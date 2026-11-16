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台中勤美術館冬季必拍！超夢幻6米高泡泡森林拍到明年，After the Rain大展首度來台

勤美術館台中展覽After the RainStudio Swine
2026-11-16 10:10文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:勤美術館
編輯 鄭亦庭

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超夢幻6米高泡泡樹來台！編輯鄭亦庭表示：台中勤美術館特展《After the Rain》展出至明年3月，6大系列作品一次看。

台中勤美術館冬季展泡泡森林必拍！台中勤美術館2026冬季特展《After the Rain》即日起至2027年3月1日展出，邀請國際矚目團隊Studio Swine與藝術組合A.A.Murakami首度來台，打造亞洲首度完整創作大展，展覽集結六大系列代表作，從海洋、森林、城市與身體尺度，重新思考人類與自然關係，更將震撼全球的夢幻泡泡森林搬進台中，絕對是藝術迷、文青必看的年末藝術大展。

▲夢幻泡泡森林必拍！台中勤美術館2026冬季特展《After the Rain》登場，打造亞洲首度完整創作大展。
▲夢幻泡泡森林必拍！台中勤美術館2026冬季特展《After the Rain》登場，打造亞洲首度完整創作大展。
▲《After the Rain》展覽集結六大系列代表作品，也將夢幻泡泡森林搬進台中，將一路展出至2027年3月1日。
▲《After the Rain》展覽集結六大系列代表作品，也將夢幻泡泡森林搬進台中，將一路展出至2027年3月1日。

Studio Swine × A.A.Murakami首度來台展出

村上梓與亞歷山大·格羅夫斯相識於倫敦皇家藝術學院，2011年創立Studio Swine 聚焦廢棄物與永續材料，作品獲紐約現代藝術博物館、龐畢度中心典藏，並在2020年另設當代藝術品牌 A.A.Murakami，結合科技運用「瞬時藝術」創造超現實感官體驗，台中勤美術館特展《After the Rain》首次攜手來台展出六大系列作品，帶大家探索當人類重新理解自然時，未來是否能以全新面貌生成。
▲台中勤美術館特展《After the Rain》，邀請雙人團隊Studio Swine與A.A.Murakami首度來台展出。
▲台中勤美術館特展《After the Rain》，邀請雙人團隊Studio Swine與A.A.Murakami首度來台展出。

〈Sea Chair〉與〈Can City〉重塑海洋與城市廢棄物

Studio Swine長期關注製造、消費與環境間的關係，讓被忽略的資源重回創作系統，Studio Swine設計起點〈Sea Chair〉汲取傳統航海者就地取材的智慧，與漁民合作將海洋塑膠重新熔融塑形，製成兼具工藝價值的椅凳；〈Can City〉則深入巴西聖保羅街頭，透過回收鋁罐與現地熔鑄技術，將日常隨手丟棄的材料變成新的實用物件，完美呈現城市廢棄物如何成為新的生產資源。
▲〈Sea Chair〉、〈Can City〉將海洋塑膠、城市廢棄物，重塑成新的實用物件。
▲〈Sea Chair〉、〈Can City〉將海洋塑膠、城市廢棄物，重塑成新的實用物件。

超夢幻6公尺泡泡樹必拍

曾震撼米蘭國際家具展、巴黎大皇宮的〈New Spring〉快閃勤美術館，作品靈感源自日本櫻花飄落的「物哀」美學，藝術家將「膜」比喻為承載物質的細胞膜，透過科技實驗讓高達6公尺的樹狀雕塑在隈研吾設計的勤美術館B1挑空空間生長，枝頭不斷落下的含霧氣泡，不段變換與消逝，讓大家感受聲明生成、時間流動、自然循環的詩意。
▲勤美術館冬季展必拍！高達6公尺的〈New Spring〉泡泡樹於隈研吾設計的勤美術館B1挑空空間生長。
▲勤美術館冬季展必拍！高達6公尺的〈New Spring〉泡泡樹於隈研吾設計的勤美術館B1挑空空間生長。
▲6公尺泡泡樹潔白枝頭落下含霧氣泡，觸碰瞬間化為薄霧，營造出充滿詩意的沉浸式感官體驗。
▲6公尺泡泡樹潔白枝頭落下含霧氣泡，觸碰瞬間化為薄霧，營造出充滿詩意的沉浸式感官體驗。

六大系列作品一次看

〈Hair Highway〉深入山東人髮交易市場，呼應歷史上的絲路貿易與文化交流，將頭髮視為當代流動的珍貴材料，透過加工、設計轉化兼具美學與工藝的物件，引領大家重思身體、材料、文化與消費之間的關係，〈A Thousand Layers of Stomach〉則從生物結構出發，透過程式編碼與探索貝殼紋路形成，讓觀眾看見大自然本身蘊含的精密幾何設計智慧。
▲〈Hair Highway〉以人類頭髮為創作材料，呼應歷史上絲路的貿易與文化交流 。
▲〈Hair Highway〉以人類頭髮為創作材料，呼應歷史上絲路的貿易與文化交流 。
▲〈A Thousand Layers of Stomach〉透過程式編碼與探索貝殼紋路形成，呈現自然界的幾何智慧。
▲〈A Thousand Layers of Stomach〉透過程式編碼與探索貝殼紋路形成，呈現自然界的幾何智慧。

大型計畫〈Fordlandia〉全球首次完整公開

〈Fordlandia〉回望美國汽車霸主亨利福特在亞馬遜雨林建立橡膠城市的歷史，透過影像、研究與硬化橡膠家具，全球首度完整呈現人類試圖控制自然、建立工業秩序的矛盾，以及守護森林的永續思考，這次勤美術館展期間也規劃專家導覽與對談活動，邀請各領域專業者對話，憑門票就能免費報名，名額有限，粉絲們快到勤美術館官方報名。
▲全球首次完整公開！〈Fordlandia〉回望美國汽車霸主亨利福特於亞馬遜雨林建立橡膠種植城市的歷史。
▲全球首次完整公開！〈Fordlandia〉回望美國汽車霸主亨利福特於亞馬遜雨林建立橡膠種植城市的歷史。

《After the Rain》  展覽資訊

展出藝術家：Studio Swine × A.A.Murakami
展覽期間：即日起至2027年3月1日(一)
展出地點：勤美術館 CMP INSPIRATION
開放時間：週二至週日 10:00–18:00(週一休館，春節開放資訊請見 官網公告)
售票管道：Klook 獨家線上售票(全票350元)
官方網站：https://cmp-inspiration.com.tw/

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