Hello Kitty台灣感性快閃店！華山6大展區免費拍，台灣限定長腿Kitty、30公分珍奶Kitty都要

Hello Kitty台灣感性快閃店11/9華山登場！即日起開放預約先卡位，編輯鄭亦庭表示：台灣限定長腿Kitty吊飾必收。

Hello Kitty台灣感性快閃店在華山！三麗鷗全新企劃《Hello Kitty 台灣感性》於11月9日至12月12日在華山登場，推出多款台灣限定Hello Kitty周邊，包括長腿Hello Kitty吊飾、抱著珍奶的30公分Kitty娃娃，以及融入茄芷袋、紅色塑膠板凳等元素的台味周邊小物，活動採預約制優先入場，即日起開放預約，現場客則依排隊人潮、預約客數量管制入場，Kitty鐵粉記得先完成預約取票。



▲Hello Kitty台灣感性快閃店！11/9起在華山登場，Hello Kitty台灣感性打卡點、新周邊搶先看。





Hello Kitty台灣感性快閃店六大展區

▲Hello Kitty 台灣感性快閃店打卡點！規劃公車亭、冰果室小吃攤、復古電視機、照相館、雜貨店及造型郵筒等六大展區。





拍出Hello Kitty台灣感性打卡照

▲專屬主題曲〈KITTY MAGIC〉MV將於快閃店開幕日11/9同步推出。





Hello Kitty柑仔店必買全新長腿Kitty吊飾

▲華山Hello Kitty台灣感性快閃店必收周邊！3款全新台灣限定造型的長腿 Hello Kitty吊飾，Kitty鐵粉必收。





30公分大珍珠奶茶 Hello Kitty娃娃

▲華山Hello Kitty台灣感性快閃店周邊！珍珠奶茶 Hello Kitty 30cm絨毛娃娃必收。



▲Hello Kitty華山快閃店！商品販售場域則打造了專屬Hello Kitty的可愛柑仔店。





Hello Kitty台味周邊小物

▲Hello Kitty台灣感性快閃店！11/9起在華山登場，Hello Kitty台灣感性周邊新品搶先看。



▲Hello Kitty台灣感性快閃店！11/9起在華山登場，Hello Kitty台灣感性周邊新品搶先看。





Hello Kitty 台灣感性快閃店以台灣熟悉的街景、生活風景為靈感，規劃公車亭、冰果室小吃攤、復古電視機、照相館、雜貨店及造型郵筒等六大展區，讓粉絲走進充滿台味復古、懷舊氛圍的街道，展場也特別展出先前在攝影募集活動中獲選的作品，透過創作者與粉絲的鏡頭，將Hello Kitty與台灣文化巧妙融合，滿滿的台灣感性Hello Kitty讓你一次逛個夠。Hello Kitty 台灣感性快閃店公車亭展區重現站牌、候車椅與車廂座位，讓人彷彿在「凱蒂下一站」等車，冰果室、小吃攤展區則濃縮復古招牌、小吃攤元素，還能坐上紅板凳與Hello Kitty吃芒果冰，開幕日更同步公開唱作才子Sam Lin創作的主題曲〈KITTY MAGIC〉MV。本次周邊商品販售區打造成Hello Kitty的可愛柑仔店，推出多款台灣限定周邊，3款全新造型長腿Hello Kitty吊飾，復古經典款格紋蝴蝶結、藍色洋裝與紅色長靴，休閒款換上條紋上衣、牛仔短褲與紅白拖，手提茄芷袋，再戴上愛心墨鏡，時尚款結合豹紋元素、喇叭褲與復古相機，每款造型都超可愛，Kitty鐵粉必收。除了長腿Hello Kitty，這次還推出「珍珠奶茶 Hello Kitty 30cm絨毛娃娃」，以Hello Kitty 來台灣旅行為概念，為Kitty換上限定格紋裝，詮釋「來台灣就要喝杯手搖飲」的日常，30公分大尺寸懷中抱著立體的珍珠奶茶配件，絕對是這次台灣感性快閃店必收周邊。Hello Kitty台灣感性快閃店更將台灣在地元素變成周邊小物，像是Hello Kitty 街道系列盲盒以三角錐、防撞桿、郵筒及消防栓為靈感；Hello Kiity絨毛壓克力場景組則以復古照相館為主題，讓Hello Kitty揹上相機走進台灣日常，此外，也有Hello Kitty手提茄芷袋以紅白藍經典配色重新演繹，搭配Hello Kitty圖像、專屬布標色，適合粉絲們天天帶出門，現場還有多滿台味限定周邊，11/9準時衝華山快閃店爆買。

《Hello Kitty 台灣感性》期間限定實體快閃店

門票資訊：免費入場，入場前需先至 Accupass 系統預約、取票

人氣IP台北快閃店一次看

活動地點：華山1914文化創意產業園區中5B(鍋爐室)活動日期：2026.11.09-12.12 11:00 - 19:00 (最後入場18:30)11.09開展首日15:00-19:00

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