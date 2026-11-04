巨型卡比獸免費拍！台南新光三越16公尺精靈球耶誕樹領軍，快閃店、見面會全都不用錢

編輯 鄭雅之 表示：台南人都要來打卡！超巨型精靈球耶誕樹、12公尺卡比獸都要拍到～

巨型卡比獸降落台南賣萌！新光三越台南新天地迎接寶可夢30週年里程碑，將整個園區打造成充滿童趣的冒險基地，現場不僅有全台罕見的16公尺巨型耶誕樹，更請來卡比獸等重量級萌寵坐鎮戶外公園，搭配期間限定的官方選物店與互動見面會，為府城增添濃厚的節慶驚喜。



▲白天漫步廣三公園即可近距離捕捉12公尺卡比獸的慵懶模樣，成為台南秋冬超人氣地標。(攝影：鄭雅之)

▲戶外園區設置超吸睛的巨型皮卡丘打卡氣偶，滿滿童趣氛圍吸引大小朋友駐足搶拍。(攝影：鄭雅之)





16公尺精靈球耶誕樹、12公尺卡比獸氣偶免費拍

每到年底大家最期待的打卡造景，這次新光三越台南新天地直接把亮點拉滿，特別掛上1000顆精靈球精心裝飾，打造出高達16公尺的超狂主題耶誕樹，晚上亮起燈來更是超級耀眼奪目，站在樹下拍照整個人直接變身訓練家狂拍照。走出館外漫步至一旁的廣三公園，立刻就能看見高達12公尺的卡比獸慵懶現身，圓潤龐大的身軀瞬間融化所有人的心，身旁同步安排家喻戶曉的皮卡丘一同迎接訪客，寬敞的綠地空間營造出悠閒氛圍，無論是家長帶著小朋友放電跑跳，或是情侶午後甜蜜散步，都讓人忍不住放慢腳步。



▲12公尺卡比獸氣偶呈現不同風貌，成為新光三越台南新天地不可錯過的拍照亮點。(攝影：鄭雅之)





快龍領軍十位超人氣角色快閃互動

為了讓粉絲親身感受角色魅力，新光三越台南新天地敲定在11月8日舉辦限定見面會，當天集結皮卡丘、伊布、可達鴨以及快龍等十位經典角色輪番登場，透過生動活潑的肢體動作與現場民眾近距離同樂，對於長期支持作品的忠實同好而言，絕對是今年下半年不可錯過的溫馨盛事。



▲寶可夢人氣角色見面會限時登場，皮卡丘與伊布等經典角色現身與粉絲近距離同樂。(圖為寶可夢活動資料照僅供參考，攝影：鄭雅之)





寶可夢快閃店進駐新光台南新天地開賣限定毛絨玩具

除了免費寶可夢耶誕打卡點要拍之外，館內還規劃寶可夢官方快閃店，將於11月26日在此據點5樓壓軸揭幕，販售各類高質感的官方毛絨玩具、寶可夢卡牌與實用生活雜貨，讓藏家不必跑台北就能入手限量新品，展區更導入數位科技，只要使用指定手機程式輕觸感應台，就能珍藏每日限量發行的專屬獎牌。



▲寶可夢中心快閃店進駐新光三越台南新天地，現場販售多款原創毛絨玩具與周邊商品。(圖為寶可夢活動資料照僅供參考，攝影：鄭雅之)





解鎖任務免費拿夢幻限定紀念卡匣

除了買齊心儀周邊，新光三越台南新天地也為機台玩家準備了專屬福利，訪客只要下載並開通專屬數位會員，憑當日任何金額的消費憑證，即可免費體驗一次超人氣機台遊戲，官方更加碼贈送印有30週年專屬標誌的夢幻卡匣，豐富趣味的沉浸式互動，讓每位踏進展場的大小朋友都能滿載而歸。



▲新光三越台南新天地登場的寶可夢MEZASTAR機台，憑會員當日消費可免費體驗並領取限量夢幻紀念卡匣。(圖為寶可夢活動資料照僅供參考，攝影：鄭雅之)

新光三越台南新天地 可夢官方快閃店

活動日期：11月26日至12月13日

活動地點：新光三越台南新天地5樓

活動內容：現場販售中心原創毛絨玩具、寶可夢卡牌、生活雜貨及限定新品，持智慧型手機感應指定專用櫃台，可領取專屬來店紀念獎牌，每日限領取1次。





新光三越台南新天地 寶可夢耶誕主題打卡點

點燈時間：11月5日18點30分起至 2027年1月3日

展出地點：新光三越台南新天地戶外廣場、廣三公園

展出內容：16公尺千顆精靈球耶誕樹、12公尺卡比獸與皮卡丘等大型氣偶裝置。





新光三越台南新天地 寶可夢角色見面會 活動時間

活動日期：11月8日

活動場次：15點至15點30分、16點30分至17點

活動地點：台南新天地西門廣場紅色拱門旁

出席角色：皮卡丘、伊布、波加曼、卡比獸、木木梟、可達鴨、耿鬼、皮皮、謎擬Q、快龍。





新光台南新天地 MEZASTAR STATION快閃店

活動日期：2026年9月下旬至12月上旬

活動地點：新光三越台南新天地

參加方式：加入新光三越APP會員並憑當日不限金額消費憑證，可免費遊玩機台1次，並獲贈30週年紀念夢幻卡匣1張，每人每日限兌換1次。





超萌IP免費打卡點都要拍到！



