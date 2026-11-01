十六茶穀奶茶免費喝！16種穀物焙煎香氣搭配滑順奶韻，全台11場試飲開跑，7-ELEVEN再推買一送一優惠

奶茶控有新選擇！十六茶推出零咖啡因穀奶茶，全台11場免費試喝，指定場次再享買一送一。窩客島資深編輯李維唐提醒，想搶優惠先確認活動門市與日期，才不會白跑一趟。

想喝奶茶又不想攝取咖啡因，現在有新選擇了！日本複方茶品牌「十六茶」推出台灣限定新品「十六茶穀奶茶」，一次結合16種天然食穀的焙煎香氣與柔和奶韻，主打零咖啡因、清爽不甜膩，讓平常喜歡奶茶的人多了一種選擇。新品上市後已吸引Threads網友自發分享，品牌更宣布在台北、新竹、台中、高雄舉辦11場免費試飲活動，部分7-ELEVEN門市場次還有現場限定買一送一，想嚐鮮的人可以先把活動日期記下來。

▲奶茶控這次可以換個口味了。十六茶穀奶茶把薏仁、大麥、紅豆、紅棗等天然食穀融入奶茶，透過焙煎帶出醇厚穀香，再搭配柔和奶韻，讓熟悉的奶茶多了一份清爽不甜膩的風味。圖／台灣朝日飲料提供；窩客島整理



十六茶穀奶茶16種食穀入茶

一般提到奶茶，多半會想到紅茶搭配牛奶的熟悉滋味，但這次十六茶穀奶茶走的是另一條路線。品牌選用薏仁、大麥、決明子、黑豆、紅豆、紅棗等16種天然食穀調和，透過焙煎工法帶出穀物本身的香氣，再加入柔和牛奶，讓奶茶多了穀香與奶香交織的風味層次。

比起以紅茶香氣為主角的傳統奶茶，十六茶穀奶茶將重點放在焙煎穀物的醇香與牛奶的圓潤感。依照品牌介紹，入口呈現滑順、清爽不甜膩的特色，穀物香氣與柔和奶韻相互搭配，讓想喝奶茶、又偏好不同茶飲風味的人，可以試試這款台灣限定新品。

零咖啡因奶茶早餐下午茶都適合

奶茶不一定只能搭配下午茶，十六茶穀奶茶也把日常飲用情境放進產品設計。早上買份麵包或三明治，想配一瓶帶有奶香的飲料，又希望避開咖啡因，這款穀奶茶便提供了另一種搭配方式。到了午後休息時間，想喝點有奶香、又不以紅茶為基底的飲品，也可以考慮這款新品。

十六茶原本就以零咖啡因複方茶受到關注，經典無糖十六茶主打清香回甘，2026年又陸續推出「十六茶水果茶」與「十六茶穀奶茶」，從原有的茶飲延伸出水果與穀物奶香等不同選擇。對平常會依照早餐、午餐或下午茶搭配飲料的人來說，挑選時也多了一種風味方向。

▲16種天然食穀搭配柔和牛奶，就是十六茶穀奶茶的特色。從大麥、紅豆到紅棗，不同穀物經過焙煎調和，交織出自然穀香與圓潤奶韻，想喝奶茶又想避開咖啡因，現在多了一款台灣限定新選擇。圖／台灣朝日飲料提供；窩客島整理

Threads討論帶動零咖啡因奶茶話題

這款穀奶茶受到注意，也與台灣零咖啡因飲品市場的成長有關。根據新聞稿引用的Nielsen市調數據，2025年台灣無咖啡因中式即飲茶市場規模已超過32億元，年成長近3成。從市場數字來看，無咖啡因茶飲已經是飲料品牌持續投入的品類之一。

十六茶穀奶茶上市後，零咖啡因、清爽不甜膩等產品特色，也吸引Threads網友自發分享飲用心得。從原本的經典無糖茶，到現在加入牛奶的穀物風味，十六茶希望讓偏好奶茶的人，也能在零咖啡因飲品中找到不同於傳統紅茶奶茶的選擇。

十六茶免費試喝11場巡迴開跑

想知道16種天然食穀搭配牛奶會是什麼滋味，不用只看網友分享。十六茶從11月3日起至11月26日，陸續在台中、新竹、高雄及台北安排11場巡迴試飲，讓民眾可以在指定活動地點免費品嚐十六茶穀奶茶，實際感受焙煎穀香與奶韻的搭配。

現場除了提供新品試飲，還會設置日本品牌代言人新垣結衣的品牌視覺，讓喜歡拍照的人可以留下紀念。活動也安排風味投票及問卷互動，完成指定體驗就有機會獲得精美小禮物。從喝新品、參與互動到拍照留念，讓這次新品上市多了實際參與的機會，贈品數量與領取條件則以各場現場公告為準。

7-ELEVEN限定買一送一別錯過

免費試喝之外，這次還有適合想直接買回家的人留意的優惠。十六茶在7-ELEVEN門市場次推出試飲現場限定買一送一，讓消費者先試喝新品，再決定是否趁活動期間選購。不過，這項買一送一並非全台7-ELEVEN門市同步推出，也不是11場活動全部適用。優惠限定指定7-ELEVEN門市場次，實際適用商品、活動條件與數量，仍須依現場公告確認。想要享有優惠，建議先核對活動地點與日期，避免到了門市才發現不是指定場次。

▲奶茶倒進透明杯裡，柔和的奶茶色澤讓人忍不住想嚐一口。十六茶穀奶茶以16種天然食穀調和，帶出焙煎穀香與滑順奶韻，喝奶茶不一定要選紅茶基底，零咖啡因的穀物奶茶也能成為日常飲品新選擇。圖／台灣朝日飲料提供；窩客島整理



十六茶穀奶茶11場活動日期地點

這次巡迴從台中開始，接著前往新竹、高雄，11月中旬再回到台北。台中安排2場、新竹1場、高雄3場、台北5場，活動時間以11點至16點為主，只有11月8日新竹遠東SOGO場延長至19點，方便民眾依照自己的行程安排試飲。

台中試飲場次

11月3日，11：00至16：00

大將作門市，臺中市西區英才路410號。

11月5日，11：00至16：00

市民門市，臺中市西區公益路157號。

新竹試飲場次

11月8日，11：00至19：00

遠東SOGO新竹店1樓海鷗廣場，新竹市東區中央路239號。

高雄試飲場次

11月10日，11：00至16：00

重惠門市，高雄市左營區華夏路1152號。

11月12日，11：00至16：00

軟科門市，高雄市前鎮區復興四路10號。

11月13日，11：00至16：00

高昇門市，高雄市苓雅區中華四路64號。

台北試飲場次

11月17日，11：00至16：00

匯陽門市，臺北市內湖區陽光街288號。

11月18日，11：00至16：00

欣漢華門市，臺北市中正區中華路一段41號。

11月19日，11：00至16：00

威克門市，臺北市中山區南京東路三段208號。

11月24日，11：00至16：00

市捷門市，臺北市信義區忠孝東路五段6號。

11月26日，11：00至16：00

敦北門市，臺北市松山區敦化北路149號。

十六茶穀奶茶試飲優惠注意事項