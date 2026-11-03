貓奴直接失守！誠品SOU．SOU推50款貓咪獨家周邊，三花貓地墊、大象杯超療癒

編輯 鄭雅之ㄅ 表示：貓奴真的會忍不住！誠品限定SOU．SOU貓咪系列超可愛～

只要看到軟萌毛茸茸的身影，貓奴的荷包總是心甘情願直接投降。超懂大家心思的誠品，這回攜手京都印花品牌「SOU．SOU」玩跨界，把可愛貓咪巧妙融入招牌數字圖案，端出超過50款誠品獨家生活好物。全系列商品將在11月9日正式登場，替每位愛貓人的生活角落注入滿滿療癒感。



▲誠品獨家SOU．SOU暹羅貓絨毛刺繡吊飾收納包，立體毛絨質感搭配掛鉤，外出隨身攜帶超方便。

▲誠品獨家SOU．SOU全新聯名發表，匯集地墊、後背包、萬用毯與雨傘等逾50款限量貓咪選物。





雨天必備SOU．SOU貓咪造型好物

雨天出門也能有好心情，這次貓迷搶購焦點首推「SOU．SOU X eslite 透明直傘」，半霧面傘面印著茶色與灰色喵星人，還附上壓克力小吊飾，撐著走在街上超吸睛。女孩們綁頭髮少不了「SOU．SOU X eslite 髮圈兩入組」，戴在手腕當飾品也好看，再抓上一包低卡少負擔的「SOU．SOU X CHEERSJELLY舉杯低卡蒟蒻凍」，甜蜜滋味輕鬆隨行。



▲誠品限定SOU．SOU透明直傘，半透明霧面傘身搭配茶色貓與灰色貓圖樣，雨天散步超吸睛。





打造滿滿日系質感的貓咪居家空間

下班踏進家門的瞬間，最需要柔軟觸感卸下整天疲憊。客廳地板鋪上「SOU．SOU X 好物良品造型地墊」，立體三花貓與暹羅貓造型配上細緻絨毛，踩起來舒服又安心。若是搭配散發草本香調的「SOU．SOU X DAILY 淡路島線香組合」，再用「SOU．SOU X 得力Deli多功能抽屜收納盒」把桌面雜物收乾淨，讓房間瞬間化身優雅的京都茶席。



▲誠品獨家SOU．SOU三花貓造型地墊搭配貓咪髮圈，軟萌親膚絨毛與日系飾品一次滿足貓奴收藏慾。





文青搶瘋的SOU．SOU限定時尚行頭

喜愛日式穿搭的朋友，一定要鎖定腳感耐磨又舒適的「SOU．SOU X eslite先丸足袋下」，四款經典紋樣怎麼搭都有型。更讓粉絲迫不及待想打包的是「SOU．SOU X NICI洋裝小豬威比坐姿玩偶」，換上特製數字洋裝、提著專屬印花小包，模樣超級討喜。該款玩偶於11月9日同步開放網路預購，搶先預購預計在1月底就能抱回家。



▲誠品獨家SOU．SOU先丸足袋下襪款，融合經典數字紋樣與俏皮貓咪印花，展現道地日系文青穿搭。

▲誠品獨家SOU．SOU網格刺繡收納包與舉杯蒟蒻凍，兼具實用收納與低卡解饞美味，隨行無負擔。





誠品獨家貓咪配件陪你快樂出遊

趁著休假日走向戶外，就讓超萌貓咪替野餐時光增色。鋪開大尺寸的「SOU．SOU X OutdoorNation戶外萬用毯」，逗趣圖案讓大家拍照拍不停。外出補水則有專屬貓咪圖樣的「SOU．SOU X Elephant cuppa大象杯3代」，或是長效保冰的「SOU．SOU X BlenderBottle Sleek按壓式不鏽鋼水壺」，搭配背面有調皮小尾巴的「SOU．SOU X anello 可摺疊收納托特包」，讓貓迷出遊輕鬆無負擔。



▲誠品聯名SOU．SOU大象杯3代與不鏽鋼水壺，結合俏皮貓咪印花與長效保溫保冰機能，補水超療癒。

▲誠品引進SOU．SOU貓咪茄芷袋與anello聯名束口水桶包，結合台日設計美學，出門實用又百搭。

誠品SOU．SOU 聯名商品、售價

SOU．SOU X eslite 透明直傘（2款）：推薦價389元

SOU．SOU X eslite 髮圈兩入組（2款）：推薦價199元

SOU．SOU X eslite 隨行折疊袋／十數（2款）：推薦價829元

SOU．SOU X eslite 茄芷袋（2款）：推薦價269元（預計11月下旬到貨，誠品線上開放預購）

SOU．SOU X NICI 洋裝小豬威比坐姿玩偶：推薦價1,050元（11/9 11:00於誠品線上、蝦皮商城開放預購，預計1月底到貨）

SOU．SOU X eslite 先丸足袋下（4款）：推薦價295元

SOU．SOU X OutdoorNation 戶外萬用毯（2款）：推薦價1,180元

SOU．SOU X DAILY 淡路島線香組合（2款）：推薦價630元

SOU．SOU X BlenderBottle Sleek 按壓式不鏽鋼水壺（2款）：推薦價990元

SOU．SOU X 好物良品造型地墊（2款）：推薦價890元

SOU．SOU X Elephant cuppa 大象杯3代 720ml（2款）：推薦價990元

SOU．SOU X anello 可摺疊收納束口水桶包（4款）：推薦價1,350元

SOU．SOU X anello 可摺疊收納後背包（2款）：推薦價1,960元

SOU．SOU X anello 可摺疊收納大托特包（2款）：推薦價1,700元

SOU．SOU X anello 可摺疊收納托特包（4款）：推薦價1,350元

SOU．SOU X LIVHEART 網格刺繡收納包（4款）：推薦價490元（預計11月中下旬到貨，誠品線上開放預購）

SOU．SOU X CHEERSJELLY 舉杯低卡蒟蒻凍（2款，一盒2入）：活動特價99元（原價120元）

SOU．SOU X 得力Deli 多功能抽屜收納盒（3款）：一格推薦價599元、二格推薦價649元、三格推薦價499元（活動期間一格加二格組合價1,099元，原價1,248元）

SOU．SOU X KONIX 八音空靈鼓：推薦價990元（預計11月下旬到貨，誠品線上開放預購）

SOU．SOU X 力大牌 EVO 省力降噪封箱膠帶台：推薦價298元（預計11月下旬到貨，誠品線上開放預購）

SOU．SOU 絨毛刺繡吊飾收納包：推薦價450元（預計12月上旬到貨）





誠品SOU．SOU 聯名 販售門市與通路資訊

開賣時間：11月9日（一）早上11:00起陸續開賣

線上通路：誠品線上、誠品蝦皮商城

實體限定門市（全台11間）：誠品書店松菸文具館、南西、新店、林口三井、新竹巨城、台中480、園道文具館、台南南紡、高雄大遠百





療癒周邊商品都要買！

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看更多誠品SOU．SOU 聯名周邊

▲誠品推薦SOU．SOU聯名得力Deli抽屜收納盒，經典十數印花結合自由疊加設計，整理桌面雜物必備。

▲誠品攜手SOU．SOU打造貓咪透明直傘，隨傘附贈壓克力小吊飾，隨身搖曳帶來滿滿療癒感。