖啡朝聖行程的人，記得把11月22日這個日期記下來。今年早鳥單日票優惠價220元，活動單日票則為250元。另外推出限量500份的「好咖雙日套票」，售價590元，包含12月3日及12月4日單人雙日入場資格，以及茶香綠限定色淺嚐杯1個。活動將於12月3日至12月6日在圓山花博環形廣場與花海廣場舉辦，鄰近捷運圓山站。一般開放時間為上午10點至下午6點，12月3日首日則從中午12點開始。身高未滿120公分的兒童可免費入場，未滿12歲須由成人陪同。想一次收集多家咖啡名店、品嚐冠軍特調與限定豆款，現在就可以開始安排自己的咖啡清單。



▲韓國首爾人氣精品咖啡「Center Coffee Korea」首度登台！柔和的米白色空間搭配溫潤木質吧台，沒有過多裝飾，反而讓整間咖啡館多了一種安靜舒服的氛圍。品牌以乾淨純粹的咖啡風味受到關注，喜歡韓系極簡咖啡店的人，這次不用飛首爾就能在台北咖啡節認識它。圖／Center Coffee Korea提供；窩客島整理





2026臺北咖。啡節參展品牌整理

日本咖啡品牌29家

其餘已列入參展名單的日本品牌：

．Lumi umi｜沖繩：首度登台，帶來充滿海島生活氣息的沖繩咖啡文化。．SHRUB COFFEE｜名古屋：首度登台，堅持不提供線上販售，重視面對面交流。推出活動限定COE精選咖啡豆組。．CINEMA COFFEE ROASTERS｜兵庫：首度登台，榮獲2026年PCRC巴拿馬咖啡烘焙大賽冠軍。．KAZETO COFFEE｜京都：首度登台，以新復古喫茶風格呈現京都咖啡日常。．Keyaki Coffee｜仙台：首度登台，主理人曾獲2023年JCRC日本咖啡烘焙大賽亞軍。．NODE｜札幌：首度登台品牌，結合咖啡、藝術與北海道生活文化。．ULT Coffee Roaster｜大阪：榮獲2026亞太區百大咖啡館第3名。．LIWEI TOKYO｜東京：由李維軒與蔡泓言2位拉花冠軍展現咖啡拉花技藝。．IRON COFFEE｜東京：推出坦尚尼亞伊圖姆比圓豆限定拿鐵，以及2款專為台灣活動採購的珍稀咖啡豆。．ABOUT US COFFEE｜京都：推出台灣限定配方豆，帶有白葡萄酒與荔枝香氣，另有限量印度香料奶茶。．JUNCTION Coffee Roaster｜熊本：帶來秘魯印加瓦西產區3款咖啡豆組成的限量品鑑組。．SHIKISHIMA COFFEE FACTORY｜群馬：以台灣城市為靈感，推出限定配方咖啡豆「桃園Taoyuan」。．R E D P O I S O N｜橫濱．X coffee GINZA｜東京．ROCA Coffee Roasters｜東京．BECAUSE COFFEE BREWERS｜東京．Lonich,｜東京．SABO TOKYO｜東京．蜃気楼珈琲集団｜東京．ETHICUS｜靜岡．NOMAD COFFEE｜靜岡．Days Coffee Roaster｜新潟．koloro coffee｜長野．NAKAMURA COFFEE｜伊勢．COFFEE BASE｜京都．Direct Coffee｜京都．3 CEDARS COFFEE／LA ARADA｜大分．Appartement｜熊本．FILTER SUPPLY｜福岡．Coffee etomoiri｜沖繩西表島

韓國咖啡品牌2家

．Center Coffee Korea｜首爾：首度登台，以乾淨純粹的精品咖啡風味受到當地咖啡愛好者關注。．Brewing Ceremony｜首爾：首度登台，榮獲2026亞太區百大咖啡館第58名，以現代美學重新詮釋手沖咖啡。

新加坡咖啡品牌4家

．PPP Coffee：首度登台，重視咖啡溯源與永續採購的精品咖啡品牌。．Kyuukei Coffee：首度登台，以日文「休憩」為品牌概念，傳遞自在的咖啡生活。．Alchemist：榮獲2026亞太區百大咖啡館第36名。．Homeground Coffee Roasters：榮獲2026亞太區百大咖啡館第38名。

泰國咖啡品牌2家

．Y'EST WORKS Coffee Roastery：首度登台，嚴選超過100種咖啡豆，主打精準客製化烘焙。．Brave Roasters：首度登台，長期深耕泰國在地咖啡產區，是當地精品咖啡發展的代表品牌之一。

印尼咖啡品牌1家

．Space Roastery｜日惹：首度登台，以實驗精神與前衛設計受到關注，社群擁有15萬粉絲，曾登上世界經濟論壇國際舞台。

香港咖啡品牌3家

台灣咖啡品牌17家

特色餐車10組

．Urban Coffee Roaster：榮獲2026亞太區百大咖啡館第15名。．Roastwork：榮獲2026亞太區百大咖啡館第73名。．BLOSSOM波甚珈琲：帶來以泰式芒果糯米飯為靈感的咖啡特調，為今年達芬奇咖啡師大賽世界冠軍作品。．Coffee Sind｜台北：榮獲2026亞太區百大咖啡館第60名。．KITE COFFEE｜台北：推出活動限定「爆讚天堂焦糖拿鐵」，結合2款配方豆、自製焦糖醬與牛奶。．P.COFFEE ROASTER｜台北：推出無酒精紅酒咖啡氣泡與德式圖林根腸限定搭餐組合。．AD Cafe｜台北．液藝YiYi｜台北．Billy Roaster｜台北．Coffee Underwater｜台北．酉日YOUR¡｜台北．鬧蟬咖啡｜台北．GABEE.｜台北．ZUBIBA LAB｜台北．品PIN THÉ SAVOR｜台北．引路咖啡｜台北．城市峽谷Urban Canyon｜新北．林椐｜新北．Phase Coffee Roasters｜台中．Neighboring kaffa鄰人咖啡｜台中．里響咖啡Reshock coffee｜嘉義．Taugamma頭家嬤煙燻BBQ：推出咖啡酸種德式黑麥麵包，搭配招牌煙燻肉品。．Devil&Angel惡魔天使餐車：主打手工莎莎醬與墨西哥捲餅。．LA la Taco啦啦塔可餐車：榮獲2024年台灣塔可大賽冠軍，主打韓墨創意料理。．NO TROUBLE：主打Oklahoma風格Smash Burger，將脫水洋蔥壓進純牛肉高溫煎烤。．The Oasis綠洲：以創意熱狗堡與特色配料組合為主。．What’s up熱狗堡：提供不同麵包與配料組合的特色熱狗堡。．糸屯貝果：主打口感紮實、內餡豐富的手作貝果。．樹巢Tree Nest：以創意蔬食料理呈現街頭小吃。．el postre帛絲翠：提供招牌巴斯克蛋糕，搭配NOMAD COFFEE精品冷萃咖啡。．IrelandFuns：列入官方餐車名單，原稿未提供餐點特色。









2026臺北咖。啡節

活動日期：2026年12月3日至12月6日。

活動時間：10：00至18：00，12月3日12：00開放入場。

活動地點：台北圓山花博環形廣場、花海廣場。

活動主題：Flavor Beyond Borders。

參展陣容：超過60家台灣與海外咖啡名店，13家海外品牌首度登台。

早鳥單日票：220元，販售至11月22日。

活動單日票：250元。

好咖雙日套票：590元，限量500份，包含12月3日至12月4日單人雙日入場資格及茶香綠限定色淺嚐杯1個。

官方啜飲杯：250元，共有5款限定配色。

啜飲券：每點100元，可兌換店家精選60毫升咖啡，實際所需點數依現場公告。

主辦單位：有趣餐飲行銷。

官方購票網址：https://coffeetaipei.pse.is/funtasty

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