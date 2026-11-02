麥當勞買一送一優惠來誕！薯餅奶昔免費送，5款酪梨醬滿福堡75元起，奶昔大哥雲朵包359元加購

麥當勞11月4日推出5款酪梨醬滿福堡，韓國人氣奶昔大哥雲朵包同步登場。資深編輯李維唐表示，這波最值得留意的是早餐新品75元起、雲朵包359元加購，以及APP連續3週會員優惠。

麥當勞早餐控11月有新口味可以吃了，這次還有韓國爆紅的奶昔大哥周邊一起登場。麥當勞宣布11月4日起推出全新「酪梨醬滿福系列」，一次帶來5款期間限定早餐，將墨西哥風味Guacamole酪梨醬加入熟悉的滿福堡，單點75元起就能嚐鮮。去年在韓國引起討論的「奶昔大哥雲朵包」也將同步來台，套餐加購價359元，還能裝進17吋筆電。搭配麥當勞APP週年慶連續3週優惠，從薯餅、奶昔買一送一，到會員天天抽好康，11月想吃早餐、收周邊或省荷包，都有新活動值得留意。

▲麥當勞一次推出5款酪梨醬滿福堡，從雙層豬肉、豬肉加蛋到火腿與青蔬口味通通有。翠綠酪梨醬搭配金黃色起司與滿福麵包，光是擺在一起就很吸睛，單點75元起，11月4日至12月15日早餐時段限定開賣。圖／麥當勞提供；窩客島整理



麥當勞酪梨醬滿福堡5款登場

平常吃習慣豬肉滿福堡加蛋，這次可以換個帶有墨西哥風味的新組合。麥當勞首度把Guacamole酪梨醬加入經典滿福系列，11月4日至12月15日限時推出5款新品，包括「酪梨醬無敵豬肉滿福堡加蛋」、「酪梨醬豬肉滿福堡加蛋」、「酪梨醬滿福堡」、「酪梨醬豬肉滿福堡」及「酪梨醬青蔬滿福堡」，讓喜歡豬肉、雞蛋或青蔬搭配的早餐族，都能找到不同選擇。

這次最有特色的就是Guacamole酪梨醬。以哈斯酪梨為基底，加入紅甜椒、墨西哥辣椒、洋蔥、大蒜與萊姆汁，呈現綿密滑順的質地，帶出酪梨本身的濃郁香氣與清新風味。搭配法式香草醬，以及外層帶有嚼勁、內裡柔軟的經典滿福麵包，讓原本熟悉的早餐組合多了不同層次，也讓酪梨從沙拉、輕食延伸到日常速食早餐。

▲麥當勞早餐這次有新口味可以選了。全新「酪梨醬滿福系列」11月4日起登場，將滑順酪梨醬加入經典滿福堡，搭配香煎豬肉、雞蛋與起司，再配上一杯McCafé咖啡，讓熟悉的早餐組合多了清新滋味。圖／麥當勞提供；窩客島整理

酪梨醬豬肉滿福堡加蛋最有層次

喜歡早餐一定要有肉又有蛋的人，可以先從「酪梨醬豬肉滿福堡加蛋」下手。香煎豬肉片搭配柔嫩太陽蛋，再加上熱騰騰融化的切達起司，原本就有豐富的鹹香滋味，這次再加入滑順酪梨醬，讓豬肉、蛋香與起司的濃郁感多了一股清新氣息。從滿福麵包到內餡，每一層都有不同的口感特色，單點85元，搭配薯餅套餐130元。

如果平常最愛肉量十足的無敵豬肉滿福堡，這次也有酪梨版本。「酪梨醬無敵豬肉滿福堡加蛋」直接搭配雙層豬肉片，加入太陽蛋與酪梨醬，適合早餐想吃得更有份量的人。另一款「酪梨醬滿福堡」則以火腿、太陽蛋與酪梨醬組合，少了雙層豬肉的厚重感，讓酪梨醬的清新風味有不同表現。

麥當勞酪梨早餐75元起開吃

這次5款新品的價格也各有不同，想控制早餐預算，可以從單點75元的「酪梨醬豬肉滿福堡」開始，薯餅套餐120元。「酪梨醬滿福堡」單點77元，薯餅套餐122元。「酪梨醬青蔬滿福堡」單點85元，薯餅套餐130元，讓不想選擇豬肉搭配的人也能嚐鮮。

喜歡豬肉與雞蛋組合的消費者，「酪梨醬豬肉滿福堡加蛋」單點85元，薯餅套餐130元。份量更豐富的「酪梨醬無敵豬肉滿福堡加蛋」單點105元，薯餅套餐150元。5款新品都在早餐時段供應，時間為上午5點至10點30分前，部分餐廳可能未供應或僅供應部分品項，想吃到新口味記得先確認門市供應情況。

▲麥當勞早餐這次有新口味可以選了。全新「酪梨醬滿福系列」11月4日起登場，將滑順酪梨醬加入經典滿福堡，搭配香煎豬肉、雞蛋與起司，再配上一杯McCafé咖啡，讓熟悉的早餐組合多了清新滋味。圖／麥當勞提供；窩客島整理



韓國奶昔大哥雲朵包359元加購

除了早餐新品，這次另一個讓麥當勞粉絲期待的亮點，就是去年在韓國麥當勞熱賣、引起社群討論的「奶昔大哥雲朵包」，終於要在台灣登場。11月4日上午10點30分起限量開賣，將經典角色奶昔大哥變成日常可以肩背的包款，不用特別搭配角色服飾，也能把可愛的麥當勞元素帶進平常的穿搭。

「奶昔大哥雲朵包」走的是蓬鬆飽滿的造型路線，搭配輕盈柔軟的材質，呈現像雲朵般的蓬鬆質感。比起只能收藏擺飾的角色周邊，這款包包更強調日常實用性，寬敞包身可以收納17吋筆電，也能一起放進通勤或外出需要的隨身物品。無論是上班背筆電，或週末出門想帶一個有造型感的大包，都有實際使用空間。

▲韓國爆紅的「奶昔大哥雲朵包」終於來台灣了。整顆紫色包身搭配奶昔大哥招牌表情，蓬鬆飽滿的造型超有存在感，肩背起來還能當日常穿搭亮點。11月4日上午10點30分起限量開賣，套餐加購只要359元。圖／麥當勞提供；窩客島整理

奶昔大哥雲朵包限量購買攻略

想把奶昔大哥帶回家，這次有單買與套餐加購2種方式。「奶昔大哥雲朵包」單買售價399元，只要購買任一早餐套餐、超值全餐或分享盒，就能以359元加購1個，比單買便宜40元。不過Happy Meal不適用加購優惠，每套餐限加購1個，每人每筆交易最多購買4個。

購買管道包含麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速及手機點餐。要特別注意的是，雖然酪梨醬滿福系列從早餐時段就開始販售，但「奶昔大哥雲朵包」要等到11月4日上午10點30分才正式開賣，2項新品的供應時間並不相同。雲朵包採限量販售，售完為止，想收藏的粉絲可先確認購買方式與時間。

▲別看奶昔大哥雲朵包外型可愛，收納空間也很實用。柔軟蓬鬆的紫色包身，連17吋筆電都能放進去，水壺、耳機與日常小物也有收納空間。上班通勤或週末出門都能背，單買399元，搭配指定套餐加購359元。圖／麥當勞提供；窩客島整理



麥當勞APP週年慶買一送一

除了吃新品、買周邊，麥當勞APP週年慶也準備了連續3週的會員優惠。麥當勞APP上線滿3年，會員人數突破700萬，11月4日至11月17日先推出2週優惠券活動，包含薯餅、勁辣香鷄翅、奶昔、金選系列及指定飲料等人氣品項買一送一，還有購買指定餐組贈送點心或飲品，以及手機點餐、歡樂送限定滿額贈優惠。

平常就有使用麥當勞APP的消費者，這段期間可以多留意每週更新的優惠券。例如早餐想搭配薯餅、下午想喝奶昔，或和朋友一起購買指定飲料，都有機會使用買一送一優惠。各項活動適用商品、餐組及消費條件不同，實際內容仍須依APP顯示為準。

麥當勞天天抽優惠100％中獎

除了每週優惠券，11月4日至11月17日還有會員限定「天天玩遊戲」活動，每位會員每天都能透過麥當勞APP參加1次，活動主打100％中獎。獎項包含大薯、4塊麥克鷄塊買一送一，以及購買指定餐組贈送麥脆鷄腿1塊、麥克鷄塊或薯條等優惠。

這項活動最方便的地方，就是不需要等到週末才有新優惠，每天打開APP都有參加機會。對經常購買麥當勞的消費者來說，可以先看看當天抽到什麼，再決定是否搭配原本想買的餐點。不過100％中獎指的是參加遊戲可獲得優惠，並非所有餐點都能免費領取，使用時仍須符合各張優惠券的指定條件。

麥當勞M Point點數兌換6折起

前2週優惠券活動結束後，11月18日至11月24日接著推出M Point點數兌換優惠。麥當勞APP會員消費每滿1元可累積1點M Point，這次週年慶將部分人氣商品納入折扣兌換，讓平常累積的點數有不同使用選擇。

其中「勁辣鷄腿堡」及「10塊麥克鷄塊」2款指定單點商品，可享M Point點數6折兌換。大薯、OREO冰炫風、大麥克等其他適用單點品項，則有8折點數兌換優惠。習慣累積點數的會員，可以先確認目前持有點數，再依照想吃的商品選擇兌換時機，詳細規則以麥當勞APP公告為準。

麥當勞LINE咖啡買3送3

除了APP週年慶，麥當勞LINE官方帳號也安排了隨買店取量購優惠，11月9日至11月22日推出「金選咖啡系列買3送3」，適用品項包括冰熱金選美式咖啡、冰熱金選那堤。對每天有喝咖啡習慣的人來說，可以留意這波一次購買多杯的活動。

不喝咖啡也有其他選擇，同期推出「焦糖奶茶冰飲買6送2」優惠，適合本來就喜歡焦糖奶茶的消費者。2項活動皆透過麥當勞LINE官方帳號隨買店取提供，數量有限，售完為止。搭配11月4日登場的酪梨醬滿福系列、奶昔大哥雲朵包與APP週年慶優惠，這次麥當勞11月活動橫跨早餐新品、角色周邊、咖啡量購及會員點數，想參加哪一波，記得先看清楚各自的開賣日期與使用條件。

▲麥當勞買一送一優惠11月4日開跑。APP週年慶連續3週送好康，前2週有薯餅、奶昔、勁辣香鷄翅等指定品項買一送一，會員每天還能玩遊戲抽優惠，100％中獎。大薯、4塊麥克鷄塊買一送一也在獎項名單內，想省荷包記得打開APP看看。圖／麥當勞提供；窩客島整理





麥當勞APP週年慶買一送一

活動時間：2026年11月4日至11月17日

．指定品項買一送一：薯餅、勁辣香鷄翅、奶昔、金選系列及指定飲料等，依每週優惠券內容為準。

．指定餐組加碼送：購買指定餐組贈送指定點心或飲品，另有手機點餐及歡樂送限定滿額贈優惠。

．天天玩遊戲：會員每日可參加1次，100％中獎，有機會取得大薯、4塊麥克鷄塊買一送一等優惠券。

．指定餐組贈品：遊戲優惠券亦包含購買指定餐組贈送麥脆鷄腿1塊、麥克鷄塊或薯條等內容。

官方資訊：麥當勞APP，實際優惠內容及適用條件依APP公告為準。

麥當勞酪梨醬滿福堡5款新品

活動時間：2026年11月4日至12月15日，早餐時段限定販售，售完為止。

酪梨醬無敵豬肉滿福堡加蛋：雙層豬肉片搭配太陽蛋與酪梨醬，單點105元、薯餅套餐150元。

酪梨醬豬肉滿福堡加蛋：香煎豬肉片搭配太陽蛋、切達起司與酪梨醬，單點85元、薯餅套餐130元。

酪梨醬豬肉滿福堡：經典豬肉滿福堡加入滑順酪梨醬，單點75元、薯餅套餐120元。

酪梨醬滿福堡：火腿、太陽蛋搭配清新酪梨醬，單點77元、薯餅套餐122元。

酪梨醬青蔬滿福堡：青蔬滿福堡結合Guacamole酪梨醬，單點85元、薯餅套餐130元。

早餐供應時間：上午5點至10點30分前，部分餐廳未供應或僅供應部分品項。

麥當勞奶昔大哥雲朵包限量開賣

活動時間：2026年11月4日上午10點30分起，售完為止。

單買價格：每個399元，採限量販售，實際供應數量依門市為準。

套餐加購：購買指定早餐套餐、超值全餐或分享盒，可享每個359元加購優惠。

購買限制：Happy Meal不適用，每套餐限加購1個，每人每筆交易最多購買4個。

販售通路：餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速及手機點餐。

包款特色：採輕盈柔軟材質與蓬鬆包身設計，可收納17吋筆電及日常隨身物品。

麥當勞M Point點數兌換6折起

活動時間：2026年11月18日至11月24日

6折點數兌換：勁辣鷄腿堡、10塊麥克鷄塊，限指定2款單點商品。

8折點數兌換：大薯、OREO冰炫風、大麥克等其他適用品項，不含指定6折商品。

會員累點規則：符合活動條件的消費每滿1元可累積1點M Point，兌換依APP規定辦理。

官方資訊：麥當勞APP。

麥當勞LINE咖啡買3送3

活動時間：2026年11月9日至11月22日，數量有限，售完為止。

金選咖啡買3送3：適用冰熱金選美式咖啡及冰熱金選那堤，透過LINE官方帳號隨買店取購買。

焦糖奶茶買6送2：適用冰焦糖奶茶，活動期間同樣透過LINE官方帳號隨買店取購買。

活動限制：2項量購優惠皆有數量限制，實際販售及使用規則以官方帳號公告為準。

官方資訊：麥當勞LINE官方帳號。





喜歡收藏角色周邊的人，也可以留意11月其他品牌的期間限定快閃活動與公益聯名商品

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