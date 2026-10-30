圓山Pinkoi市集！超過530攤Pinkoi瘋設計免費逛3天，首次來台日本現刨生黑糖拿鐵

圓山Pinkoi市集超過530攤開逛！編輯鄭亦庭表示：日本現捏飯糰、首次來台現刨沖繩生黑糖拿鐵都要吃。

圓山Pinkoi市集超過530攤！2026Pinkoi瘋設計即日起至11/1在圓山花博爭艷館登場，本次一次集結超過530個海內外設計品牌，其中更有35個首次來台的海外品牌，現場不只有日本現刨生黑糖拿鐵、超人氣東京咖啡「FUGLEN」等美食攤位，文具紙膠帶、插畫周邊、服飾、居家擺飾都能一次逛個夠，週末快衝圓山免費開逛。



▲2026Pinkoi瘋設計即日起至11月1日於圓山花博爭豔館登場，會員免費入場參觀。(攝影：鄭亦庭)



▲圓山Pinkoi市集超過530攤！35個首度來台品牌一次逛，打造週末文創美食市集。(攝影：鄭亦庭)





Pinkoi市集35個品牌首次來台

▲日本品牌「The Sinmay」首次來台！店員於現場現刨沖繩生黑糖，黑糖拿鐵、抹茶拿鐵必喝。(攝影：鄭亦庭)





超過170攤IP文具品牌開逛

▲Pinkoi市集超過170攤IP文具品牌開逛！台灣品牌「WOOOGUO鼻涕狗&臉臉貓」、「蛋定人生」。(攝影：鄭亦庭)





多種類時尚風格選物

▲台灣品牌「SEEURCHIN 屋禮」推出可頌、臘腸狗造型花瓶與馬克杯等，打造創意居家美學。(攝影：鄭亦庭)



▲Pinkoi市集35個品牌首次來台！日本「naproom」帶來招財貓等造型地毯、療癒簇絨花朵。(攝影：鄭亦庭)





超過40攤美食、飲品

▲日本「弎茶 SAN CHA」現刷抹茶、日本福岡「ごはんや飯すけ」現場現握日式飯糰。(攝影：鄭亦庭)



▲2026Pinkoi瘋設計即日起至11月1日於圓山花博爭豔館登場，會員免費入場參觀。(攝影：鄭亦庭)





2026Pinkoi瘋設計

人氣IP來台必逛台北快閃店

2026 Pinkoi瘋設計邀請超過530個海內外品牌，包括35個海外品牌首次來台，首推沖繩「The Sinmay」，由店員現場親自現刨沖繩生黑糖製作生黑糖拿鐵、抹茶拿鐵，整個超吸睛，日本「naproom」帶來沙發造型線香座、招財貓地毯與療癒簇絨花朵；韓國「STICKY606」則有原創繪畫搭配彩色畫框，還有人氣IP「MIND.A.DAY」、「Otugi Forest」不倒翁鳥擺飾等品牌，來逛Pinkoi市集絕對要來朝聖。文具控、插畫控也要衝！今年Pinkoi市集也有許多人氣IP文具品牌，包含日本人氣IP「胡子碰碰」、日本燙金文具「ROKKAKU」，台灣品牌「WOOOGUO鼻涕狗 & 臉臉貓」、「蛋定人生」推出表情超搞笑的貓咪貼紙與娃娃；日本「河童堂」以貓咪與青蛙插畫為特色，推出超可愛插畫明信片、印章、海報與托特包等，喜歡文具、插畫的粉絲們要來逛。現場也集結海內外品牌的特色飾品、服飾、包包與瓷器，台灣品牌「SEEURCHIN 屋禮」推出超可愛臘腸狗、德國蝴蝶餅乾與可頌造型的花瓶與馬克杯等；日本品牌「FishCat」帶來木製時鐘，擺件還能更換成吐司、餅乾模樣，讓日常生活充滿療癒感。逛累了一旁還有超過40攤美食、飲品，除了首次來台的現刨生黑糖的「The Sinmay」，也有超人氣東京咖啡「FUGLEN」、日本九州「弎茶 SAN CHA」現刷抹茶，「THE NODOKA」採用靜岡頂級有機茶葉研磨成細緻粉末，包含抹茶、玄米茶與焙茶等，推薦必吃日本福岡魚料理店「ごはんや飯すけ」，老闆直接現場親自現握日式飯糰。地點：圓山花博公園爭豔館(近捷運圓山站1號出口)時間：10.30(五)10:00-18:00(17:00 最後進場)10.31(六)10:00-20:00(19:00 最後進場)11.01(日)10:00-18:00(17:00 最後進場)入場方式：會員免費入場

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▲Pinkoi市集超過170攤IP文具品牌開逛！台灣品牌「WOOOGUO鼻涕狗&臉臉貓」、「蛋定人生」。(攝影：鄭亦庭)



▲Pinkoi市集35個品牌首次來台！韓國「STICKY606」原創繪畫搭配彩色畫框。(攝影：鄭亦庭)

