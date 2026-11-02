麥當勞買一送一優惠來誕！薯餅奶昔免費送，5款酪梨醬滿福堡75元起，奶昔大哥雲朵包359元加購

麥當勞11月4日推出5款酪梨醬滿福堡，韓國人氣奶昔大哥雲朵包同步登場。資深編輯李維唐表示，這波最值得留意的是早餐新品75元起、雲朵包359元加購，以及APP連續3週會員優惠。
麥當勞早餐控11月有新口味可以吃了，這次還有韓國爆紅的奶昔大哥周邊一起登場。麥當勞宣布11月4日起推出全新「酪梨醬滿福系列」，一次帶來5款期間限定早餐，將墨西哥風味Guacamole酪梨醬加入熟悉的滿福堡，單點75元起就能嚐鮮。去年在韓國引起討論的「奶昔大哥雲朵包」也將同步來台，套餐加購價359元，還能裝進17吋筆電。搭配麥當勞APP週年慶連續3週優惠，從薯餅、奶昔買一送一，到會員天天抽好康，11月想吃早餐、收周邊或省荷包，都有新活動值得留意。
麥當勞酪梨醬滿福堡5款登場
平常吃習慣豬肉滿福堡加蛋，這次可以換個帶有墨西哥風味的新組合。麥當勞首度把Guacamole酪梨醬加入經典滿福系列，11月4日至12月15日限時推出5款新品，包括「酪梨醬無敵豬肉滿福堡加蛋」、「酪梨醬豬肉滿福堡加蛋」、「酪梨醬滿福堡」、「酪梨醬豬肉滿福堡」及「酪梨醬青蔬滿福堡」，讓喜歡豬肉、雞蛋或青蔬搭配的早餐族，都能找到不同選擇。
這次最有特色的就是Guacamole酪梨醬。以哈斯酪梨為基底，加入紅甜椒、墨西哥辣椒、洋蔥、大蒜與萊姆汁，呈現綿密滑順的質地，帶出酪梨本身的濃郁香氣與清新風味。搭配法式香草醬，以及外層帶有嚼勁、內裡柔軟的經典滿福麵包，讓原本熟悉的早餐組合多了不同層次，也讓酪梨從沙拉、輕食延伸到日常速食早餐。
酪梨醬豬肉滿福堡加蛋最有層次
喜歡早餐一定要有肉又有蛋的人，可以先從「酪梨醬豬肉滿福堡加蛋」下手。香煎豬肉片搭配柔嫩太陽蛋，再加上熱騰騰融化的切達起司，原本就有豐富的鹹香滋味，這次再加入滑順酪梨醬，讓豬肉、蛋香與起司的濃郁感多了一股清新氣息。從滿福麵包到內餡，每一層都有不同的口感特色，單點85元，搭配薯餅套餐130元。
如果平常最愛肉量十足的無敵豬肉滿福堡，這次也有酪梨版本。「酪梨醬無敵豬肉滿福堡加蛋」直接搭配雙層豬肉片，加入太陽蛋與酪梨醬，適合早餐想吃得更有份量的人。另一款「酪梨醬滿福堡」則以火腿、太陽蛋與酪梨醬組合，少了雙層豬肉的厚重感，讓酪梨醬的清新風味有不同表現。
麥當勞酪梨早餐75元起開吃
這次5款新品的價格也各有不同，想控制早餐預算，可以從單點75元的「酪梨醬豬肉滿福堡」開始，薯餅套餐120元。「酪梨醬滿福堡」單點77元，薯餅套餐122元。「酪梨醬青蔬滿福堡」單點85元，薯餅套餐130元，讓不想選擇豬肉搭配的人也能嚐鮮。
喜歡豬肉與雞蛋組合的消費者，「酪梨醬豬肉滿福堡加蛋」單點85元，薯餅套餐130元。份量更豐富的「酪梨醬無敵豬肉滿福堡加蛋」單點105元，薯餅套餐150元。5款新品都在早餐時段供應，時間為上午5點至10點30分前，部分餐廳可能未供應或僅供應部分品項，想吃到新口味記得先確認門市供應情況。
韓國奶昔大哥雲朵包359元加購
除了早餐新品，這次另一個讓麥當勞粉絲期待的亮點，就是去年在韓國麥當勞熱賣、引起社群討論的「奶昔大哥雲朵包」，終於要在台灣登場。11月4日上午10點30分起限量開賣，將經典角色奶昔大哥變成日常可以肩背的包款，不用特別搭配角色服飾，也能把可愛的麥當勞元素帶進平常的穿搭。
「奶昔大哥雲朵包」走的是蓬鬆飽滿的造型路線，搭配輕盈柔軟的材質，呈現像雲朵般的蓬鬆質感。比起只能收藏擺飾的角色周邊，這款包包更強調日常實用性，寬敞包身可以收納17吋筆電，也能一起放進通勤或外出需要的隨身物品。無論是上班背筆電，或週末出門想帶一個有造型感的大包，都有實際使用空間。
奶昔大哥雲朵包限量購買攻略
想把奶昔大哥帶回家，這次有單買與套餐加購2種方式。「奶昔大哥雲朵包」單買售價399元，只要購買任一早餐套餐、超值全餐或分享盒，就能以359元加購1個，比單買便宜40元。不過Happy Meal不適用加購優惠，每套餐限加購1個，每人每筆交易最多購買4個。
購買管道包含麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速及手機點餐。要特別注意的是，雖然酪梨醬滿福系列從早餐時段就開始販售，但「奶昔大哥雲朵包」要等到11月4日上午10點30分才正式開賣，2項新品的供應時間並不相同。雲朵包採限量販售，售完為止，想收藏的粉絲可先確認購買方式與時間。
麥當勞APP週年慶買一送一
除了吃新品、買周邊，麥當勞APP週年慶也準備了連續3週的會員優惠。麥當勞APP上線滿3年，會員人數突破700萬，11月4日至11月17日先推出2週優惠券活動，包含薯餅、勁辣香鷄翅、奶昔、金選系列及指定飲料等人氣品項買一送一，還有購買指定餐組贈送點心或飲品，以及手機點餐、歡樂送限定滿額贈優惠。
平常就有使用麥當勞APP的消費者，這段期間可以多留意每週更新的優惠券。例如早餐想搭配薯餅、下午想喝奶昔，或和朋友一起購買指定飲料，都有機會使用買一送一優惠。各項活動適用商品、餐組及消費條件不同，實際內容仍須依APP顯示為準。
麥當勞天天抽優惠100％中獎
除了每週優惠券，11月4日至11月17日還有會員限定「天天玩遊戲」活動，每位會員每天都能透過麥當勞APP參加1次，活動主打100％中獎。獎項包含大薯、4塊麥克鷄塊買一送一，以及購買指定餐組贈送麥脆鷄腿1塊、麥克鷄塊或薯條等優惠。
這項活動最方便的地方，就是不需要等到週末才有新優惠，每天打開APP都有參加機會。對經常購買麥當勞的消費者來說，可以先看看當天抽到什麼，再決定是否搭配原本想買的餐點。不過100％中獎指的是參加遊戲可獲得優惠，並非所有餐點都能免費領取，使用時仍須符合各張優惠券的指定條件。
麥當勞M Point點數兌換6折起
前2週優惠券活動結束後，11月18日至11月24日接著推出M Point點數兌換優惠。麥當勞APP會員消費每滿1元可累積1點M Point，這次週年慶將部分人氣商品納入折扣兌換，讓平常累積的點數有不同使用選擇。
其中「勁辣鷄腿堡」及「10塊麥克鷄塊」2款指定單點商品，可享M Point點數6折兌換。大薯、OREO冰炫風、大麥克等其他適用單點品項，則有8折點數兌換優惠。習慣累積點數的會員，可以先確認目前持有點數，再依照想吃的商品選擇兌換時機，詳細規則以麥當勞APP公告為準。
麥當勞LINE咖啡買3送3
除了APP週年慶，麥當勞LINE官方帳號也安排了隨買店取量購優惠，11月9日至11月22日推出「金選咖啡系列買3送3」，適用品項包括冰熱金選美式咖啡、冰熱金選那堤。對每天有喝咖啡習慣的人來說，可以留意這波一次購買多杯的活動。
不喝咖啡也有其他選擇，同期推出「焦糖奶茶冰飲買6送2」優惠，適合本來就喜歡焦糖奶茶的消費者。2項活動皆透過麥當勞LINE官方帳號隨買店取提供，數量有限，售完為止。搭配11月4日登場的酪梨醬滿福系列、奶昔大哥雲朵包與APP週年慶優惠，這次麥當勞11月活動橫跨早餐新品、角色周邊、咖啡量購及會員點數，想參加哪一波，記得先看清楚各自的開賣日期與使用條件。
麥當勞APP週年慶買一送一
活動時間：2026年11月4日至11月17日
- ．指定品項買一送一：薯餅、勁辣香鷄翅、奶昔、金選系列及指定飲料等，依每週優惠券內容為準。
- ．指定餐組加碼送：購買指定餐組贈送指定點心或飲品，另有手機點餐及歡樂送限定滿額贈優惠。
- ．天天玩遊戲：會員每日可參加1次，100％中獎，有機會取得大薯、4塊麥克鷄塊買一送一等優惠券。
- ．指定餐組贈品：遊戲優惠券亦包含購買指定餐組贈送麥脆鷄腿1塊、麥克鷄塊或薯條等內容。
官方資訊：麥當勞APP，實際優惠內容及適用條件依APP公告為準。
麥當勞酪梨醬滿福堡5款新品
活動時間：2026年11月4日至12月15日，早餐時段限定販售，售完為止。
- 酪梨醬無敵豬肉滿福堡加蛋：雙層豬肉片搭配太陽蛋與酪梨醬，單點105元、薯餅套餐150元。
- 酪梨醬豬肉滿福堡加蛋：香煎豬肉片搭配太陽蛋、切達起司與酪梨醬，單點85元、薯餅套餐130元。
- 酪梨醬豬肉滿福堡：經典豬肉滿福堡加入滑順酪梨醬，單點75元、薯餅套餐120元。
- 酪梨醬滿福堡：火腿、太陽蛋搭配清新酪梨醬，單點77元、薯餅套餐122元。
- 酪梨醬青蔬滿福堡：青蔬滿福堡結合Guacamole酪梨醬，單點85元、薯餅套餐130元。
- 早餐供應時間：上午5點至10點30分前，部分餐廳未供應或僅供應部分品項。
麥當勞奶昔大哥雲朵包限量開賣
活動時間：2026年11月4日上午10點30分起，售完為止。
- 單買價格：每個399元，採限量販售，實際供應數量依門市為準。
- 套餐加購：購買指定早餐套餐、超值全餐或分享盒，可享每個359元加購優惠。
- 購買限制：Happy Meal不適用，每套餐限加購1個，每人每筆交易最多購買4個。
- 販售通路：餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速及手機點餐。
- 包款特色：採輕盈柔軟材質與蓬鬆包身設計，可收納17吋筆電及日常隨身物品。
麥當勞M Point點數兌換6折起
活動時間：2026年11月18日至11月24日
- 6折點數兌換：勁辣鷄腿堡、10塊麥克鷄塊，限指定2款單點商品。
- 8折點數兌換：大薯、OREO冰炫風、大麥克等其他適用品項，不含指定6折商品。
- 會員累點規則：符合活動條件的消費每滿1元可累積1點M Point，兌換依APP規定辦理。
官方資訊：麥當勞APP。
麥當勞LINE咖啡買3送3
活動時間：2026年11月9日至11月22日，數量有限，售完為止。
- 金選咖啡買3送3：適用冰熱金選美式咖啡及冰熱金選那堤，透過LINE官方帳號隨買店取購買。
- 焦糖奶茶買6送2：適用冰焦糖奶茶，活動期間同樣透過LINE官方帳號隨買店取購買。
- 活動限制：2項量購優惠皆有數量限制，實際販售及使用規則以官方帳號公告為準。
官方資訊：麥當勞LINE官方帳號。
喜歡收藏角色周邊的人，也可以留意11月其他品牌的期間限定快閃活動與公益聯名商品
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