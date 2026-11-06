膽大黨展覽來台！華山膽大黨Animation Works展亮點公開，高速婆婆預售套票開搶

膽大黨動畫展來台！《膽大黨Animation Works展》12月25日起在華山展出，編輯鄭亦庭表示：超可愛高速婆婆雙人預售票先搶。

膽大黨展覽來台！超人氣《膽大黨Animation Works展》海外巡迴首站正式在台北華山，展覽將於2026年12月25日至2027年4月6日在華山東2A、2B 館展出，不僅有日本巡迴的完整內容，更將全球首度公開全新「動畫場景」，單人預售票、高速婆婆雙人紀念套票優惠，即日起在udn售票網搶先開賣，還有海報套票、燈箱套票等在11月10日開賣，粉絲們記得要先搶。



▲日本人氣動畫《膽大黨Animation Works展》海外巡迴首站在華山，高速婆婆紀念套票先搶。(此為日本展出照片，展覽實景以現場為準)



▲日本人氣動畫《膽大黨Animation Works展》海外巡迴首站在華山，高速婆婆紀念套票先搶。(此為日本展出照片，展覽實景以現場為準)





膽大黨Animation Works展海外首展在台北華山

▲華山膽大黨展覽以「動畫如何從概念一步步躍上螢幕」為核心，揭開《膽大黨》創作幕後。(此為日本展出照片，展覽實景以現場為準)





全新膽大黨沈浸式名場面打卡點

▲膽大黨華山展覽還原「邪視被封印的地下室」，搭配光影與聲響打造身歷其境的沉浸式戰鬥場面。(此為日本展出照片，展覽實景以現場為準)





展覽以「動畫如何從概念一步步躍上螢幕」為核心，帶觀眾深入《膽大黨》幕後，完整呈現「分鏡・角色／世界觀設定」、「作畫・3DCG」、「美術背景・色彩設計・攝影」及「音樂・音響」四大製作環節，現場更運用角色代表色、作品視覺語彙進行空間分區，表現《膽大黨》充滿視覺張力的世界觀。台北膽大黨展覽必拍沉浸式名場面，將劇中「邪視被封印的地下室」透過聲響與燈光，重現白髮邪視在青白色光影現身的詭譎氛圍，第一季綾瀨桃與高速婆婆對戰長髮女的經典橋段、日本巡展超人氣巨大立體場景「偉大金太菩薩 ver.Z」全都實體化神還原，而台灣站作為海外巡迴首站，更將全球首度公開全新打造的《膽大黨》經典動畫場景立體展示，讓粉絲們能親身走進動畫場景之中，近距離感受、打卡。

華山膽大黨展預售票開搶

▲膽大黨華山展覽必拍打卡點！巨大立體「偉大金太菩薩 ver.Z」神還原。(此為日本展出照片，展覽實景以現場為準)



▲華山膽大黨展預售票10月29日中午開搶，超可愛高速婆婆雙人紀念套票先收。





《膽大黨 Animation Works展》入場就送台灣展覽限定特典，預售票於10月29日中午12:00在udn售票網搶先開賣，單人優惠價390元，鐵粉必收高速婆婆雙人紀念套票，11月10日起還有A3雙海報套票、限量燈箱套票等，商售區集結日本人氣限量商品、台灣獨家開發周邊，讓大家看完展還能把滿滿的《膽大黨》限定紀念帶回家收藏。

《膽大黨 Animation Works展》展覽資訊

《膽大黨 Animation Works展》展覽資訊 售票資訊

日本人氣動漫IP台北展覽、快閃店推薦

展出期間：2026年12月25日至2027年4月6日(2月5日除夕休館)開放時間：10:00-18:00(17:30停止售票入場)展出地點：華山1914文創園區 東2A、2B館(台北市中正區八德路一段1號)1、網路售票資訊預售票開賣期間：即日起~2026.12.24預售單人票 390元(原價450元)高速婆婆雙人紀念套票 900元(須兩人同時入場)展覽票開賣期間：2026.12.25~2027.4.6展期單人票 450元展期雙人票 820元 (原價900元，須兩人同時入場)展期三人票 1210元 (原價1350元，須三人同時入場)2、現場售票資訊開賣期間：2026.12.25~2027.4.6全票 450元優待票 420元購買資格者：1、持本國大專院校以下有效學生證件，以當學期註冊章為憑(碩博士生、社區大學、空中大學及在職進修等不適用)。2、年滿3歲(含)以上之兒童(未滿12歲兒童不可單獨入場，須由成人持票陪同入場)。愛心票225元購買資格者：1、本國籍65歲(含)以上長者適用(需出示證件，每證限購一張) 。2、身心障礙人士證件本人及身心障礙人士之必要陪同者1名 (需出示身心障礙手冊正本並同時入場，每證限購一張)。免票資格：未滿3歲兒童(需出示正本證件，且須由成人持票陪同入場，未攜帶證件以身高是否達90公分作為判定標準)。備註：未攜帶證件且身高90公分(含)以上之兒童，須購買優待票。

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▲日本人氣動畫《膽大黨Animation Works展》海外巡迴首站在華山，高速婆婆紀念套票先搶。(此為日本展出照片，展覽實景以現場為準)

